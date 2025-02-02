Выселение палестинцев из Газы: миф или реальность?

Трамп предложил Израилю передать США управление над Газой, как только военная составляющая палестино-израильского конфликта будет исчерпана. Также он предлагает на некоторое время переселить всех палестинцев из Газы, пока идет восстановление городов в секторе.

Президент США продолжает зондировать почву относительно выселения палестинцев из сектора Газа. Накануне Дональд Трамп уточнил свой план. В соцсети Thruth Social он дал понять, что готов взять управление над палестинским анклавом.

"Сектор Газа мог бы быть передан США Израилем, когда боевые действия завершатся. Палестинцы... могли бы уже быть переселены в гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами", - написал американский лидер.

В Израиле эту тему горячо приветствовали. Министр обороны Израиля Исраэль Кац уже дал распоряжение военным подготовить план "добровольного переселения" палестинцев из Газы, пишет Haaretz.

Со своей стороны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как сообщают источники портала Axios, сегодня объявил о том, что готов прекратить боевые действия в секторе Газа, если лидеры ХАМАС эвакуируются оттуда. На недавней встрече с Трампом в Белом доме он представил план прекращения войны, предусматривающий отказ ХАМАС от власти и уход ее лидеров из анклава.

Американские источники Axios также передают, что Нетаньяху хочет продлить первую фазу мирного соглашения с ХАМАС, чтобы Израиль освободил больше заложников, а в обмен Израиль выпустит из тюрем больше палестинских заключенных.

О чем все это говорит?

О том, что Трамп - не популист, напротив, он всерьез намерен осуществить свой план, и именно поэтому уже второй раз говорит о нем, уточняя, что Газу будет контролировать Вашингтон.

В серьезности Израиля сомнений точно быть не может. В прошлом году Кнессет принял резолюцию о том, что никакого палестинского государства не будет. Подготовка ЦАХАЛ в выселению палестинцев лишь подтверждает цель Тель-Авива довести до конца уничтожение Палестины, разобравшись с самой проблемной ее частью в лице Газы, так как Западный берег реки Иордан, разделенный на сектора, уже никакой силы из себя не представляет.

Мирное соглашение Израиля с ХАМАС, на которое решился Нетаньяху - это передышка и тактическое отступление. На Нетаньяху оказывается огромное общественно-политическое давление внутри страны из-за заложников. Возвращая всех заложников Нетаньяху снимает с себя это давление и развязывает себе руки для более решительных действий против ХАМАС.

Нетаньяху не случайно хочет удлинить первую фазу - фазу выдачи заложников. Ведь на второй фазе сделки ЦАХАЛ должен покинуть территорию Палестины. А это невыгодно, ведь на оставленные земли вернутся ХАМАС и палестинцы, и придется снова проливать кровь и выслушивать упреки ЕС и мусульманских стран, а это Нетаньяху не нужно. Так сказать, он хочет обойтись малой кровью.

Когда эксперты говорят о том, что план выселения палестинцев из Газы безумен и нереален, надо помнить, что в политике нет ничего невозможного, а на Ближнем Востоке - тем более.

Кто мог подумать, что Египет в 1970-е и Иордания в 1990-е пойдут на признание Израиля, недавно воюя с ним из-за Аль-Аксы? И кто мог представить себе, что спустя полвека после Шестидневной войны Трамп уговорит Бахрейн, ОАЭ, Марокко и Судан установить дипломатические отношения с Израилем, а между Абу-Даби и Тель-Авивом будут курсировать гражданские лайнеры? И еще более свежее - разве кто-то из востоковедов предвидел быстрый крах закрепившего свое влияние на большей части территории Сирии Башара Асада?

С другой стороны, реальную политику тоже сбрасывать со счетов не нужно. Пока палестинцы находятся в Газе, пускай и в полуразрушенной, демонтировать палестинскую государственность не получится. Добровольно они не уйдут со своих родных земель. Египет, Иордания, Индонезия не будут добровольно принимать палестинских беженцев, а Саудовская Аравия и ОАЭ не хотят оплачивать этот проект. Поэтому Трампу и Нетаньяху, если они хотят добиться своего, нужно сделать так, чтобы палестинцы были поставлены в условия, побуждающие их самих покинуть Газу. Для этого есть только один инструмент - сила.

От начала новой военной операции Нетаньяху сдерживает сохранение у ХАМАС заложников. Как только последний израильской гражданин пересечет границу Израиля и Газы, руки у Нетаньяху и его праворадикальных компаньонов будут развязаны. Новая крупномасштабная военная операция, в которой бомбежки будут более мощными и разрушения более масштабными, сделают условия жизни в Газе невыносимыми. Палестинцы побегут в Египет, и тот будет вынужден принять беженцев.

Сможет ли кто-то воспрепятствовать этому? Де-факто - никто. Иран как главный спонсор "Оси сопротивления" ослаблен и выброшен из Сирии, связующего узла между Тегераном и Палестиной. Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар не хотят рисковать своими бизнес-контактами с США и зависимы от них в военном плане - поэтому тоже вмешиваться не будут, как это уже было в последние полтора года. Египет - крупнейший получатель помощи и оружия от США в регионе, поэтому сопротивляться не станет. А Турция, оставаясь в одиночестве, не сможет собрать арабо-мусульманскую коалицию, к чему постоянно призывает президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Так что, к словам Трампа, подкрепленным вышеобозначенными обстоятельствами, надо относиться очень серьезно.