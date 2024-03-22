Зачем Армении Турция?

Премьер-министр Армении надеется на продолжение процесса нормализации с Турцией. Но какие мотивы на самом деле двигают Ереваном в его усилиях по установлению дипломатических отношений с Анкарой?

История без отношений

Отношения Армении и Турции не сложились из-за развязанной Ереваном Карабахской войны. Хотя Турция в числе первых стран признала независимость Республики Армения в декабре 1991 года и приложила усилия для интеграции республики в региональные и западные институты (в частности, в Организацию Черноморского экономического сотрудничества), оккупационные действия армянской армии на территории Азербайджана поставили крест на отношениях. В 1993 году, после оккупации Арменией Карабаха, Лачинского и Кельбаджарского районов, Анкара закрыла армяно-турецкую границу в знак солидарности с Баку.

Помимо оккупации азербайджанских территорий Турцию беспокоили также армянские претензии лично к ней. Армения сделала "миацум" (политику оккупации Карабаха) и "геноцид в Османской империи 1915 года" фундаментом своей национальной идеологии. Идеологи армянства считали, что Турция должна признать "геноцид" и выплатить компенсацию. Более того, Армения рассчитывала на присоединение восточных территорий Турции, которую армянские националисты называли "Западной Арменией".

Поиск компромиссов

Несмотря на вышеперечисленные сложности, попытки нормализации отношений предпринимались. В 2008 году стороны подписали Цюрихские протоколы. Турции они были нужны для того, чтобы ускорить свое членство в Евросоюзе, Армении - для выхода из экономической блокады. Процесс стал возможен благодаря поводу, созданному отборочным турниром к чемпионату Европы по футболу, где две страны оказались в одной группе. Президент Турции Абдулла Гюль приехал на гостевую игру в Армению, а его армянский коллега Серж Саргсян посетил стадион в Бурсе.

Однако процесс затормозился. Турция не соглашалась открыть границы с Арменией в условиях продолжающейся оккупации территорий Азербайджана, а двусторонние турецко-армянские противоречия относительно истории не нашли решения.

Вторая попытка оказалась более успешной. После завершения Карабахской войны стороны установили прямой диалог на уровне спецпредставителей - Сердара Кылыча, бывшего после Турции в США, и Рубена Рубиняна, экс-замминистра иностранных дел Армении. После серии встреч они достигли существенного прогресса в гуманитарной сфере. 2 февраля 2022 года возобновилось прямое авиасообщение, а с 1 июля 2022 года начались грузовые авиаперевозки между Арменией и Турцией. Страны намерены также открыть границы для граждан третьих стран.

Процесс нормализации еще не дошел до финальной стадии, но настрой у стран позитивный. "Наша страна желает продвигать процесс нормализации отношений с Арменией посредством постепенных и укрепляющих доверие шагов, с целью установления добрососедских отношений, без предварительных условий и в соответствии с региональными развитиями", - говорится на сайте МИД Турции.

Политика Пашиняна

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости активизации процесса примирения. Турция является важным региональным игроком, и ей следует проводить сбалансированную политику, сказал он в беседе с греческим изданием Kathimerini.

"Как вы знаете, Армения и Турция начали процесс нормализации отношений, который направлен на полную нормализацию отношений, установление дипломатических отношений между странами, полное открытие межгосударственной границы. В рамках этого процесса была достигнута договоренность об открытии сухопутной границы Армения-Турция для граждан третьих стран и лиц, имеющих дипломатические паспорта. Мы действительно верим, что реализация этой договоренности также окажет положительное влияние на региональную динамику", - подчеркнул Пашинян.

В качестве примера реальности нормализации между Арменией и Турцией Пашинян привел пример греков и турок. Восстановление их отношений, по мнению премьера, доказывает возможность преодоления разногласий и формирования взаимовыгодной повестки сотрудничества между соседями. В декабре прошлого года Реджеп Тайип Эрдоган нанес второй в истории визит лидера Турции в Грецию, в ходе которого вместе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом подписал ряд соглашений в рамках позитивной повестки взаимодействия.

Зачем Армении отказ от претензий к Турции?

Для Армении крайне выгодно восстановление отношений с Турцией. За годы блокады армянская экономика недополучила миллиарды долларов, которые могли бы достаться ей за счет транзита. Транспортный путь из Азербайджана в Турцию через Армению более удобный и короткий, чем через Грузию. Кроме того, в перспективе возможна реализация новых энергетических проектов - например, газопровода из Азербайджана в Турцию также транзитом через Армению.

При полной нормализации Турецкий бизнес мог бы безопасно инвестировать деньги в армянскую экономику, а между странами начался бы беспрепятственный товарообмен. Армения могла бы использовать турецкую территорию для экспорта своих товаров в страны ЕС, да и турецкий опыт евроинтеграции оказался бы полезным для Пашиняна, который тоже ведет свою страну в Евросоюз.

Нормальные отношения с Турцией сопряжены с нормальными отношениями с Азербайджаном. У Армении и Азербайджана также есть потенциал для экономического и инвестиционного взаимодействия в различных секторах, начиная от сельского хозяйства и заканчивая энергетикой. В целом, разблокировка транспортных коммуникаций, предусмотренная соглашением 2020 года между Арменией и Азербайджаном и обсуждаемая в формате "3+3", пойдет на пользу Еревану. Он получит сухопутный коридор не только в Европу, но и Россию.

Условия нормализации

Одних намерений нормализовать отношения с Турцией мало, Армения для достижения этой цели обязана выполнить ряд условий, вытекающих из общих задач по стабилизации Южного Кавказа. Первое условие - заключение мирного соглашения с Азербайджаном, юридически обязывающего армянское государства отказаться от территориальных претензий на Карабах. Второе, связанное с первым - устранение из Конституции и отсылок к "миацуму", и упоминаний "геноцида".

Наконец, третье условие, исходящее уже не от Турции - Пашинян должен так выстроить нормализацию отношений с Анкарой, чтобы не пострадали российские интересы. Если он использует открытие границ с Турцией только для того, чтобы побыстрее сделать Армению страной ЕС, то с Россией у республики отношения станут еще хуже.