"Азербайджан – наш брат". Какими будут отношения Тегерана и Баку при Мохбере?

До внеочередных президентских выборов в Иране осталось чуть больше месяца – они пройдут 28 июня. Предвыборная кампания стартует уже 28 мая. В связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и после утверждения аятоллой Али Хаменеи к обязанностям президента приступил Мохаммад Мохбер, выступающий за добрососедские отношения с Баку.

Предвыборный регламент в Иране

В течение 50 дней должны быть проведены всенародные выборы и избран новый президент. По закону одновременно с президентскими должны быть проведены выборы в городские и сельские советы, но с учетом чрезвычайности ситуации было принято решение внести изменения в существующую процедуру и провести выборы в городские и сельские советы 21 марта 2025 года.

Иранский эксперт по правовым вопросам Маджид Хошбахт говорит, что процедура проведения досрочных выборов мало чем отличается от обычной:

Тем не менее правительство находится в сложной ситуации, так как должно начать работу по проведению выборов в кратчайшие сроки и в течение недели сформировать исполнительную и наблюдательную комиссии.

В соответствии со статьей 55 закона о президентских выборах, после формирования исполнительной комиссии начнется процесс регистрации кандидатов, которые должны подать документы в течение 5 дней.

В соответствии со статьей 57, далее список зарегистрированных кандидатов будет направлен в Совет наблюдателей Ирана, который должен в течение 5 дней рассмотреть и одобрить каждую из кандидатур, и после этого МВД в течение двух дней объявит окончательных список кандидатов. С этого момента кандидаты имеют право вести избирательную кампанию и размещать рекламу.

Если ни один из кандидатов не сможет набрать 50% в первом туре, двое, набравшие наибольшее число голосов, пройдут во второй тур, который состоится еще через месяц.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мохбер о сотрудничестве с Азербайджаном

В должности первого вице-президента Мохаммад Мохбер неоднократно представлял Иран на международных региональных площадках. На II Каспийском экономическом форуме в октябре 2022 года в Москве Мохбер провел встречу с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Темой переговоров стало развитие взаимодействия в транспортной и торговой сферах. Также Мохаммад Мохбер акцентировал внимание на культурной общности двух стран:

Наши страны имеют обширный потенциал для развития отношений в транспортном секторе. Тегеран полон решимости укреплять сотрудничество с Баку. Уровень коммерческого обмена между Ираном и Азербайджаном несоизмерим с существующими возможностями двух стран. Культурная и религиозная общность Ирана и Азербайджана могут стать платформой для ускорения и развития взаимных отношений и помочь достичь целей и результатов, желаемых двумя странами в торговом сотрудничестве.

По словам Мохбера, в Иране считают Азербайджан своим братом.