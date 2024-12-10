3 сценария для Ирана в постасадовской Сирии

Прошло больше месяца с момента ухода с поста президента в Сирии Башара Асада. Власти Ирана стоят перед выбором новой геополитической стратегии. Какой она будет?

Сценарий первый. Восстановление «Оси сопротивления»

7 октября 2023 года негативно сказалось на положении «Оси сопротивления», а конец правления Асада еще больше усугубил ситуацию для его союзников. Тем не менее Иран намерен остаться региональной державой, у которой есть не только свое видение дальнейшей судьбы Ближнего Востока, но и возможности по ее определению. В своем первом выступлении после ухода Асада в отставку Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил:

Фронт сопротивления не является оборудованием, которое можно уничтожить или сломать; это доктрина, и она станет сильнее под давлением.

Намереваясь восстановить «Ост сопротивления», Иран может продолжать поддерживать активность шиитских вооруженных групп в Ираке и хуситов в Йемене - на переднем крае борьбы против Израиля. Все это может быть использовано Израилем для формирования более сильного кейса в поддержку прямых ударов по территории Ирана.

Сценарий второй. Увеличение инвестиций в ракеты и беспилотники

Тегеран не нашел военного решения для спасения Асада или оно оказалось слишком дорогостоящим для Тегерана как в прямом, так и в переносном смысле. Если это так, на повестке дня окажется увеличение инвестиций в обычные вооружения, особенно в ракеты и беспилотники, для предотвращения военных атак Израиля и США.

К этому Иран подталкивают военные атаки Израиля и его заявленные цели по восстановлению регионального порядка. Так, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху говорил о «смене силового баланса» в регионе через военные кампании в Газе и Ливане. Воздушные удары по Сирии после падения Асада уничтожили большую часть ее систем ПВО, и одной из целей Израиля может оказаться подготовка плацдарма для атаки на Иран. Нетаньяху также старается убедить избранного президента США Дональда Трампа в том, что наступает подходящий момент для превентивных ударов по ядерным объектам Ирана.

В этой связи Иран может сделать ставку на ядерное оружие. Если Трамп займет жесткую позицию по иранской ядерной программе, то группы внутри иранского режима, выступающие за ядерное вооружение, получат больше влияния. Это станет серьезной угрозой глобальной безопасности и повлечет за собой новую главу конфликтов на Ближнем Востоке.

Сценарий третий. Улучшение отношений с Саудовской Аравией

В условиях беспрецедентного обострения отношений с Израилем и утраты прежних союзников иранские власти наверняка нацелятся на поиск новых. Эр-Рияд не сможет полностью реализовать свои цели по доминированию на Ближнем Востоке, пока Израиль и Иран движутся к войне, угрожающей воздушному пространству региона ракетами и истребителями.

Отношения Саудовской Аравии с Ираном, Израилем и США могут оказаться жизненно важными для предотвращения военного конфликта. Эр-Рияд может потребовать от Тегерана уступок для снижения напряженности в Красном море и ограничения военной поддержки хуситов в Йемене. Саудовская Аравия находится в сильной позиции, чтобы достичь добиться этого и использовать желание Трампа расширить «соглашения Авраама». Это позитивно скажется на нормализации отношения Израиля с Саудовской Аравией для завершения войны в Газе и достижения прогресса в вопросе создания палестинского государства.