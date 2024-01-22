5 римских шедевров Магриба: что посмотреть в Северной Африке

В Северной Африке осталось множество древних городов и других археологических памятников времен Древней Греции и Римской империи, но о многих из них туристы даже не слышали. В этом материале собраны некоторые из древнейших достопримечательностей Северной Африки, которые стоит посетить.

Территория Римской империи включала Северную Африку от Гибралтарского пролива в Марокко до Синая в Египте. Однако до прихода римлян древние греки уже создали несколько колоний и городов в Ливии и Египте и правили Птолемеевским Египтом несколько веков. Сегодня этот регион полон древних греко-римских памятников, таких как Лептис Магна в Ливии и освежающие древнеримские бани в Алжире.

Лептис-Магна, Ливия

Лептис-Магна — один из наиболее хорошо сохранившихся древних городов времен Римской империи.

Город был основан около 1100 года до нашей эры до нашей эры и был одним из наиболее значимых мест Карфагенского государства, при этом сохраняя независимость. Однако наибольшего расцвета город достиг во времена римлян. С приходом императора Септимия Севера, который родился в этих краях. Древний город разросся: здесь появились новые базилики Септимия Севера, площади, а также широкий проспект.

Тимгад, Алжир

Тимгад внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1982 году. Город был основан императором Траяном около 100 году нашей эры. Изначально здесь проживали отставные римские солдаты. Однако вскоре город стал одним из крупнейших центров торговли и культуры в регионе. Это один из самых хорошо сохранившихся древнеримских городов, которые можно увидеть сегодня. В Тимгаде сохранилось более десятка римских бань и сотни мозаик, возраст которых датируется I-II веком. В достаточно хорошем состоянии мощеные городски улицы, редкая публичная библиотека, амфитеатр на 3500 мест, а также базилика.

Волюбилис, Марокко

Волюбилис также входил в состав Римской империи. Точные даты возникновения города неизвестны. Однако ученые выясняли, что поселения в этих краях появились еще во времена неолита. За свою историю город относился к Карфагену, а также Мавретании, где считался крупнейшим культурным центром. Название города переводится как "щедрость", что свидетельствует о плодородии местных земель.

Волюбилис был разрушен землетрясением, но на его месте сохранилось множество памятников исторического наследия времен римлян: базилика, арки, городские ворота, а также образцы мозаик.

Амфитеатр Эль-Джем, Тунис

Его часто называют местным Колизеем. Амфитеатр Эль-Джема – четвертый по размерам среди арен этого типа. Он уступает лишь римскому Колизею, а также площадкам в Вероне и итальянском городке Санта-Мария-Капуа-Ветере. Амфитеатр Эль-Джем был построен около 238 года и мог вместить около 35 тыс. зрителей. Это один из величайших памятников эпохи римлян, сохранившихся до наших дней и ставших объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Римский Карфаген, Тунис

На протяжении своей истории Карфаген был столицей одноименного государства, самого могущественного на побережье Средиземного моря. Столица носила статус важнейшего центра торговли. Карфаген считается самым богатым античным городом. Во время Пунических войн римляне разрушили Карфаген: сравняли древний город с землей и поклялись, что он никогда не будет восстановлен. Однако со временем город все же восстановили, и в период Римской империи он стал крупным центром культуры. Сегодня в городе-музее можно посмотреть на руины нескольких эпох. Правда они разбросаны по всему городу, поэтому если вы захотите своими глазами увидеть древние сооружения, то лучше составить маршрут заранее.