Бальный зал Трампа за $200 млн: как изменился Белый дом за столетия

Как Трамп переделал Белый дом и почему это вызывает споры?
Похоже, давняя мечта президента Америки Дональда Трампа о строительстве нового бального зала в Белом доме скоро станет реальностью. Планы Трампа весьма масштабны: $200 млн и почти 8,4 тысяч кв метров. Зал вместимостью 650 гостей станет самым дорогим частным проектом в истории резиденции. Большинство официальных мероприятий пока что проводится в Восточной комнате резиденции, вмещающей лишь около 200 гостей.
Финансироваться строительство будет проводиться исключительно за счет Трампа и анонимных доноров, без федеральных средств. Трамп назвал зал его подарком государству, пояснив, что новый зал устранит необходимость в палатках для гостей, которые устанавливаются на соседнем футбольном поле на время проведения крупных мероприятий. Кроме того, архитектура сохранит стилистическое единство с основным зданием, включая колонны и хрустальные люстры.
Трамп неоднократно подчеркивал, что из всех президентов лишь он знает, как строить бальные залы. Еще 9 лет назад он предлагал $100 млн на проект Обаме, но получил отказ. Сегодня демократы вроде Чака Шумера называют проект "подарком большим шишкам, а не нуждающимся", а историки тревожатся за судьбу Восточного крыла, построенного в 1824 году, которое будет "модернизировано", то есть фактически снесено. Срок завершения проекта намечен еще до окончания президентского срока Трампа в начале 2029 года.
Критики, однако, видят в этом противоречие: всего неделю назад Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в "расточительстве" из-за ремонта здания центробанка за $2,5 млрд.
Ранее Трамп уже приказал выкосить часть травы в Розовом саду и залить участок бетоном, чтобы установить площадку для танцев. А весной по его желанию интерьеры резиденции украсили 24-каратным золотом.
Где находится Белый дом?
Шестиуровневая президентская резиденция расположена недалеко от здания Капитолия на улице Пенсильвания-авеню (Вашингтон - округ Колумбия), в столице США. Это единственный в мире "частный дом" главы государства, открытый для бесплатного посещения туристами. Определился с местом для возведения Белого дома первый из отцов основателей США Джордж Вашингтон в 1791 году, хотя сам он так и не успел там поселиться. Строительство длилось с 1792 по 1800 годы по проекту архитектора Джеймса Хобана, эмигрировавшего в США из Ирландии. Первым главой государства, поселившимся в Белом доме, был Томас Джефферсон (1801 год). Современное здание включает в себя 132 комнаты, 35 ванных комнат, более 400 дверей, почти 150 окон, 8 лестниц и 3 лифта.
Почему Белый дом называется "белым"?
Стены резиденции возводились из песчаника, добываемого в карьере Аквайя-Крик (Вирджиния). Камень был не чисто белым, а серовато-желтым, но еще до завершения работ (в 1798 году) его покрыли специальной побелкой для защиты от влаги и морозов. Эта смесь придала фасаду яркий белый цвет, резко контрастирующий с краснокирпичными зданиями Вашингтона.
Во время англо-американской войны британские войска подожгли резиденцию в августе 1814 года. Каменные стены уцелели, но покрылись копотью и трещинами. При реконструкции (1815–1817) здание снова покрыли белой известью - частично для маскировки повреждений, частично для сохранения прежнего облика. С этого времени название "Белый дом" превратилось в общеупотребительное. Первое письменное упоминание термина встречается в 1812 году в письме конгрессмена.
Несмотря на народное название, до XX века здание именовалось "Дворец президента" (1792–1810) и "Особняк администрации" (1810–1901). Изменить статус решил Теодор Рузвельт, приказав печатать название на бланках администрации с 1901 года. Фасад Белого дома каждые 5-6 лет обновляют, для чего требуется более 2 тысяч литров белой краски.
Как менялся Белый дом?
- XIX век: После пожара 1814 года реконструкция началась почти сразу при президенте Джеймсе Мэдисоне, снова под руководством Хобана. Президент Джеймс Монро заехал в восстановленное здание в 1817 году и через 7 лет добавил Южный портик. Северный портик добавили в 1829 году в период президентства Эндрю Джексона. Эта пристройка изменила внешний вид здания, придав ему тот вид, каким он известен сегодня. На протяжении XIX века изменения вносились медленно. Водопровод, газовое освещение и мебель добавлялись постепенно. В 1891 году, при президенте Бенджамине Гаррисоне, в Белом доме провели электричество.
- 1902-1909: Теодор Рузвельт, устав от тесноты, перенес рабочие кабинеты со второго этажа резиденции в новое Западное крыло и изменил интерьеры в викторианском стиле на более современные. Рузвельт также расширил столовую, увеличив число посадочных мест с 40 до 100. А через 7 лет Уильям Тафт добавил первоначальную версию Овального кабинета, вдохновленного овальной формой Голубой комнаты.
- 1948-1952: Самые масштабные изменения в Белом доме произошли при Гарри Трумэне (1945-1953). Были демонтированы все внутренние конструкции, остались лишь внешние стены. Внутренняя конструкция была перестроена с использованием стальных балок и бетонных полов. На Южном портике появился "балкон Трумэна" - решение, которое тогда сочли кощунственным.
- XX век: В дальнейшем президенты и их жены вносили более тонкие, но все же значимые изменения. Джон Ф. Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди восстановили исторические интерьеры, вернув антикварную мебель. В 1969 году Ричард Никсон добавил кегельбан и модернизировал Ситуационную комнату. В 1979 году Джимми Картер установил на крыше Белого дома солнечные батареи, позже снятые при Рональде Рейгане. При Билле Клинтоне в Белом доме улучшили системы безопасности и провели интернет. Во время президентского срока Джорджа Буша-младшего был отремонтирован зал для брифингов, также восстановили несколько исторических комнат, включая спальню Авраама Линкольна. При Бараке Обаме в Белом доме провели Wi-Fi и переделали часть теннисных кортов в баскетбольные площадки.