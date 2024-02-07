Турция и Венгрия хотят оживить Стамбульский формат

На фоне заявлений Путина о готовности к диалогу усилия Турции и Венгрии по урегулированию украинского конфликта обретают более прочный фундамент.

На днях сразу несколько высокопоставленных лиц Венгрии сделали громкие заявления. Премьер Виктор Орбан дал понять, что Россия никогда не согласится с членством Украины в ЕС и НАТО и шанс на интеграцию Киева в эти союзы упущен еще с бухарестского саммита 2008 года. Он пообещал, что Будапешт будет делать все возможное для прекращения насилия и начала мирных переговоров. В качестве модели решения конфликта он предложил превращение Украины в буферную зону между Россией и Западом. Иначе "Украина потеряет свою страну".

Пользуясь случаем, Орбан обрушился с критикой на ЕС. Он предупредил коллег по Брюсселю, что Евросоюз слаб, Россия не воспринимает его всерьез, центр мировой политики переходит в Азию, и заключение соглашения по безопасности в Европе между Вашингтоном и Москвой в обход европейцев - главная опасность для ЕС. Дабы его не обвинили в сговоре с Кремлем, Орбан сказал неприятную для Москвы вещь - Сербию как можно раньше надо взять в Евросоюз.

За свою смелость венграм придется платить. Советник Орбана Балаж Орбан недавно признался, что лидеры Евросоюза угрожали уронить венгерскую экономику, если Будапешт не снимет вето с пакета помощи для Украины в размере 50 млрд евро. Но Будапешт не прекратит говорить то, что реально думает, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Венгрия считает, что единственный способ решить конфликт - "разговаривать с россиянами". Советник Орбана говорит, что европейским странам надо восстановить каналы общения с Россией, добиться режима прекращения огня, а потом приступить к "сложной и очень длительной дипломатической миссии".

Примерно так же мыслят в Анкаре. Местные СМИ уже второй месяц сообщают, что Турция готовит свой мирный план. В начале года президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Владимиром Зеленским сказал, что Анкара хочет ускорить запуск переговоров и готова их провести на своей площадке. Помощник президента Ибрагим Калын заявил, что любой мирный план должен учитывать мнение Москвы.

"Стороны сядут в итоге за стол переговоров после того, как понесут большие потери, будут переживать так называемую усталость от войны. Поэтому мы говорим, что решение должно вырабатываться не только между Украиной и Россией, ее руководством, но и при участии США и Европы. Любой мирный план, который не будет включать Россию, не будет успешен, обернется провалом", - заявлял Калын.

Детали турецкого плана пока не обнародуются. Вероятно, Эрдоган хочет озвучить и обсудить их в личном разговоре с Путиным. Но такая возможность предоставится не раньше апреля, визит российского президента отложен из-за выборов.

Эрдоган знает, что Путин не любит предавать огласке важные переговорные вопросы и их детали, так как излишняя публичность вредит результату. Об этой важной особенности дипломатии, кстати, Путин напомнил в интервью Такеру Карлсону, когда они обсуждали возможную выдачу США журналиста-шпиона Эвана Гершковича.

При этом опыт стамбульских переговоров подсказывает, что в основу турецкой инициативы будет положено условие о нейтральном статусе Украине, отказ от членства в НАТО и неразмещение иностранных баз на ее территории. За последние год-полтора в вопросе посредничества Турция начала отходить на второй план. Анкару потеснили Пекин, страны Персидского залива, Африканский союз и Бразилия. Но недавние слова Путина могут вселить уверенность в турецких партнеров.

В том же интервью Карлсону российский президент сделал особый упор на стамбульский формат и дал понять, что в Стамбуле в марте 2022 года Москва и Киев почти обо всем договорились, но приезд Бориса Джонсона в Киев, пообещавшего Украине помощь, сорвал дипломатические усилия. В апреле 2022 года Путин назвал стамбульский план прорывом, а в личной встрече с Эрдоганом осенью прошлого года высоко оценил роль своего коллеги. Поэтому Москва остается открыта как к диалогу, так и посредничеству партнеров из Китая, Африки и Турции.

Заявления Путина о переговорах в интервью Такеру и попытки Венгрии/Турции запустить мирные переговоры дают надежду на успех дипломатического процесса. Однако в украинском конфликте есть немало других важных переменных, способных сорвать стамбульский и любые другие планы урегулирования.