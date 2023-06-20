4 города, которые постигла участь Атлантиды

В наши дни рассказ об Атлантиде, которая, если верить Платону, находилась где-то за Гибралтаром, считается легендой, хотя романтики пытаются отыскать исторические факты, послужившие ее основой. На протяжении веков из-за изменения климата, стихийных бедствий или деятельности человека вода поглотила множество древних городов. Рассказываем о некоторых из них.

Тонис-Гераклион, Египет

В 1933 году пилот британских ВВС, пролетая над заливом Абу-Кир недалеко от Александрии, заметил нечто странное. Под лазурной водой Средиземного моря он разглядел руины древнего города. Археологи занялись исследованием этих мест спустя годы. В 1990-х и начале 2000-х они обнаружили древний город Тонис-Гераклион, появление которого ученые относят к XII веку до нашей эры.

Этот город когда-то был оживленным портом и центром религиозного значения, а теперь находится на пять метров ниже уровня моря. В древнем городе была сеть сложных водных каналов, которые по своей сути напоминали венецианские. Ученые также обнаружили в Гераклионе храмы египетских богов Амона и Хонсу, склады и другие сооружения. Археологи нашли стелы, статуи, амулеты из золота, бронзы и свинца, а также предметы обихода. Многие из этих артефактов хорошо сохранились. За последние годы археологи нашли затонувшие корабли и еще один храм. Большинство историков сходится во мнении, что Тонис-Гераклион ушел под воду из-за череды стихийных бедствий. Землетрясения и цунами привели к постепенному разрыхлению почвы, в результате чего сооружения со временем погрузились под воду. Тонис-Гераклион пока не изучен даже наполовину.

Дварака, Индия

Согласно индуизму, город Дварака был столицей царства бога Кришны. Это место считают одним из священных индуистских мест. Согласно легенде, этот город был возведен за ночь, просуществовал приблизительно 10 тысяч лет, а через 7 дней после смерти Кришны ушел под воду. Источники говорят о невероятной красоте города, невероятно высоких дворцах, украшенных драгоценными металлами и камнями. В городе было множество парков и садов. Золотые сосуды для зерна и воды были в каждом доме. Они, как и дворцы, были богато украшены. Стены спальных комнат пестрили самоцветами.

Дварка играла большую роль как торговый порт и служила торговыми воротами в Аравийское море. Археологи начали поиски города в середине XX века, но только в 1980-х годах обнаружили его руины. При раскопках были найдены колонны, стены, глиняная посуда, якоря. Достаточно хорошо прослеживался план города. Возможными причинами его гибели ученые считают сильное цунами, однако они не исключают, что на город разрушило землетрясение или резкое изменение климата.

Шичэн, Китай

В 1959 году в Китае было принято решение возвести гидроэлектростанцию. Для реализации этого проекта было необходимо создать искусственное озеро. Правда для этого пришлось затопить древний город, построенный более 1300 лет назад. Шичэн, или же Львиный город, был крупным центром торговли, политики и культуры. Его могущество и богатство прослеживается в величественных, очень детализированных арках, стенах, воротах и статуях, символизирующих существ из китайской мифологии. Город очень хорошо сохранился благодаря стабильной температуре на глубине, что позволило сделать его одним из самых интересных мест для дайвинга в мире, которое прозвали Атлантидой Востока.

Долихисте, Турция

На месте турецкого острова Кекова ранее находилось несколько древних городов, одним из которых был город ликийцев – Долихисте. Руины города расположены на севере острова. Считается, что Долихисте был одним из процветающих в те времена, однако во II веке нашей эры произошло землетрясение. Часть строений, улиц, колонн и статуй ушли под воду.

Сейчас эти края очень популярны среди туристов, особенно среди дайверов. Нырять на месте руин древнего города запрещено, для дайверов на острове выделили несколько отдельных локаций.