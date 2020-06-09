Стратегический выбор Армении: Арарат или Арагац?

Многие годы тема территориальных претензий к Турции и Азербайджану мешала нормализации отношений Еревана с Баку. С тех пор, как Армения признала территориальную целостность Азербайджана и нацелилась на подписание мирного договора, шансы на восстановление ее связей с Турцией стало больше.

Юридические коллизии

На официальном уровне современное руководство Армении не требует от Анкары территорий, однако в декларации о независимости РА в 11 пункте говорится "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении". В документе также говорится о "воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха", а в Конституции республики содержится отсылка к декларации о независимости. Так что де-юре Ереван все же имеет претензии как на восточные вилайеты Турции, так и на Карабахский экономический район Азербайджана. Следовательно, пока Конституция Армении не изменится, Анкара (как и Баку) не может пойти на полноформатный отношения с соседней страной.

Пашинян против Арарата

Стремящийся на Запад и потому нацеленный на урегулирование отношений с соседями армянский премьер Никол Пашинян понимает, что обеспокоенность Турции и Азербайджана по территориям необходимо устранить. Он уже говорил о необходимости изменения Конституции, а на днях попытался объяснить необходимость отказа от националистических армянских претензий на турецкую гору Агрыдаг (по-армянски - Арарат). В интервью Общественному телевидению он выразил опасения по поводу будущего обороноспособности Армении, отметив, что страна может столкнуться с серьезными проблемами в получении современного оружия, если не изменит свой дискурс относительно Агрыдага.

"Армении не будут продавать современное оружие, если страна не откажется от дискурса Арарата в пользу Арагаца", — предостерег премьер-министр, имея в виду, что на территории Армении есть своя высокая гора Арагац, которой армянской нации стоило бы удовлетвориться и прекратить претендовать на турецкую гору.

Пашинян акцентировал внимание на том, что постоянные разговоры националистов о необходимости присоединения к Армении турецких территорий, в том числе горы Агрыдаг, создают почву для потенциальной агрессии со стороны соседних стран. "Мы не можем в рамках дискурса Арарата иметь боеспособную армию, нам просто не позволят. Мы не сможем в рамках этого дискурса покупать современное оружие — нам дадут использованное с почти истекающим сроком годности. Причем часть подарят, часть продадут, потому что они все равно не использовали бы, а выбросили. Так и было многие годы", — заявил Пашинян, подчеркивая, что такой подход подрывает безопасность страны.

Логика Пашиняна

Оружие Армении, по логике Пашиняна, нужно, чтобы защищаться от Азербайджана. однако сохранение претензий к Турции мешает закупкам этого оружия. При этом премьер Армении путает причинно-следственную связь, не задумываясь о том, что войну провоцируют не только армянским претензии по территориям, но и сам факт милитаризации Армении.

"Если мы с картиной Арарата пойдем и скажем – дайте нам оружие, никто нам оружия не даст. Знаете, почему – потому что никто не хочет из-за нас конфликтовать с Турцией", — повторяет Пашинян, подчеркивая реальный риск, связанный с долгосрочной политикой, построенной на идее присоединения к Армении турецких территорий.

Премьер-министр Армении также отметил, что существует потребность в изменении дискурса, что позволит Еревану продемонстрировать готовность признания территориальной целостности соседей и тем самым диверсифицировать свои международные отношения в сфере безопасности. По его словам, утверждения о "возвращении" Агрыдага и других земель делают Армению уязвимой.

"Таким образом, выбор между Араратом и Арагацом — это серьезный стратегический вопрос", — резюмировал Пашинян, призывая к более взвешенной и стратегической позиции в вопросах безопасности и внешней политики. Это заявление стало важным сигналом для армянского общества и международного сообщества о том, что Ереван осознает необходимость действовать в интересах устойчивости и безопасности страны, а не националистических запросов внутренних радикалов и тюркофобской части диаспоры.

Агрыдаг и армянский национализм

В последние десятилетия притязания Армении на восточные части Турции, включая гору Агрыдаг, становятся предметом острых споров и конфликтов на международной арене. Эти претензии, основывающиеся на мифологических и исторических интерпретациях, часто подвергаются критике как часть более широкого националистического нарратива, который игнорирует факты и историческую правду.

Одним из наиболее необычных аргументов, выдвигаемых армянскими националистами, является миф о том, что легендарный пророк Ной якобы был армянином, что, конечно же, порождает множество вопросов о научности таких заявлений. Известный историк Эрик Хобсбаум отмечал, что "если отсутствует требуемое прошлое, его можно создать заново". Эта цитата служит ярким отражением подхода, использующего мифы и легенды для легитимации территориальных притязаний Еревана.

