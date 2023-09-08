Арбаин: поминки и праздник. Самый массовый шиитский ритуал

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На этой неделе миллионы людей наводнили иракский город Кербела, чтобы почтить память имама Хусейна. Арбаин - самое массовое паломничество на планете. Что такое Арбаин, как Кербела стала центром притяжения мусульман-шиитов и сколько денег правительство Ирака тратит на организацию паломничества - рассказываем в этом материале.

Что такое Арбаин?

Арбаин - ритуал, который соблюдают преимущественно мусульмане-шииты. Арбаин считается днем памяти имама Хусейна и отмечается на сороковой день после Дня Ашура (10-й день месяца Мухаррам), то есть на двадцатый день месяца Сафар. В 2023 году 20 Сафара выпало на 6 сентября.

Само слово ”арбаин” на арабском означает ”сорок”, а день Арбаин знаменует конец 40-дневного траура. В этот день миллионы паломников со всего мира отправляются в Кербелу. Хотя участие в паломничестве не обязательно в шиизме, верующие устремляются в иракский город, чтобы продемонстрировать любовь и преданность имаму Хусейну.

Кто такой имам Хусейн?

Имам Хусейн - внук пророка Мухаммеда и третий имам (преемник пророка) у мусульман-шиитов. Он прославился тем, что не покорился Язиду I, омейядскому халифу. Хусейн покинул Медину и отправился в Мекку, но недалеко от Кербелы на его караван напала армия Язида. В результате, 10 Мухаррама 61 года внук пророка погиб в битве при Кербеле, а его жертва стала символом самоотверженности, стремления к справедливости и свободе для миллионов шиитов по всему миру.

Как отмечают Арбаин?

Многие шииты начинают паломничество - зиярат - в Кербелу за много дней и даже недель до Арбаина. Наряду с Эн-Наджафом, иракским городом, где похоронен имам Али, отец Хусейна, Кербела - одно из важнейших религиозных мест для шиитов после Мекки и Медины.

По прибытии в Кербелу в день Арбаин (20 Сафара) верующие читают особую молитву, Зиярат Арбаин, тем самым подтверждая свою верность заветам Хусейна. В этой молитве имам Хусейн провозглашается несущим послание, с которым пришли Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус и Мухаммед.

Стекаются паломники к мавзолею имама Хусейна - мечети и месту захоронения внука пророка.

Сколько человек приезжает в Кербелу?

Ежегодно в городе Кербела, расположенный в долине реки Евфрат в 120 километрах от Багдада, в День Арбаин собираются миллионы паломников со всего мира. В этом году, по словам местных властей, в зиярате в Кербелу приняли участие 22 миллиона человек, 4 млн из них - жители Ирана. Многие отправились в паломничество из Эн-Наджафа, который в 80 километрах от Кербелы.

Десятки тысяч самодельных тентов и специальных стендов обеспечивают паломников бесплатными услугами: водой, едой и местом для ночлега. Врачи-волонтеры оказывают медицинскую помощь.

Где Арбаин - национальный праздник?

В Ираке и Иране Арбаин считается национальным праздником. Граждане обоих государств берут выходной, а школы и большинство предприятий не работают. Отмечается Арбаин с года смерти имама Хусейна - с 680 года. Первым паломничество в Кербелу на сороковой день смерти имама совершил сподвижник пророка Мухаммеда - Джабир ибн Абдуллах аль-Ансари.

В Ираке не всегда можно было отмечать День Арбаин: в течение более 30 лет, пока Саддам Хусейн оставался у власти, Арбаин был публично запрещен в стране.

Как Ирак принимает столько паломников?

Организовать мероприятие такого масштаба непросто в стране, инфраструктура которой десятилетиями подвергалась разрушительному воздействию войны.

Тем не менее иракское правительство, не имея возможности выделять миллионы долларов на паломничество, обеспечивает безопасность, сотрудничая с местными и зарубежными шиитскими религиозными организациями, а многочисленные волонтеры прилагают все усилия, чтобы облегчить путь верующих. В 2019 году ЮНЕСКО признала гостеприимство и оказываемые во время Арбаина услуги Нематериальным культурным наследием человечества.