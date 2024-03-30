Вестник Кавказа

Чем археологов удивил древний город Птолемаида?

Мария Уткина
Чем археологов удивил древний город Птолемаида?
© Фото: Vlasis Vlasidis/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
В результате войны в Ливии приходилось останавливать раскопки, но в начале этого года археологи объявили о новом открытии на территории древнего города Птолемаида. Расскажем, что такое Киренаика, где находится Птолемаида, когда город был основан, чем был известен, а также что нашли там ученые.

В прошлом году были приоткрыты многие древние тайны мировой археологии, однако раскопки на территории древнего города Птолемаида поставили новые вопросы, ответы на которые еще предстоит найти.

Где находится Птолемаида и когда была основана?

  • Когда основана: IV-III века до н.э.
  • С какой целью: портовый город для близлежащего города Барка
  • Когда разрушена: VII век н.э.
© Фото: Mvlaxou/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Руины Птолемаиды расположены в восточной части средиземноморского побережья современной Ливии. В IV веке до н. э. это было маленькое поселение, основанное древними греками, которое позже превратилось в крупный город. Птолемаида был задуман как порт, через который товары могли бы перевозиться товары в более древний город Барка, расположенный примерно в 20 км от побережья. Это сделало Птолемаиду аналогом портового города Остия-Антика, через который доставляли товары в Рим. Город получил название Птолемаида в честь династии Птолемеев примерно в III веке до н. э. Хотя в настоящее время неизвестно, какой именно правитель основал город, вероятно, это был Птолемей III Эвергет.

Что такое Киренаика?

В период своего расцвета Птолемаида была частью пентаполя Киренаика - группы городов, в которую также входили Барка (около Эль-Мардж), Токра, порт Кирены Аполлония Киренская (Суса) и Береника (около Бенгази).

Киренаикой в древности назывался этот регион северо-восточной Ливии. В VII веке до н. э. эту область начали колонизировать древние греки, а до них здесь жили древнеливийские племена - предки современных берберов. Например, главный город области Кирену основали в 630 году до н. э. переселенцы с острова Тира (современный Санторини).

В 525 году до н. э. Киренаику захватила Персидская империя во главе с сыном Кира Великого. Но уже в IV веке до н. э. Киренаику присоединил к своей империи Александр Македонский, а позже она перешла к создателю династии Птолемеев. В 96 году до н. э. эти территории попали под контроль Римской республики, а в 27 году до н. э. вместе с Критом Киренаику провозгласили провинцией Римской империи.

© Фото: Christaras A/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Чем известен город Птолемаида?

В составе Римской Империи город Птолемаида был процветающим центром торговли. В III веке н. э. император Диоклетиан провозгласил Птолемаиду столицей Ливии Верхней - новой провинции, образованной в 293 году н. э. После этого город пережил несколько весьма разрушительных событий. В 365 году н. э. регион потрясло землетрясение магнитудой более 8 баллов. Все пять городов Пентаполиса были серьезно повреждены, хотя Птолемаиду смогли восстановить и перенесли туда столицу Киренаики. 

В начале V века город был разрушен во время местных беспорядков, но затем был восстановлен при Юстиниане I после присоединения к Византии. Окончательно Птолемаида была разрушена в результате арабской экспансии в VII веке. Интересно, что с конца I века в Птолемаиде находится кафедра Епархии Птолемаиды Ливийской. Она существует до сих пор, но с XVIII века остается титулярной епархией Римско-Католической церкви.

Как ведутся раскопки в Птолемаиде?

Раскапывать руины Птолемаиды начали еще в 1930-е годы. С начала этого тысячелетия раскопками на территории занимаются польские археологи, которым пришлось прервать работу в 2010 году из-за гражданской войны в Ливии. В 2023 году раскопки возобновились, а в конце прошлого года было сделано несколько удивительных находок. Акрополь города расположен на холме высотой почти 300 метров над уровнем моря. На территории есть крепостные стены, оборонительные башни и система водоснабжения с колодцами и цистернами. Также руины включают древние театры, амфитеатр, ипподром, гробницы и акведук.

© Фото: Vlasis Vlasidis/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Что археологи нашли в Птолемаиде?

Во время раскопок ученые изучали часть города, постройки которой относятся к II-III векам н. э. В том числе была найдена богатая вилла с перистильным двором и сложной системой сбора воды. В том числе был обнаружен римский имплювий - бассейн для хранения воды в жилище, откуда вода направлялась в две подземные цистерны. Эта вилла была повреждена в III веке землетрясением, но позже была перестроена. 

Также на стене цистерны была найдена скульптура в виде человеческой маски, которая может указывать на поклонение догреческим божествам в Птолемаиде времен Римской империи. Лицо напоминает скульптуры из Слонты - города в двух часах езды от Птолемаиды, где находился догреческий берберский храм. В том пещерном храме были найдены скульптуры ливийских божеств. После того как династия Птолемеев взяла под контроль этот регион, ливийская культура частично ассимилировалась с греческой и римской. Однако представители древнеливийских племен могли придерживаться своих религиозных верований и определенных обычаев, что может доказывать находка в цистерне.

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