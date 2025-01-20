Почему иногда мы чувствуем себя особенно плохо?

Иногда нам без видимых причин кажется, что все рушится, мы чувствуем себя подавленным. Отчего зависит наше эмоциональное благополучие и какие стимулы могут благотворно влиять на психо-эмоциональный фон - расскажем в этом материале.

Гормональные колебания

Гормональные закономерности, такие как женские циклы и суточные (циркадные) колебания уровня тестостерона, могут оказывать существенное влияние на то, как мы себя чувствуем. Выброс гормона стресса – кортизола – влияет на уровень сахара в крови, воспалительный процессы, энергию и раздражительность. Мы не всегда знаем, что делают наша эндокринная и нервная системы, но чувствуем их воздействие.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Количество и качество сна

Хороший сон оказывает положительное влияние на все аспекты нашей жизни: от энергии и настроения до раздражительности и производительности. Несколько ночей плохого сна могут привести к повышению тревожности, ухудшению настроения и общей трудности с преодолением любых проблем.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Диета

Физиология влияет на психологию и наоборот. Например, большое количество сахара может вызвать снижение настроения и энергии, а кофеин может усилить тревожность. Авторы обзора исследований в области питания и психологического здоровья пришли к выводу, что определенные особенности питания могут привести к резким изменениям настроения.

Перспектива

Наши мысли могут меняться изо дня в день, от момента к моменту. От оптимизма к пессимизму, от дефицита к изобилию, от веры в то, что мир против нас, к вере в то, что Вселенная замышляет заговор как против нас, так и в нашу пользу. Изменение точки зрения может оказать влияние на наш внутренний мир как в лучшую, так и в худшую сторону.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Принятие или отторжение реальности

Люди могут принимать жизнь такой, какая она есть, или сопротивляемся тому, что им не нравится, но что они не могут изменить. Психологи утверждают, что чем больше мы готовы приспосабливаться и позволять вещам просто происходить, а не бороться с ними, тем меньше мы страдаем, когда дела идут не так, как нам бы этого хотелось.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не все дни одинаковы, потому что мы не роботы

Основная причина взлетов и падений в сфере психического здоровья заключается в том, что мы — живые организмы, и природа не позволяет нам быть одинаковыми каждый день. Легко критиковать себя, когда мы переживаем трудные времена, но именно тогда принятие себя необходимо как никогда.

Вместо того, чтобы осуждать себя, постарайтесь наладить контакт с самим собой. Физически это просто сделать — сядьте или лягте в тихом месте. Положите правую руку на живот, а левую — на сердце. Просто вдыхайте и выдыхайте. Скажите себе: «Да, такая ситуация сейчас». А затем спросите себя: «Что мне нужно, чтобы это исправить?» Независимо от того, получите ли вы четкий ответ или нет, проблема отойдет на второй план, а на первый выйдете вы.

В трудные моменты не забывайте о себе. Забота о нашем психологическом здоровье - в наших руках.