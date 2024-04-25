Президента Армении вызвали в Калифорнию

Армянский президент совершит визит в США. Ваагн Хачатрян будет находиться в американском штате Калифорния до 11 мая.

Армянский президент Ваагн Хачатрян совершит поездку в Соединенные Штаты Америки, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе своего рабочего визита Хачатрян посетит американский штат Калифорния. Президент пробудет в Штатах до 11 мая.

При этом пресс-служба не раскрыла программу визита Хачатуряна в США.

Зачем Хачатурян летит в Калифорнию?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, наиболее вероятной причиной визита президента Армении не на восточное, а на западное побережье США являются переговоры не с американскими властями, но с лидерами армянской диаспоры.



"Калифорния – штат с крупнейшим армянским населением в США, там же живут наиболее влиятельные представители диаспоры, включая националистические круги. Как известно, президент в парламентской республике Армении является фигурой номинальной, выполняющей представительские функции, поэтому оснований для проведения переговоров именно с ним, а не с премьер-министром Николом Пашиняном или главой МИД Араратом Мирзояном у американского руководства нет. Зато Ереван может использовать Ваагна Хачатуряна в функции переговорщика с американской общиной армянской диаспоры", - сказал он.



"Ваагну Хачатуряну будет о чем поговорить с американскими армянами, учитывая натянутость отношений между Ереваном и диаспорой на Западе. С одной стороны, власти Армении отказываются выполнять националистические заказы из-за рубежа по реваншу в войне с Азербайджаном и повторной оккупации Карабаха – в первую очередь, конечно, потому, что не видят для этого ни малейшей возможности. Аналогично команда Пашиняна отказывается поддерживать националистические мифы о событиях 1915 года в Османской империи, поскольку стремится наладить отношения с Турцией. С другой стороны, армянской диаспоре, сколько бы ни говорили о ее влиятельности, не удалось добиться от властей США существенной финансовой и военной поддержки для Армении. Поэтому Хачатурян летит в Калифорнию договариваться о том, как реально диаспора будет помогать Еревану в новых реалиях – и будет ли", - пояснил Андрей Петров.



"Сам факт, что в Калифорнию отправляет всего лишь президент, а не премьер-министр Никол Пашинян, показывает отношение армянских властей к националистам-заказчикам из США. Хачатурян улетает уже сегодня и пробудет на западном побережье неделю, в то время как Никол Пашинян в среду будет участвовать в саммите ЕАЭС в Москве – это тоже дополнительный критический жест в сторону диаспоры, не сумевшей выбить из Вашингтона больше пары сотен миллионов долларов для страны, от которой армянские националисты из США постоянно требуют развязать новую войну против Азербайджана. Вряд ли Пашинян в Москве будет расписываться в полной лояльности Кремлю, все-таки армянский премьер не отказывается от западной диверсификации контактов Армении, однако его визит в Россию несомненно станет предупреждением США, что для колонизации республики и Белому дому, и американской общине армянской диаспоры нужно приложить больше усилий. А чего именно хочет Ереван, расскажет в ходе рабочего визита Ваагн Хачатурян", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".