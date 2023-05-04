Артем Карапетян: его голос в СССР знал каждый, но мало кто знал его в лицо

Артема Карапетяна немногие знали его в лицо: он был театральным актером, работал на радио, но стал известен благодаря кинематографу. Карапатеян был обладателем мягкого и одновременно звонкого голоса, который позволил ему стать мастером озвучения. Его голосом говорили киногерои культовых фильмов Леонида Гайдая, Георгия Данелии и других известных режиссеров.

Армянин из Тифлиса

Артем Яковлевич Карапетян родился 28 июня 1926 в Тифлисе в рабочей семье. До революции его отец работал в Кавказском товариществе торговли аптекарскими товарами курьером медикаментов. Дома говорили по-русски, и Артема отдали учиться в русскую школу, поскольку посчитали, что там для него не будет культурных барьеров. Школа, а точнее участие в ее драматическом кружке открыло первые таланты будущего актера, которые позволили ему поступить в студию при Русском драматическом театре имени Грибоедова в Тбилиси.

На каком языке говорил Артем Карапетян?

Профессиональный актерский дебют состоялся на сцене Русского драматического театре имени Станиславского в Ереване. Поскольку Карапетян совершенно не говорил на армянском языке, его первыми ролями были персонажи, лишенные национального колорита. Тем не менее в 1953 году Карапетян был приглашен в Ереванский музыкальный театр драмы, где все постановки были на армянском языке. Годом позже он вернулся в Тбилиси, где устроился работать в ТЮЗ.

Феномен актера Карапетян раскрылся именно в годы работы в Ереване и Тбилиси: не владея грузинским и армянским языками, он записывал текст роли русскими буквами и заучивал его, тренируя произношения с коллегами по цеху, которые свободно владели национальными языками. Получалось настолько хорошо, что к акцент у Карапетяна отсутствовал.

Как Ростислав Плятт помог Карапетяну?

Карьера в 1950-х шла в году: работа в столичных республиканских театрах, сотрудничество с оркестром Константина Орбеляна (Карапетян успел поработать в нем конферансье), а также свой час вещания на Армянском Гостелерадио. В кино будущий мастер дубляжа играл преимущественно роли разведчиков и дипломатов. Сказывался высокий рост, имидж интеллигента, который не позволял правдоподобно отыгрывать комичные, трагичные или криминальные образы.

В 1959 году Карапетян переехал в Москву, но дальше бесконечных конкурсов и прослушиваний дело не шло. Лишь Ростислав Плятт разглядел в молодом человеке талант, порекомендовав ему устроиться на подработку в дубляже на Киностудию им. Горького, ставшей для Карапетяна на три десятка лет профессиональным местом прописки.

Где можно услышать голос Артема Карапетяна?

© Фото: radiovan.fm

Голос Артема Карапетяна звучит в каждом третьем советском фильме и телесериале, снятых в 1960-1980-е. Его голос звучит за кадром киноэпопей "Освобождение", "Битва за Москву", комедий "Мимино" и "Кавказская пленница". Голосом Карапетяна в СССР говорили Альберто Сорди, Ив Монтан, Жан Марэ, Луи де Фюнес.

Артему Карапетяну удавалось с высокой точностью передавать эмоции героев. При просмотре его многочисленных кинематографических и мультипликационных работ создается впечатление, что мастер дубляжа не просто озвучил своих киногероев, но и сам сыграл их.