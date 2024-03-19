Пашинян решил остаться с Россией ради денег 

Старший аналитик "Вестника Кавказа", эксперт Российского совета по международным делам Андрей Петров раскрыл причины решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершить визит в Москву 8 мая для участия в юбилейном саммите ЕАЭС.

Армянские СМИ сообщили сегодня о решении официального Еревана все-таки отправить премьер-министра Никола Пашиняна в Москву в течение двух месяцев. Формальный повод – юбилейный саммит Евразийского Экономического Союза, созданного 10 лет назад, назначенный на 8 мая. Так вышло, что Армения в этом году председательствует в ЕАЭС, и глава армянского государства обязан присутствовать на саммите в роли временного руководителя союза.

Однако Пашинян летит в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным и его коллегами из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана не ради соблюдения формальностей. После закрытия "карабахского вопроса" Ереван окончательно перестал скрывать мечту о политическом переезде в ЕС, продвигаясь к ней стопроцентным игнорированием совместных активностей ОДКБ, как военных, так и дипломатических. Точно так же армянские власти могли бы игнорировать и мероприятия ЕАЭС, ведь участие глав государств в саммитах не является обязательным условием членства, без которого страна из союза будет изгнана.

Был возможен и другой конфликтный сценарий. Режим Пашиняна мог бы начать настаивать на проведении юбилейного саммита в Ереване – Армения ведь председатель ЕАЭС, в союзе все члены имеют равные права, следовательно, у армянского государства есть и право, и повод устроить празднование десятилетия Евразийского Экономического Союза у себя дома. Это была бы немалая провокация для Кремля, ведь Армения не так давно признала юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего незаконный ордер на арест президента Владимира Путина. Что бы ни говорили в Ереване, риски возникновения проблем во время визита российского лидера в РА теперь ненулевые, поэтому вполне мог бы возникнуть скандал, когда Москва запрещает проводить саммит в Армении, а команда Пашиняна складывает это в копилку обид на Россию.

Но ни того, ни другого не произошло. Причем Никол Пашинян не только отправляется в Москву, не предлагая Владимиру Путину побывать в Ереване, но и, вероятно, останется после саммита на День Победы. Собственно, Кремль потому и выбрал датой празднования юбилея 8 мая, а не 29 мая, когда был подписан договор о создании ЕАЭС – чтобы руководство Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистан и конечно Армении осталось на 9 мая в Москве. Хотя те же СМИ пишут, что Пашинян вряд ли задержится в столице России дольше нескольких часов, опыт декабрьского визита, когда армянский премьер после саммита ЕАЭС остался на непротокольную встречу глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, показывает, что для него не проблема находиться в компании Владимира Путина, когда того требуют обстоятельства. Так что 9 мая он скорее встретит на Красной площади, чем на площади Республики.

Что же мотивирует Никола Пашиняна продолжать диалог с Владимиром Путиным, несмотря на последовательно антироссийскую риторику Еревана и многочисленные встречи армянской верхушки с враждебными России западными политиками? Как ни странно, в значительной степени эти самые встречи и побуждают армянского лидера отворачивать Армению от России без спешки и не целиком.

У армянских политиков в целом и у Никола Пашиняна в частности накопился огромный опыт политической торговли с внешними партнерами и союзниками. Почти 30 лет Армения продавала всем заинтересованным силам армяно-азербайджанское урегулирование, затем три года – миротворчество в Карабахе, а сейчас, поскольку карабахская тема ушла в прошлое, продает услуги антироссийского агента. Торговый опыт означает не только привычку жить за счет продаж, но и четкое понимание собственных выгод в тех или иных сделках. И сейчас, активно встречаясь с руководством ЕС, НАТО, США и Франции, команда Пашиняна видит, что Запад не намерен давать ей ничего значительного в уплату за иногагентские услуги в сфере российского влияния. Запад, по сути, хочет сделку в ущерб Армении.

Политические торговцы в Ереване, по десять раз на дню повторяя слова о не очень союзной России, не забывают, что российский газ обходится Армении в смешные для 2024 года $165 за тысячу кубометров. Они прекрасно помнят, что каждый седьмой совершеннолетний гражданин Армении зарабатывает в России, причем без оформления дополнительных документов, ведь республика состоит в ЕАЭС, обеспечивающем свободу рынка труда. Для армянского бизнеса лучшие условия – снова в России из-за того же членства в Евразийском Экономическом Союзе и огромного рынка со стабильным спросом на армянскую продукцию. И точно так же Никол Пашинян и его люди осознают, что более дружелюбного к Армении государства, чем Россия, в мире нет. Да, они хотят, чтобы их по-настоящему полюбили во Франции и США, и готовы для этого на многое – но Ереван точно не готов оставаться в политической "френдзоне" Запада. Ереван ничего не будет делать бесплатно.

Поэтому Никол Пашинян и придет 8 мая к Владимиру Путину в Кремль, проведет юбилейный саммит ЕАЭС в статусе председателя и отпразднует День Победы на Красной площади. Поездку можно рассматривать в том числе как послание Еревана западным партнерам: пока Запад обещает, но не женится (а он и не планировал), Армения будет отворачиваться от России только в наиболее безвредных для нее сферах. После полного восстановления территориальной целостности Азербайджана на Южном Кавказе установился де-факто мир, следовательно, двойным поражением в Карабахской войне и "карабахском вопросе" Армения обеспечила себе безопасность и контакты с ОДКБ можно замораживать по примеру Узбекистана. Но в экономике, где сотрудничество с Россией приносит Армении выгоду каждый день (в то время как обещания ЕС не приносят ничего), мотивов что-то портить в армяно-российских отношениях у Никола Пашиняна нет.

В Москве, кстати, понимают, что рано или поздно на Западе сочтут армянский проект слишком дорогостоящим, не соответствующим западным запросам по соотношению цена-качество и ни до чего всерьез угрожающего интересам России не доберутся. Отсюда такая мягкая, примирительная и уговаривающая позиция Кремля в отношении официального Еревана. И она тоже способствует тому, что армянское руководство продолжит контакты с российскими властями.