Бальный зал Трампа за $200 млн: как изменился Белый дом за столетия

Президент США Дональд Трамп анонсировал строительство нового бального зала в Белом доме. Расскажем, как Трамп собирается менять Белый дом, какую это вызвало реакцию, как менялся Белый дом, где он находится и почему называется "белым".

Как Трамп переделал Белый дом и почему это вызывает споры?

Похоже, давняя мечта президента Америки Дональда Трампа о строительстве нового бального зала в Белом доме скоро станет реальностью. Планы Трампа весьма масштабны: $200 млн и почти 8,4 тысяч кв метров. Зал вместимостью 650 гостей станет самым дорогим частным проектом в истории резиденции. Большинство официальных мероприятий пока что проводится в Восточной комнате резиденции, вмещающей лишь около 200 гостей.

Финансироваться строительство будет проводиться исключительно за счет Трампа и анонимных доноров, без федеральных средств. Трамп назвал зал его подарком государству, пояснив, что новый зал устранит необходимость в палатках для гостей, которые устанавливаются на соседнем футбольном поле на время проведения крупных мероприятий. Кроме того, архитектура сохранит стилистическое единство с основным зданием, включая колонны и хрустальные люстры.

Трамп неоднократно подчеркивал, что из всех президентов лишь он знает, как строить бальные залы. Еще 9 лет назад он предлагал $100 млн на проект Обаме, но получил отказ. Сегодня демократы вроде Чака Шумера называют проект "подарком большим шишкам, а не нуждающимся", а историки тревожатся за судьбу Восточного крыла, построенного в 1824 году, которое будет "модернизировано", то есть фактически снесено. Срок завершения проекта намечен еще до окончания президентского срока Трампа в начале 2029 года.

Критики, однако, видят в этом противоречие: всего неделю назад Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в "расточительстве" из-за ремонта здания центробанка за $2,5 млрд.

Ранее Трамп уже приказал выкосить часть травы в Розовом саду и залить участок бетоном, чтобы установить площадку для танцев. А весной по его желанию интерьеры резиденции украсили 24-каратным золотом.

Где находится Белый дом?

Шестиуровневая президентская резиденция расположена недалеко от здания Капитолия на улице Пенсильвания-авеню (Вашингтон - округ Колумбия), в столице США. Это единственный в мире "частный дом" главы государства, открытый для бесплатного посещения туристами. Определился с местом для возведения Белого дома первый из отцов основателей США Джордж Вашингтон в 1791 году, хотя сам он так и не успел там поселиться. Строительство длилось с 1792 по 1800 годы по проекту архитектора Джеймса Хобана, эмигрировавшего в США из Ирландии. Первым главой государства, поселившимся в Белом доме, был Томас Джефферсон (1801 год). Современное здание включает в себя 132 комнаты, 35 ванных комнат, более 400 дверей, почти 150 окон, 8 лестниц и 3 лифта.

Почему Белый дом называется "белым"?

Стены резиденции возводились из песчаника, добываемого в карьере Аквайя-Крик (Вирджиния). Камень был не чисто белым, а серовато-желтым, но еще до завершения работ (в 1798 году) его покрыли специальной побелкой для защиты от влаги и морозов. Эта смесь придала фасаду яркий белый цвет, резко контрастирующий с краснокирпичными зданиями Вашингтона.

Во время англо-американской войны британские войска подожгли резиденцию в августе 1814 года. Каменные стены уцелели, но покрылись копотью и трещинами. При реконструкции (1815–1817) здание снова покрыли белой известью - частично для маскировки повреждений, частично для сохранения прежнего облика. С этого времени название "Белый дом" превратилось в общеупотребительное. Первое письменное упоминание термина встречается в 1812 году в письме конгрессмена.

Несмотря на народное название, до XX века здание именовалось "Дворец президента" (1792–1810) и "Особняк администрации" (1810–1901). Изменить статус решил Теодор Рузвельт, приказав печатать название на бланках администрации с 1901 года. Фасад Белого дома каждые 5-6 лет обновляют, для чего требуется более 2 тысяч литров белой краски.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как менялся Белый дом?