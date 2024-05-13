Вестник Кавказа

5 бюджетных мест для туристов в Индонезии

Валерия Третьякова
Бали
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хотите сбежать в тропический рай, однако нет желания ехать в популярные у туристов места? Для отдыха в Индонезии россиянам нужна виза, но получить ее несложно: виза оформляется в аэропорту прибытия на месяц. Расскажем о бюджетных направлениях отдыха в Индонезии, где не менее красиво, чем не популярных курортах.
Отдых на Бали
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Индонезия предлагает туристам множество направлений, куда можно отправиться на отдых. От потрясающих пляжей до пышных джунглей и оживленных городов — каждый путешественник найдет здесь что-то для себя, в том числе и турист с ограниченным бюджетом.

Семиньяк, Бали

Семиньяк может стать неплохой заменой крайне популярного у туристов (особенно, серфингистов) Улувату. Семиньяк менее известен, а местные цены более демократичны. Это идеальное место для любителей пляжного отдыха. Модный пляжный курорт может похвастаться нетронутыми песчаными берегами, кристально чистой водой и оживленной ночной жизнью. Здесь можно не только отдохнуть на пляже, но и заняться водными видами спорта, отправиться за покупками в стильные бутики, а также посетить множество модных кафе.

Озеро Тоба, Северная Суматра

Тоба привлекает не только пейзажами, но и доступными ценами. Озеро, занимающее площадь более 1145 кв. км, глубиной 450 метров, больше похоже на море. Это древний кратер, образовавшийся в результате извержения вулкана тысячи лет назад. Тоба считается самым большим озером в Юго-Восточной Азии и одним из самых глубоких в мире.

Джакарта, Ява

Большинству путешественников, прибывающих в Индонезию, придется проехать через Джакарту, чтобы успеть на стыковочный рейс до следующего пункта назначения. В этом городе туристы могут найти как роскошные отели, так и недорогие хостелы. Начните знакомство с Джакартой с посещения Национального монумента независимости. Со смотровой площадки открывается панорамный вид на местный городской пейзаж. Узнайте об истории и наследии страны в Национальном историческом музее.

Бандунг, Ява

Бандунг – город, в котором сохранилось множество архитектурных памятников времен Ост-Индской компании. Эти края утопают в зелени и помимо архитектуры в стиле ар-деко здесь также можно насладиться местными пейзажами: рисовыми полями и кофейными плантациями, которые также остались здесь в наследство от компании. Кофе отправляли в Европу, и со временем он стал частью местной культуры.

Более того, в Индонезии есть множество вулканов, один из самых популярных - Тангкубан - располагается как раз в Бандунге. У него 12 кратеров. Вулкан имеет статус дремлющего, так как последнее его извержение было в 1983 году. Извергался вулкан больше 30 раз. Сюда можно отправиться на прогулку или же посмотреть на вулкан с одной из смотровых площадок.

Национальный парк, Комодо

Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО известен своим биоразнообразием. Здесь обитает около 70 видов птиц и легендарные комодские вараны, которые защищены местным законодательством из-за сокращения популяции. В парке можно увидеть самую большую и тяжелую ящерицу в ее естественной среде обитания.

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