В этом контексте историки и аналитики рассматривают связи, которые армяне пытаются провести между собственным народным мифом и историей Ноя. Так, армянский знаменитый исследователь Кегам Керовпян в книге "Мифологическая история армян" указывает на то, что "Гайк и его потомки не являются историческими личностями; это атрибуты, которые придуманы и использованы для создания иллюзии древности армянского народа".

Армянский историк Микаел Вартабет Чамчиян в работе "История армян" сообщает: "После потопа сыновья Ноя Яфес, Сам и Хам поселились на Арарате" - и эти интерпретации используютс националистами, чтобы обосновать притязания Армении на территорию, которая является частью Турции. Позволяя себе вольные интерпретации, армянская пропаганда построена так, чтобы подчеркивать "арменизацию" исторических событий и легенд.

Такие идеи вызывают резкое отторжение со стороны многих авторитетных ученых. Выступая против такой трактовки, доктор исторических наук Михаил Пиотровский утверждает, что "исторические связи в принципе трудно подтвердить, и идентифицировать Ноев ковчег с конкретной горой – задача почти невозможная". Действительно, такие знаковые места, как гора Агрыдаг, были представлены как "священные" для армянского народа, но исторические и археологические данные не подтверждают эту интерпретацию.

Научное сообщество также акцентирует внимание на том, что неверная ассоциация земли с армянским народом началась с продвижения мифов, возникших в специфических исторических контекстах. В своем труде доктор исторических наук Гадир Гадирзаде отмечает, что "судно (Ноева ковчега) искали не только с суши, но и с помощью самолетов, даже из космоса". В этом свете попытки армян утверждать, что они имеют право на гору Агрыдаг на основе мифологического наследия при достаточно скромных фактических доказательствах выглядят ничем иным, как исторической фальсификацией.

Несостоявшийся Севрский договор

Создание мифов и манипуляция исторической памятью — это не единственный способ, которым армянское националистическое движение пытается представить свою идентичность. Примечательной в этом контексте является также позиция о "Западной Армении", которая находит активную поддержку среди диаспоры и нишевых политических групп. К примеру, аналитик Селенай Эрва Ялчин отмечает, что "сторонники мифа о Западной Армении ссылаются на никогда не вступавший в силу Севрский договор 1920 года". Таким образом, вопрос о "Западной Армении" из 27 районов, большая часть которых находится в Турции, вновь дает повод националистам разжигать территориальные споры.

Адепты "Западной Армении" также любят ссылаться на Московский договор 1921 года между СССР и Кемалистской Турцией, согласно которому "Арарат отходил к туркам", а за Арменией оставались лишь район Эривани и район озера Гокча. При этом они почему-то не задумываются, что территории так называемой "Западной Армении" не "перешли к Турции", а остались в составе турецкого государства после Османской империи. Кстати, топонимы Эривань и Гокча имеют к армянам такое же отношение, как Гренландия - к египтянам.

Французский след

Подводя итог, нужно отметить, что природа армянских притязаний на восточные территории Турции, включая гору Агрыдаг, в значительной степени определяется мифами и не обоснована историческими фактами. Эти процессы включают как манипуляции исторической памятью, так и использование культурных символов для легитимации политических требований. К тому же подобного рода подходы не могут считаться основой для научных и исторических выводов, и дальнейшие исследования должны опираться на факты, а не на мифологию.

Вопреки заявлениям премьер-министра Никола Пашиняна о том, что "за пределами современной Армении нет Западной Армении", армянские националисты при поддержке Франции продолжают развивать миф о "Западной Армении", якобы охватывающей значительные территории современной Турции. Аналитик Селенай Эрва Ялчин подчеркивает, что создание так называемой "Республики Западная Армения" с "парламентом" и обращения к международным организациям о признании этого псевдогосударства подтверждают нежелание Еревана отказаться от территориальных претензий к Турции, что противоречит международному праву и нормам.

Отметив, что мнения о поддержке этого мифа в основном исходят из Франции, Ялчин указала на непредоставление ответов со стороны международных структур на такие обращения, что свидетельствует о бесперспективности армянских националистических проектов. А Армении помимо заявлений Пашиняна предстоит проделать еще очень большую работу, чтобы добиться доверия соседей, без которого нормализации отношений с Баку и Анкарой не произойдет.