3 города мира, которые могут утонуть

В течение истории было немало случаев, когда города исчезали с лица земли. Некоторые из них уходили под воду не только в силу природных катаклизмов, но и в результате деятельности человека. О некоторых подобных местах расскажем в этом материале.

Самый известный древний затонувший город - мифическая Атлантида, споры о существовании которой ведутся до сих пор. Что касается современных городов, то на сегодняшний день самым известным "тонущим" городом стала Венеция. По словам ученых, она может стать непригодной для проживания уже совсем скоро – к 2028 году.

Уход под воду городов мира — одна из самых насущных проблем человечества. Проседание почвы, вызванное в первую очередь добычей подземных вод, нефти и природных газов, усугубляется тяжестью городских построек. При этом изменение климата лишь усугубляет проблему.

Подобное проседание городов имеет далеко идущие последствия, затрагивая миллионы людей во всем мире. От этого могут пострадать не только маленькие прибрежные поселения, но и крупные города, известные среди туристов со всего света.

Мехико, Мексика

Один из самых густонаселенных городов мира постепенно уходит под землю. Впервые ученые заметили это в начале XX века. Исследования, проведенные на тот момент, показали, что город "тонет" со скоростью 8 сантиметров в год. Однако в 1950-х эта скорость увеличилась почти до 30 сантиметров. Для того, чтобы понять причину этого, стоит обратиться к истории.

В древности на месте Мехико находилось поселение ацтеков Теночтитлан. Оно было расположено на западном берегу озера Тескоко и окружено системой водохранилищ. Поселение пересекала сеть каналов. Испанцы, пришедшие в эти края, не могли поддерживать столь сложную систему водостока, поэтому было принято решение осушить озеро. На протяжении многих лет там велась добыча подземных вод. Это оказало пагубное влияние на почву, которая стала сжиматься и оседать. В 1950-х добыча воды была прекращена, на время удалось замедлить скорость проседания. Однако новые данные исследователей показали, что нынешняя скорость, с которой опускается город, составляет от 40 до 50 сантиметров в год. Более того, город "тонет" с разной скоростью. Некоторые его районы сейчас находятся ниже дна озера, на котором был возведен город.

Шанхай, Китай

Шанхай, один из самых развитых и густонаселенных городов Китая, уже более столетия испытывает значительное оседание земель. Растущее потребление грунтовых вод превысило возможности земли, что привело к постепенному оседанию почв. По некоторым данным, к 1921 году Шанхай опустился на 2,6 метра, причем около 70% этого проседания пришлось как раз на добычу подземных вод. Физический вес небоскребов, на долю которых приходится оставшиеся 30%, также способствует опусканию города. Ситуация в Шанхае - часть более широкой проблемы, затрагивающей более 50 городов по всему Китаю. В ответ на проблему затопления Шанхай предпринял ряд мер, среди которых не только сокращение использования подземных вод для нужд города, но и закачивание жидкости в водоносный слой почвы.

Джакарта, Индонезия

Еще одним из наиболее быстро тонущих городов мира является столица Индонезии. Ключевым фактором, способствующим появлению этой тревожной ситуации, также стала чрезмерная добыча подземных вод, которая и приводит к проседанию почвы. Более того, процесс усугубляется тяжестью городской застройки. Изменение климата и, как следствие, рост числа наводнений, значительно ускоряет процесс затопления города. Каждый год Джакарта опускается на 25 сантиметров. Из-за этого уже к 2050 году часть города может уйти под воду. Помимо регулирования добычи подземных вод и поиска альтернативных источников воды, местными властями было принято решение возвести гигантскую дамбу, строительство которой, согласно источникам, планируется завершить к 2040 году.