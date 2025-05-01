5 главных исторических кладбищ в Тбилиси

Всегда важно помнить о прошлом, поэтому кладбища играют важную роль в грузинской культуре. Расскажем о пяти исторических кладбищах в Тбилиси, где можно увидеть скульптурные надгробия, посвященных выдающимся гражданам Грузии и других стран, и узнать о прошлом города.

Исторические кладбища и пантеоны располагаются в разных районах Тбилиси, чествуя грузинских художников и писателей удивительными надгробными скульптурами и увековечив память о героях войны торжественными мемориалами.

Пантеон Мтацминда

Расположенный на полпути к вершине главной тбилисской горы Пантеон писателей и общественных деятелей Мтацминда был открыт в 1929 году. Этот некрополь стал последним пристанищем для десятков наиболее выдающихся жителей Грузии. Первым из таких захоронений пантеона стала могила русского писателя Александра Грибоедова (1829) и его жены Нино Чавчавадзе (1857). К столетию смерти Грибоедова пантеон и был открыт официально. Каждое из захоронений пантеона венчает выразительное надгробие, символизирующее либо профессию, либо что-то связанное с покойным. Некоторые из скульптур были выполнены почти в натуральную величину, включая могилу Вахтанга Чабукиани (1992).

Другие известные могилы включают могилу писателя Ильи Чавчавадзе (1907), художника Ладо Гудиашвили (1980), театрального режиссера Котэ Марджанишвили (1933) и поэтов Галактиона Табидзе (1959) и Важа-Пшавела (1861-1915). Здесь также есть несколько более современных могил, в том числе могила писателя Отара Чиладзе (2009). Также здесь есть символическая могила художника Нико Пиросмани (1918), который, как полагают, похоронен в общей могиле Кукийского кладбища, а в дальнем конце пантеона можно увидеть современную скульптуру, воздвигнутую в память о грузинских деятелей культуры, погибших во время репрессий. Пантеон - это просторное и красивое историческое место со скамейками и смотровыми площадками, с которых открывается панорама Тбилиси. Добраться до пантеона можно пешком из Сололаки или на фуникулере, выйдя на средней станции.

Дидубийский пантеон

Пантеон писателей и общественных деятелей Дидубе - это еще один некрополь, где покоятся выдающиеся граждане страны. Дидубийский пантеон, открытый в 1939 году на месте небольшого кладбища, имеет совершенно иное, но не менее впечатляющее расположение около проспекта Акакия Церетели. Одна могила здесь отмечена золотой статуей Святой Нино, которая держит свой крест из виноградной лозы вверх к красочным балконам квартир. От старого кладбища рядом с пантеоном сохранилась красивая барочная церковь Дидубийской иконы Божией матери.

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Настроение здесь определенно более мрачное - захоронения все еще происходят, поэтому вы часто будете видеть скорбящих, возлагающих цветы, купленные у торговцев у ворот. Это кладбище также более многолюдно и по нему сложнее перемещаться, но есть тропы, по которым вы можете следовать. Здесь были похоронены поэт Ладо Асатиани (1943) и писатель Паоло Яшвили (1937), а также режиссер Тенгиз Абуладзе (1994), художник Давид Какабадзе (1952), актриса Нато Вачнадзе (1953) и многие другие. Есть очень красивые скульптуры, например, могилу художницы из Телави Елены Ахвледиани (1975) украшает воссозданный с ее картины городской пейзаж с ее портретом. Особенно впечатляет статуя Святой Нины работы Зураба Церетели, выполненная им для могилы его жены. Теперь рядом покоится и сам скульптор. Дидубийский пантеон находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро Церетели.

Кукийское кладбище

На Кукийском кладбище - одном из старейших мест захоронения во всей Грузии - есть надгробия и склепы, которым 300 лет. Этот некрополь расположен на склонах горы Махата над Чугурети, по пути к Тбилисскому морю. По большей части кладбище не слишком ухоженное, особенно это чувствуется весной. Здесь можно найти итальянские, французские, езидские и польские захоронения. С Кукийским кладбищем связано множество историй и городских легенд. Считается, что где-то здесь покоится Нико Пиросмани в безымянной могиле. Также была похоронена здесь первая жена Сталина Екатерина Сванидзе и некоторые другие известные жители Грузии.

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Но самая знаковая надгробная плита, которую называют "Стук в небесную дверь", изображает человеческую фигуру, цепляющуюся за портал в загробную жизнь под песочными часами, в которых закончился песок. Вокруг близлежащей церкви Святой Нины расположены и другие красивые и печальные надгробия. Верхняя часть кладбища отделена от нижней части дорогой. У входа находится мемориал, установленный в память о солдатах, погибших в Великой Отечественной войне. Рядом с обелиском Воинской славы, статуей одинокой плачущей вдовы и ржавым танком времен Второй мировой войны лежат сотни камней-обелисков. Это одно из крупнейших воинских захоронений времен Великой Отечественной войны в Грузии. Добраться до кладбища можно на автобусе от Центрального вокзала.

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Пантеон выдающихся азербайджанцев

Пантеон выдающихся азербайджанцев расположен на территории Национального ботанического сада. Пантеон сохраняет наследие исторического мусульманского кладбища XVII века, снесенного в 1950-х годах вместе с прилегающей к нему мечетью. Пантеон выдающихся азербайджанцев был построен в 1970-х годах и содержит мемориалы, посвященные выдающимся азербайджанским деятелям, а также более древние надгробия, спасенные с первоначального места захоронения. Самым древним захоронением здесь считается могила азербайджанского поэта и просветителя Мирзы Шафи Вазеха (1852 года).

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Пантеон Ходживанка

Расположенный за собором Цминда Самеба Армянский пантеон находится там, где когда-то стояли церковь Пресвятой Богородицы и старое кладбище Ходживанк. Здесь покоятся художники, писатели и другие общественные деятели, в том числе поэт Ованес Туманян (1923) и художница Гаянэ Хачатурян (2009). Здесь также есть мемориальное гранатовое дерево, посаженное в честь похороненного в Ереване кинорежиссера Сергея Параджанова (1990) четыре года назад.

Какие еще кладбища есть в Тбилиси?

Верийское кладбище

Это тихое кладбище, расположенное на вершине холма в районе Вера, было основано в 1836 году, но в 1930-х годах пережило разрушения. Осколки надгробий до сих пор можно увидеть у бокового входа. На этом кладбище были похоронены некоторые известные тбилисцы армянского происхождения, включая бывшего мэра Тифлиса Еремию Арцруни и табачного магната Михаила Бозарджянца, генсек Коммунистической партии Испании Хосе Диас и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе.

Старинные еврейские кладбища

Еврейское ашкеназское кладбище в районе Навтлуги около метро Самгори было открыто в 1897 году. Здесь похоронена бабушка бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. На многих старых надгробиях изображены символы Звезды Давида и еврейские гравюры. В районе Ортачала есть уже сефардское кладбище, а Новом Тбилиси есть еврейское кладбище Дампало.