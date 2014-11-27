4 способа нестандартного применения лаваша в Армении

Хотя лаваш ассоциируется с восточной кухней, сегодня его используют везде. Культура приготовления и преломления хлебной лепешки распространена у тюрок (внесен в репрезенативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО), а также у грузин и армян. Расскажем о нетипичных способах применения лаваша в Армении, которые могут удивить.

В Армении лаваш воспринимают как часть культурного наследия, а потому прочие мучные изделия уступают ему в качестве хлебного дополнения для любого застолья.

Лаваш как салфетка

Лист тонкого лаваша используется как съедобная салфетка. Современная легкая промышленность позволяет приобретать самые разные средства личной гигиены, но не стоит удивляться, если во время застолья в Армении, кто-то из его участников вытрет рот лавашем, а потом съест его. Можно быть уверенным, в мусорном ведре такая салфетка никогда не окажется. Кстати, при приготовлении шашлыка, мясо с шампуров тоже снимают лавашем, а не вилкой или бумажной салфеткой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лаваш как скатерть

Это способ получил широкое распространение в сельской местности. Армянские пастухи нередко расстилали лепешки лаваша, чтоб уже на них положить зелень, овощи и кусочки мяса. Все дело в универсальной форме лаваша и в том, что подобную скатерть не страшно испачкать овощным соком, молочными продуктами или мясным жиром. На стрику такой салфетки не нужно было тратить ценную воду – ее просто съедали.

Лаваш как обертка

Этот способ применения хлеба стал популярен у путешественников, которые нередко заворачивали овощи, сыры и зелень в лаваш, чтобы они не испортились в дороге в условиях жаркого климата. Лаваш позволяет сохранить свежесть продуктов надолго. Утверждают также, что обернутая в лаваш стеклянная тара с алкоголем не разобьется, даже если с багажом будут обращаться небрежно. На практике, правда, это не проверял, поскольку разбить тару с горячительным напитком в Армении считается непростительным грехом.

Лаваш как кондитерское изделие

У этого способа немного грустная история. Торты и прочая сладкая выпечка далеко не всегда была доступна людям с небольшим достатком. Но народная смекалка позволила придумать множество интересных рецептов печенья и тортов. Лаваш укладывал слоями, промазывая каждый сливками, кремом или сгущенным молоком. Говорят, такой торт делали даже служащие Ограниченного контингента советских войск в Афганистане на Новый год или день рождения. Купить что-то "афганцам" было негде, вот и "мутили" угощение из лаваша и сгущенки. Этот рецепт до сих пор популярен у дачников, которые не могут похвастаться наличием духовки.