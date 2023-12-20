Пашинян смирился с геополитической реальностью

ЕС и НАТО терпят неудачу на Ближнем Востоке и на Украине. Армению еще не ждут в евроатлантических структурах. Россия остается ключевым фактором на Южном Кавказе. Поэтому армянский премьер Никол Пашинян не может бесконечно бойкотировать саммиты евразийских форматов.

Участие Армении в ЕАЭС и ОДКБ после поражения в Карабахской войне оказалось под большим вопросом. Премьер-министр Никол Пашинян при каждом удобном случае обвинял ОДКБ в бездействии и ставил в вину России и ее миротворцам тот факт, что Азербайджан легитимно восстановил свой суверенитет в Карабахе. На это руководители стран ОДКБ, включая Владимира Путина, давали понять, что Карабах - не зона ответственности альянса, и что даже сама Армения никогда не признавала независимость сепаратистского режима. Тем не менее, Ереван продолжал держать обиду на Кремль.

Ни к чему хорошему такая позиция не привела. Армения не только лишилась каких-либо надежд на полноценную самостоятельность во внешней политике, но и ухудшила свои позиции с точки зрения приоритетов российской внешней политики. Многочисленные выпады со стороны Пашиняна провоцировали и без того пошатнувшиеся союзнические отношения Москвы и Еревана. Отправка гуманитарной помощи Украине, присоединение к Римскому статуту МУС и американо-армянские военные учения вынудили МИД России впервые вручить послу Армении ноту протеста.

После такого кризиса Пашинян уже не стеснялся признаться, что подлинная цель его правительства, пришедшего к власти в результате "бархатной революции" в 2018 году - поставить Армению на путь интеграции с Западом. Приглашение на границу с Азербайджаном миссии ЕС и братания с Франция - это лишь верхушка айсберга. Заявляя о готовности интегрироваться с Западом в той мере, в которой того захочет Евросоюз, Пашинян игнорировал встречи с союзниками на постсоветском пространстве. На последний саммит ОДКБ в Минск он не приехал.

Дальнейшее обострение ситуации было бы слишком рискованным для Армении. Россия остается ее соседом. После начала процесса нормализации отношений с Азербайджаном в регионе формируются новые транспортные и экономические конструкции, оформленные в формат "3+3". Турция еще не скоро станет членом ЕС. Грузии дали "подачку" в виде статуса кандидата. На юге - антизападно настроенный Иран, на севере - конфликтующая с НАТО и ЕС Россия. На востоке - Азербайджан, не стремящийся в ЕС.

Пашинян может плохо понимать политику, но географию и экономику он понимает. Армения не денется никуда из региона. Энергетика и в целом вся экономика Армении ориентирована на Россию. Безопасность страны гарантирует российская военная база. Если совсем разрывать с Россией то страна может оказаться на грани финансовой катастрофы и, возможно, потерять те или иные территории. Поэтому Пашинян и явился накануне на саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге, оставшись и на сегодняшний неформальный саммит СНГ.

Пашинян и Путин тепло поприветствовали друг друга и обнялись. На всякий случай перед встречей с коллегами из ЕАЭС премьер Армении отметил, что это не политическое объединение. "ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки. Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества", - заявил он, чтобы успокоить своих европейских партнеров, радующихся дезинтеграции Армении из ЕАЭС и ОДКБ.

Появившись в Санкт-Петербурге, Пашинян отчасти пытается исправить свои старые ошибки. Он не хочет быть изгоем в том союзе, в котором еще состоит Армения, пока ее не приняли в новый. В то же время, помимо географического фактора, Пашинян не может не видеть те трудности, с которыми сталкивается НАТО и ЕС на Ближнем Востоке и на Украине. Боеприпасов у НАТО не хватает ни там ни там, российская армия продвигается, а США и ЕС оказались в изоляции в исламском мире.

Таким образом, посещение России армянским премьером - результат признания им текущей геополитической реальности. При этом остается очевидным тот факт, что при любом удобном случае он попытается "соскочить" на Запад. Будет ли к этому готов сам Запад и когда - это предмет большой дискуссии.