7 мест Турции, откуда можно совершить путешествие во времени

В Турции находятся одни из старейших археологических памятников в мире. Здесь можно оценить влияние различных цивилизаций и религий, которые оставили историческое наследие стране. В этом материале собрано семь лучших исторических мест Турции, которые стоит посетить.

Полуостров Малая Азия между Черным и Средиземным морями был свидетелем появления многих великих империй - от Древнегреческой и Римской до Сельджукской и Османской. Древние достопримечательности современной Турции ежегодно привлекают туристов со всего мира.

Эфес

Эфес - древнегреческий город на Эгейском побережье Турции. В этих краях люди жили еще со времен неолита. Портовый Эфес был главным центром торговли того времени, одним из наиболее известных и богатых. Помимо торговли там развивались искусство и наука, чеканились собственные монеты.

Сейчас можно посетить два памятника Эфеса: Большой амфитеатр и Библиотеку Цельса. Это книгохранилище в древние времена уступало по величине лишь Александрийской библиотеке - крупнейшей в древнем мире. Кроме того, в Эфесе также можно увидеть руины храма Артемиды, который был одним из семи чудес света. Город включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Айзаной

Город Айзаной был один из важнейших центров политики, экономики и торговли во времена римского правления. Здесь также чеканились свои монеты и была первая торговая биржа. Сегодня здесь можно увидеть на Храм Зевса, который достаточно хорошо сохранился, рынок Мацеллум, стадионный комплекс и археологический музей Кутахьи. Это место также включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Археологический музей Антальи

Археологический музей Антальи демонстрирует шедевры древних цивилизаций. Можно осмотреть экспонаты не только в 13 залах музея, но и в его открытой галерее. Всего для посетителей доступно 5000 древних находок. При этом более 20 тысяч экспонатов находится на складах из-за нехватки места в музее, площадь которого составляет 7 кв. км. В 1988 году Археологический музей Антальи был признан Европейским советом «Музеем года».

Афродисиас

Древнегреческий эллинистический город Афродисиас в свое время считался крупнейшим центром культуры и философии, а также славился школой скульптуры. Здесь достаточно хорошо сохранился стадион, который мог вместить до 30 тысяч человек. Очень хорошо сохранился Тетрапилон. Эти сооружения строили на пересечении главных улиц. От храма Афродиты, которую почитали в городе, на сегодняшний день осталось лишь 14 колонн. В хорошем состоянии в Афродисиасе находится и театр, основанный в I веке до нашей эры.

Антиохия

Антиохия, считающаяся крупным римским городом и городом крестоносцев в Турции, должна быть в списке обязательных мест для посещения как просто больших поклонников истории, так и тех, кто интересуется ранним христианством. В свое время город контролировал региональную торговлю, так как находился на перекрестке многих караванных путей. За свою историю Антиохия претерпела множество напастей. В этих краях неоднократно происходили землетрясения. В результате последнего удара стихии город был почти полностью разрушен. Сейчас о прошлом Антиохии можно узнать в Археологическом музее Хатая, где выставлены сохранившиеся древние экспонаты региона.

Анадолу Хисары

Анадолу Хисары (или Гюзельдже Хисар, что в переводе означает «Красивый замок») – одна из древнейших построек в Стамбуле, которая дает представление об архитектуре Османской империи. Построенная султаном Баязидом I около 1390 года крепость расположена на анатолийской стороне Босфора. Сегодня этот комплекс превращен в музей и открыт для посещения.

Сиде

Сиде - древний город Римской империи был культурным и образовательным центром. На сегодняшний день историческая часть города сохранилась достаточно хорошо. Помимо руин храма Аполлона и одного из крупнейших амфитеатров, здесь также можно посетить местный археологический музей, полюбоваться на главные ворота города, возраст которых около 2000 лет, оценить масштабы трехуровневого фонтана Нимфеум.