Трамп покорил Давос, не выезжая из Вашингтона

Нынешний Всемирный экономический форум в Давосе проходит под сенью событий в Вашингтоне, где 20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа. В этот же день стартовал и Давос. Многие спикеры обратили внимание на фактор Трампа для мировой политики и экономики.

Угроза торговой войны и "военный кабинет" JPMorgan

Глобальные торговые потоки пострадают от "интересных потрясений", в первую очередь предупредил на Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор Standard Chartered Билл Уинтерс. "Посмотрим, что произойдет с тарифами... но мы знаем, что Китай играет большую роль в этом с точки зрения гигантского экспортного профицита, и он будет подвергаться атакам со всех уголков мира", — сказал он.

Разрыв торговых цепочек и введение новых механизмов регулирования США принесут немало проблем банковскому сектору, особенно тем, кто ориентирован на местные рынки.

В JPMorgan создали "военный кабинет", чтобы анализировать влияние администрации Дональда Трампа на глобальную торговлю и регулирование, где работники банка ночевали на работе для оценки изменений. Генеральный директор по управлению активами и благосостоянием JPMorgan Мэри Каллахан Эрдоус заявила: "Время покажет, но многое из этого — это именно то, что вы бы сделали, чтобы создать очень про-бизнес среду". Она также выразила надежду, что изменения, инициированные правительством США, помогут стране "продолжать конкурировать" на международной арене.

ЕС призвал к переговорам с Трампом

Тема тарифов Трампа, которые он обещает ввести против других стран, особенно беспокоит ключевого торгового партнера США в лице Европейского союза. "Европа должна будет работать сообща, чтобы избежать глобальной гонки на дно", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее мнению, Европейский союз должен решать проблемы с Трампом через переговоры. "Нашим главным приоритетом будет раннее взаимодействие, обсуждение общих интересов и готовность к переговорам. Мы будем прагматичны, но всегда будем придерживаться своих принципов. Защищать наши интересы и отстаивать наши ценности — это европейский путь", — сказала она.

Китайцы готовы к компромиссам

Протекционистскими мерами Трампа обеспокоен другой крупный торговый партнер Америки. Любопытно, что китайцы тоже готовы к компромиссам. Пока ЕС думает над тем, как договориться с Вашингтоном, вице-премьер КНР Дин Сюэсян назвал конкретные меры. Китай не стремится к торговому профициту (в чем как раз Трамп обвинял КНР) и готов импортировать более конкурентоспособные и высококачественные продукты и услуги для балансирования торговли, заявил он.

Выступая в Давосе, он сказал, что экономическая глобализация — это не игра с нулевой суммой, а процесс взаимной выгоды и общего прогресса. "Протекционизм ведет в никуда, и в торговой войне нет победителей", — сказал Дин, назвав многосторонность "верным путем для поддержания мира во всем мире и содействия развитию человечества".

Сомнения Лагард

Желание Трампа вернуть производство домой — "сомнительная стратегия", считает президент Европейского центрального банка и бывшая директор-распорядитель МВФ Кристина Лагард.

"Эта теория замещения, другими словами, что я сокращу импорт из Европы, чтобы усилить производство дома, сомнительна, потому что экономика США сейчас почти на подъеме", — заявила Лагард в интервью CNBC в Давосе. Уровень безработицы низкий, а мощности ограничены, поэтому создание дополнительных производственных мощностей займет время, отметила Лагард.

Шольц призывает к "холодной голове"

О Трампе не мог не сказать и канцлер Германии Олаф Шольц, потому как торговая война больше коснется экономического мотора ЕС - на ФРГ у Трампа "зуб" из-за ее низких оборонных расходов. Шольц, которого через месяц ожидают выборы, пошел по пути диалога и выразил осторожный оптимизм относительно потенциала двусторонних отношений.

"Соединенные Штаты — наш ближайший союзник за пределами Европы. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы так и оставалось", — сказал Шольц в своей речи. "Мои первые хорошие разговоры с президентом Трампом, а также контакты между нашими советниками указывают на это", — добавил он.

