Англоязычная публика поймет осетин со словарем

Василий Иванович Абаев - советский и российский ученый-филолог, языковед-иранист, краевед и этимолог. Его труды по осетинской и иранской этимологии, осетинскому фольклору и общему языкознанию являются бесценным вкладом в отечественную культуру и филологию
Кандидат философских наук, общественный деятель Лев Дзугаев:
Историко-этимологический словарь осетинского языка создавался на протяжении более чем 30 лет. Работы «Осетинский язык и фольклор», «Скифо-европейские изоглоссы», работы Абаева в области нартоведения внесли большой вклад в сокровищницу советской, российской, мировой науки.
Автором идеи перевода четырехтомника и координатором проекта выступил профессор Амирхан Торчинов.
Доктор медицинских наук, заслуженный врач России, РСО-Алания и Южной Осетии Амирхан Торчинов:
Судьба свела меня с Василием Ивановичем Абаевым в далекие 1990-е годы. Зародилась большая дружба. Мы издали репринтное издание словаря Василия Ивановича Абаева, четырехтомник. Этот словарь был во всех школах, во всех библиотеках Осетии. В Южную Осетию мы послали 100 четырехтомников. Это направление интересное было интересно не только увлекающимся языкознанием, но и простым людям. Надо было видеть, как Василий Иванович радовался, держа в руках вот это репринтное четырехтомное издание. Тогда и зародилась мысль перевести его на английский язык.
Перевод и разработка электронной версии словаря осуществлены группой ученых под руководством заведующего сектором иранских языков Института языкознания РАН Олега Беляева.
Олег Беляев, заведующий сектором иранских языков Института языкознания РАН:
Словарь создавался на базе источника, который включает в себя очень большой объем разносторонней информации. Василий Иванович сам писал в предисловии ко второму тому, что на самом деле здесь несколько словарей в одном собрано под одной обложкой.
Чем же хорош этот словарь?
- Это словарь документированный, то есть включающий большое количество иллюстративного материала, примеров, которых здесь гораздо больше, чем в других словарях осетинского языка.
- Это словарь, отражающий и описывающий какие-то предметы быта, которые сейчас утрачены или которые важны для осетинской культуры.
- Это словарь исторический, то есть отражающий именно историю языка в его засвидетельствованной форме, которая нам известна.
- Это этимологический словарь, то есть отражающий связи осетинского языка с другими иранским, индоевропейскими, кавказскими, а в случае заимствований и финно-угорскими языками.
Нашей первой задачей было взять русский текст и перевести его в формат электронной базы данных, которую мы можем отображать в соответствии с его содержанием. Чтобы можно было через компьютер делать запросы к этой базе и получать какую-то интересную для нас, для ученых прежде всего, информацию. Эта часть проекта она может считаться полностью завершенной. Мы создали базу данных. Теперь мы можем по одному щелчку мыши получить информацию о каком-то слове. Нам не нужно листать словарь, искать цитируемые формы, не нужно составлять указатель в качестве отдельной работы, что было сделано для исходного русскоязычного словаря.
- Олег Беляев.
В презентации приняли участие ученые, общественные деятели и деятели культуры. Мероприятие прошло при поддержке Московской осетинской общины, постпредства Республики Северная Осетия - Алания при президенте РФ и посольства Республики Южная Осетия.