Айя-Ирини: что нужно знать о посещении древнейшей византийской церкви Стамбула

Церковь Святой Ирины - это старейший храм византийской эпохи, сохранившийся в Стамбуле. Расскажем, где находится церковь Святой Ирины, как до нее добраться, когда она открыта, что там посмотреть, сколько стоит входной билет и что нужно для посещения этого древнего храма.

Церковь Святой Софии (в настоящее время мечеть Айя-София) - не единственная сохранившаяся до наших дней церковь Константинополя. Второй по размеру сохранившийся византийский храм в Стамбуле, к тому же еще более древний - это церковь Святой Ирины.

Кто построил церковь Святой Ирины?

Считается, что там, где сейчас стоит церковь Святой Ирины, раньше находился храм Афродиты. Церковь Святой Ирины была первой церковью, построенной в Константинополе, когда туда перенесли столицу Римской империи (позже это была столица Византийской империи).

Первая базилика Святой Ирины была построена при римском императоре Константине в начале IV века. Пока в 324 году не начали строить Айя-Софию, это был главный храм города. Однако первая здание церкви было разрушено во время крупного восстания "Ника" в 532 году. Тогда правил Юстиниан I, и чтобы искупить вину, он приказал построить новую церковь Святой Софии, еще больше и грандиознее. Также он повелел заново построить церковь Святой Ирины. Еще раз сильные повреждения храм получил при землетрясении в 740 году, поэтому ее пришлось перестраивать.

Почему церковь Святой Ирины так называется?

По аналогии с Айя-София (божественная мудрость) название церкви Святой Ирины (или Айя-Ирини) переводится как "божественный мир", к святой Ирине она не имеет отношения.

Почему церковь Святой Ирины важна?

Церковь Святой Ирины имеет важное значение для истории города, потому что это старейшая христианская церковь Стамбуле, построенная в IV веке. Церковь Святой Ирины - также единственная византийская церковь Стамбула, которая никогда не служила в качестве мечети. Вместо этого в XV- XVIII веках ее помещения использовались для хранения оружия, позже там находилось несколько разных музеев.

Где находится церковь Святой Ирины?

Церковь Святой Ирины расположена в первом внутреннем дворе Топкапы - одной из главных резиденций османских султанов. Это место находится на мысе Сарайбурну в европейской части города, там, где Босфор и Золотой Рог впадают в Мраморное море. На карте церковь можно найти в микрорайоне Султанахмет стамбульского района Фатих.

Как добраться до церкви Святой Ирины?

Чтобы добраться до церкви от площади Султанахмет, нужно двигаться по направлению к дворцу Топкапы в течение 15 минут, от Гранд-базара можно дойти за 25 минут.

Самый практичный способ добраться на общественном транспорте - это сесть на трамвай Т1 и выйти на остановке Топкапы.

С азиатской стороны можете сесть на паром из Кадыкея или Ускюдара до Эминеню. Дальше нужно сесть на трамвай и ехать около 10 минут до остановки Топкапы.

На электричке Мармарай может доехать до станции Сиркеджи и оттуда сесть на трамвай, либо дойти за 15 минут пешком.

От площади Таксим можно доехать до Кабаташ на фуникулере и сесть на трамвай до Топкапы.

Как посетить церковь Святой Ирины?

Церковь Святой Ирины доступна для туристов с 09:00 до 18:00 каждый день за исключением вторников. В первый день праздников Рамадан и Курбан-Байрам, а также 1 мая, храм посетить не получится. Билетная касса закрывается в 17:30.

В церкви нет дресс-кода, поскольку сейчас это музейное помещение.

Долгое время церковь Святой Ирины открывалась для посетителей только во время мероприятий или для тех, у кого было специальное разрешение. Однако с 2014 года храм доступен для посещения на постоянной основе. Иногда в церкви Святой Ирины устраивают концерты классической музыки, что возможно благодаря необыкновенной акустике.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит вход в церковь Святой Ирины?

Билет в церковь Святой Ирины в 2024 году стоит 500 лир. Поскольку храм стоит в первом внутреннем дворе дворца Топкапы, его можно посетить отдельно от дворца. Но если посещение Топкапы и гарема также планируется в этот день, то можно купить комбинированный билет, который стоит 1500 лир (отдельно посещение гарема стоит 500 лир).

Для обладателей Istanbul E-pass вход в церковь Святой Ирины бесплатный, также включена небольшая экскурсия, которая занимает 15 минут.

Что посмотреть в церкви Святой Ирины?

В настоящее время в церкви проводится реставрация, посетители могут увидеть только главный зал. В целом на осмотр главного зала церкви уйдет не больше 30 минут, поскольку в залах довольно пусто и для показа остается лишь собственная архитектура храма. Внутри церкви ощущается простор и величие: центральный неф резко поднимается к главному куполу шириной 16 метров. Боковые нефы отделены рядами колонн с замысловатой резьбой.

Церковь Святой Ирины состоит из трех секций - наос, нартекс и атриум. Это трехнефная базилика, построенная в форме креста, что стало нововведением. Также это единственная сохранившаяся церковь византийского периода в Стамбуле с неповрежденным атриумом. Большая часть оригинальных мозаик церкви либо была утеряна, либо повреждена с течением времени. Однако до сих пор сохранились следы таких мозаик, изображающих религиозные сцены, например на апсиде.