Шольц сказал, что сотрудничество между Европой и Соединенными Штатами является ключом к миру и безопасности во всем мире, а также к экономическому прогрессу. При этом канцлер призвал Европу быть более самостоятельной.

На фоне паники среди немецких бизнесменов из-за угрозы американских пошлин канцлер призвал осторожно реагировать на опортунистские заявления из Вашингтона. "В мире, который постоянно находится на грани нервного срыва, если смотреть на него через призму социальных сетей, нужны холодные головы", — сказал Шольц, добавив: "Не каждая пресс-конференция в Вашингтоне, не каждый твит должны немедленно погружать нас в бурные экзистенциальные дебаты".

Оправдывающаяся Испания

Накануне Трамп обрушился с обвинениями на Испанию за то, что она не вносит достаточный вклад в оборону НАТО, и ошибочно назвал ее страной БРИКС.

Премьер-министр Педро Санчес на Давосе поспешил оправдаться. Испания является "надежным партнером" в НАТО, она увеличила расходы на оборону на 70% за последнее десятилетие, а ее инвестиции в размере 30% в новое оборудование превысили требуемые НАТО 20%, сказал он в интервью CNBC. Санчес также отметил, что участие испанской армии в операциях НАТО было "значительно выше среднего". "Мы надежный партнер, и я думаю, что нужно смотреть шире, чтобы понять, привержена ли страна безопасности союзников НАТО", — подытожил испанский премьер.

В каждой бочке затычка

Президент Украины не упускает ни одну международную встречу, чтобы попытаться добиться расположения международных игроков. На Давосе он взывал к "сильной Европе" и ее утверждению в качестве мирового игрока.

Зеленский заявил, что Европа должна иметь возможность гарантировать мир и безопасность для себя и для других. "Хотя общий экономический потенциал России намного меньше, чем у Европы, она производит в несколько раз больше боеприпасов и военной техники, чем вся Европа вместе взятая", — пожаловался он. Зеленский также призвал европейцев вместе строить системы ПВО.

Тема конфликта на Украине и Россия является одной из ключевых на форуме, наряду с Трампом и Ближним Востоком. 22 января прошла целая панельная дискуссия под названием "Россия: Что дальше?" с участием еврокомиссара Валдиса Домбровскиса и министра финансов Швеции Элизабет Свантессон.

ООН обеспокоен Ближним Востоком

Ряд спикеров, включая главу МИД Иордании Аймана Сафади и генсека ООН Антониу Гутерриша, акцентировали внимание на конфликтах на Ближнем Востоке. Гутерриш рассуждал о возможных путях разрешения конфликта между Израилем и Палестиной. Он отмечает, что неясно, как будет выглядеть будущее отношений между израильтянами и палестинцами, однако "следующий этап ведет к ситуации постоянного перемирия в Газе", что создало бы условия для полного урегулирования конфликта. Однако аннексия Западного Берега реки Иордан Израилем была бы "тотальным нарушением международного права" и помешала бы достижению стабильного мира в регионе, предостерег генсек ООН.

Гутерриш выразил надежду на формирование эффективного правительства в Ливане и на необходимость решения Ираном "вопроса о ядерном оружии". Глава ООН также предостерег от фрагментации Сирии после смены власти в декабре и призвал к частичной отмене санкций, чтобы не допустить дестабилизации.

Голос Ирана

На Давосский форум приехал и вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф. Он же бывший глава МИД, который участвовал в заключении "ядерной сделки". Парируя аргументы Израиля и Трампа о том, что Тегеран хочет заполучить ОМУ, он заявил: "Если бы мы хотели создать ядерное оружие, мы могли бы сделать это давным-давно". Зариф убеждал, что "Иран не представляет угрозы безопасности".

Зариф не исключает возможность сделки Ирана с Трампом: "Всегда есть надежда, что люди выберут рациональность", добавив: "Я надеюсь, что на этот раз Трамп-2 будет более серьезным, более целенаправленным, более реалистичным".

Таким образом, все дискуссии этого ВЭФ в Давосе рано или поздно сводились к ожиданиям новой внешней политики США при Дональде Трампе.