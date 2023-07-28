День Ашура 2023: мусульмане сегодня держат пост

Опубликовано: 10:02, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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По исламскому календарю сегодня отмечается День Ашура – 10-й день запретного месяца Мухаррам. Он связан со значимыми для истории ислама событиями. В этот день мусульмане соблюдают пост и вспоминают пророков, а также скорбят по имаму Хусейну.

Мусульмане всего мира отмечают День Ашура – 10-й день запретного месяца Мухаррам. Он важен для представителей ислама тем, что в этот день произошли значимые для истории религии события.

Так, согласно верованию, в этот день Всевышний создал из глины Адама – первого человека на земле, который потом в День Ашура покаялся за совершенный грех. Также на 10-й день Мухаррама пророк Муса (Моисей) вместе с иудеями обрел спасение от притеснений египетского фараона. Кроме того, в День Ашура Нух (Ной) на ковчеге приплыл к горе Джуди.

Для шиитов 10-й день Мухаррама носит траурный характер. В этот день погиб внук пророка Мухаммеда имам Хусейн ибн Али в ходе битвы при Кербиле в 680 году. Смерть имама – одна из самых трагических в исламе.

Мусульмане встречают День Ашура по-разному. Шииты всего мира держат обязательный пост, вспоминают и оплакивают имама, проводя реконструкции событий битвы при Кербиле, траурные мероприятия, которые сопровождаются шествием и обрядом самоистязания. Церемонии проходят в Иране, Ираке, Ливане, Азербайджане, Бахрейне. В России памятные мероприятия пройдут в Дербенте.

Сунниты в этот день держат добровольный пост, а также вспоминают пророка Муссу и Адама. Также у них принято в День Ашура готовить различные блюда и угощать ими родных, близких и всех нуждающихся.