Турецкие эксперты: интервью Путина дает Анкаре шанс вернуть роль миротворца

Турецкие эксперты полагают, что победа на президентских выборах и нормализация отношений с НАТО повышают шансы Эрдогана на посредничество в конфликте на Украине.

Недавнее интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вновь оживило обсуждения относительно мирного решения украинского конфликта. В разговоре Путин еще раз напомнил о стамбульской встрече марта 2022 года, где практически все вопросы были решены. Российский президент дал понять, что Москва остается открыта к диалогу. В этом контексте "Вестник Кавказа" узнал мнения экспертов из Турции о том, насколько велики шансы для возврата к стамбульскому формату по Украине.

Сельджук Айдын

Доцент кафедры политологии и международных отношений Босфорского университета Сельджук Айдын считает, что после победы на выборах турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган имеет больше возможностей, чтобы сконцентрироваться на миротворчестве.

"Внутренняя политика может существенно влиять на внешнюю политику стран, особенно в период выборов. В настоящее время Эрдоган выглядит более расслабленным из-за президентских выборов и отсутствия предстоящих выборов, что позволяет ему более серьезно сосредоточиться на политике. Как политический авторитет он стремится сохранить уважаемую позицию Турции в мировой политике", - прежде всего сказал он.

"Кроме того, недавняя эскалация израильско-палестинского конфликта нарушила процесс примирения на Ближнем Востоке, превратив его обратно в региональную конкуренцию и эскалацию конфликтных зон. Такое развитие событий побудило Эрдогана искать мирные решения для снижения конфликтной напряженности в соседних регионах, особенно на Украине и в Черноморском регионе", - отметил Сельджук Айдын.

Эксперт напомнил, что Эрдоган имеет большой опыт мирных инициатив. Он сотрудничал с бывшим президентом Испании Хосе Луис Родригесом Сапатеро в рамках повестки "Альянс цивилизаций". Также в 2010 году посредством ООН Турция совместно с Финляндией запустила "Посредничество ради мира" (Mediation for Peace). Будучи ключевым игроком в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества и благодаря своему стратегическому расположению Турция стремится обеспечить экономической развитие и стабильность в регионе, считает Айдын.

После нормализации отношений с НАТО шансы на посредничество в украинском вопросе у Анкары стали выше, полагает доцент Босфорского университета: "Значительная роль Турции в региональной и глобальной политике становится все более очевидной, особенно в ее дипломатических усилиях по разрешению украинского конфликта. Восстановление отношений с США и позитивные сдвиги в сфере безопасности подчеркивают растущую роль Турции в НАТО".

"Будучи надежным партнером в рамках альянса, Турция поддерживает позитивные отношения с такими региональными игроками, как Иран и Россия, так как общие интересы помогают предотвратить дальнейшую эскалацию конфликтов. Кроме того, упор Турции на экономическое развитие и взаимовыгодную перспективу укрепляет ее позиции как ключевого игрока в обеспечении региональной стабильности и процветания, способствуя тем самым дипломатическим усилиям по разрешению украинского конфликта", - резюмировал Сельджук Айдын.

Омер Озкизилчик

Турецкий аналитик по внешней политике и безопасности Омер Озкизилчик считает, что интервью Путина доказало способность Анкары к посредничеству на Украине.

"Недавнее заявление Путина в интервью Такеру показало, что Турции удалось привести Украину и Россию к соглашению. Что может сделать Эрдоган, так это снова собрать обе стороны за столом переговоров и облегчить урегулирование с того места, где оно завершилось в прошлый раз в Стамбуле. Чтобы это произошло, Эрдогану нужно будет убедить Зеленского и Путина, что их интересы будут лучше соблюдены, если они начнут вести переговоры", - сказал он.

Озкизилчик сомневается в готовности Москвы и Киева сесть за стол переговоров, но Турция не оставит попыток достичь мира: "Военная ситуация на местах указывает на то, что обе стороны, возможно, не захотят вести переговоры, но это не остановит турецкого президента от попыток, поскольку он, несомненно, считает, что мир между Украиной и Россией лучше, чем конфликт".

Напомним, что, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, одной из центральных тем переговоров Путина и Эрдогана станет Украина. Однако из-за электоральных процессов - выборов президента России и муниципальных выборов в Турции - визит Путина в Турцию отложен до апреля.