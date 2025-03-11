Переговоры РФ и США в Стамбуле пройдут на российской площадке

В четверг в Стамбуле состоится новый раунд переговоров России и США. Местом проведения встречи станет генконсульство РФ.

Контакты России и США продолжатся в Стамбуле, на 10 апреля запланирован новый раунд консультаций, его проведут в Генеральном консульстве РФ, этой информацией поделились в диппредставительстве.

"Российско-американские консультации пройдут в генконсульстве РФ в Стамбуле"

– генконсульство

Главой российской делегации на встрече выступит посол России в Штатах Александр Дарчиев, главой американской - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Темой переговоров, по сообщениям Вашингтона, станет работа дипломатических миссий.

Предстоящая российско-американская встреча в Турции станет второй за последнее время.

Почему встреча пройдет на российской площадке?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о глубинных причинах, которые могли побудить американскую делегацию согласиться на проведение переговоров на российской территории – в генконсульстве РФ в Стамбуле.

"На поверхности находится протокольная причина такого решения: первая встреча делегаций РФ и США в Стамбуле состоялась на американской территории. Поэтому второй раунд переговоров по посольствам в генконсульстве РФ может быть связан всего лишь с обычной дипломатической практикой. Но есть и более сложное объяснение предпочтения российской площадки для продолжения российско-американского диалога", - прежде всего сказал он.

"Это объяснение происходит из скандала Signalgate, когда редактор журнала "Атлантик" был приглашен на совершенно секретное обсуждение высшим руководством США ударов по Йемену. Вполне возможно, что это было актом саботажа со стороны ответственных сотрудников, готовивших обсуждение по линии Совета национальной безопасности. Они намеренно поставили под удар советник США по вопросам национальной безопасности Майкла Уолтца. Эти сотрудники были определены и уволены без объяснений по результатам доклада одной из верных сторонниц Трампа, убедившей президента, что в его окружении в Белом доме есть "кроты" и саботажники, в задачу которых входит в том числе срыв мирных переговоров с РФ", - сообщил Владимир Васильев.

"Скандал Signalgate разразился в американских СМИ именно на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде. И явно неспроста в центре скандала оказался Майк Уолтц, один из главных переговорщиков по Украине наряду с Марком Рубио и Стивом Уиткоффом. Вероятно, внутренние проверки показали, что скандал был организован "глубинным государством", в том числе в рамках структур, подведомственных Госдепу. Но в таком случае дипломатические миссии США становятся неудобным местом для встреч с российскими дипломатами: они укомплектованы сотрудниками Госдепа, многие из которых могут считаться ненадежными и нелояльными администрации Трампа. К примеру, есть риск, что такие "кроты" устроят утечку информации, нежелательную для Белого дома", - продолжил американист.

"Поэтому версию, что переговоры пройдут на российской площадке в Стамбуле, поскольку она наиболее безопасна для российско-американского диалога, мы исключить не можем. Администрация Трампа начинает не доверять своим же структурам, обеспечивающим безопасность, конфиденциальность и даже секретность переговоров по такому чрезвычайно чувствительному вопросу, как российско-американские отношения. Она сейчас может находиться в состоянии неопределенности, кто лоялен, а кто саботажник. Чтобы не допустить саботажа в диалоге с Россией, ей приходится работать вдали от ненадежных сотрудников", - пояснил Владимир Васильев.

Посольский вопрос

Эксперт подчеркнул, что администрация Трампа максимально серьезно настроена на восстановление работы посольств в полной мере. "При этом все равно возникают проволочки. Например, вместо того, чтобы сразу вернуть российскую собственность, которая в 2018 году была захвачена – в Сан-Франциско и других местах США – администрация Трампа ведет с Москвой некие переговоры. Возможно, это сознательная позиция Белого дома, не желающего ничего делать по принципу жеста доброй воли и настроенного на торговлю по любым вопросам в ожидании уступок от российской стороны. Но возможно, и здесь тоже действует "глубинное государство", стремящееся осложнить налаживание отношений РФ и США", - указал он.

"Есть еще вариант, что команда, пришедшая в руководство Госдепа во главе с Марко Рубио, еще только знакомится с кухней принятия решений. Может быть, им действительно объясняют, что некоторые вещи технически или по каким-то другим причинам нельзя сделать быстро, одним начальственным распоряжением, что есть некие обстоятельства. На пути нормализации российско-американских отношений определенно существуют, условно говоря, "мины замедленного действия", сознательно заложенные администрацией Байдена после того, как стала ясна неизбежность передачи власти администрации Трампа. Поэтому мы видим, что переговоры идут, а прогресса с точки зрения реальных результатов пока не очень много. И это лишний раз говорит о том, что быстрого прогресса мы не должны ожидать", - заключил Владимир Васильев.