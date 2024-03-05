Пашинян поставил России ультиматум

Премьер-министр Армении допустил выход Армении из ОДКБ.

В первые годы своего премьерства Никол Пашинян старался отмести слухи о том, что он пришел к власти при поддержке европейских и американских НКО и с условием разворота Армении в сторону от России.

Однако после завершения Карабахской войны все маски начали постепенно сбрасываться. Пашинян и его команда повесили ответственность за поражение армянских оккупантов на Россию. В 2021 и 2022 годах произошло три серьезных инцидента на армяно-азербайджанской границе, и в них Пашинян тоже обвинял Москву и ОДКБ за невмешательство.

Такая же реакция последовала после установления Азербайджаном пограничного контроля в Лачинском коридоре и, наконец, контртеррористической операции Баку, в результате которой Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет над Карабахом.

Под предлогом "предательства" со стороны России и ОДКБ, а также пользуясь отсутствием территориального спора с Баку из-за Карабаха (Пашинян сам признал его территорией Азербайджана), премьер Армении начал делать практические шаги по развороту страны на Запад.

В прошлом году Пашинян отправил свою жену на гуманитарный форум в Киев, присоединился к Римскому статуту Международного уголовного суда и провел военные учения с США. МИД России вручил армянскому послу ноту протеста впервые в истории двусторонних отношений. Официальный Ереван начал вести переговоры с Европейским союзом о потенциальной интеграции, обсуждая безвизовый режим.

В 2024 году Пашинян начал зондировать почву для выхода из ОДКБ. Сначала он сообщил о заморозке членства страны в военном альянсе. В Москве дали понять, что не получали соответствующего уведомления от южнокавказской республики. Затем появились сообщения о желании властей Армении вывести российских пограничников из столичного аэропорта "Звартноц".

Сегодня на пресс-конференции Пашинян решил внести ясность по обоим вопросам. Тема с контролем аэропорта уже решена: "Мы проинформировали российскую сторону, что приняли такое решение. В письме указан срок - 1 августа 2024 года". Государственные институты Армении уже имеют достаточный опыт, поэтому способны самостоятельно осуществлять погранконтроль, сказал премьер. При этом он дал понять, что "это рабочий, а не политический или геополитический процесс".

Если данный вопрос теоретически может быть рабочим, то в выходе из ОДКБ усмотреть иной контекст, кроме как геополитический, невозможно. Пашинян поставил ультиматум. "Вопрос остается – где, по мнению наших коллег из ОДКБ, находится суверенная территория Армении и где ее зона ответственности в Армении. Сегодня этот вопрос продолжает оставаться на столе. Если ОДКБ ответит на этот вопрос и он будет соответствовать нашим представлениям, это означает, что между Арменией и ОДКБ все вопросы решены с вытекающими последствиями", - отметил он.

Армянское руководство дает понять, что нейтралитет России и других членов ОДКБ в армяно-азербайджанском урегулировании его не устраивает. Ереван хочет гарантий того, что при следующем обострении Москва встанет на его сторону.

"Этот вопрос не упал с неба. До этого были серьезные обсуждения, и мы тогда получили четкий, недвусмысленный ответ от ОДКБ и России, что суверенная территория Армении является "красной линией" для России и ОДКБ. Но, когда произошли события мая 2021 года, мы зафиксировали официально, что "красная линия" пересечена, и почувствовали, что согласованных шагов, действий по управлению кризисами в ОДКБ нет", - заявил Пашинян.

Ответ на вопрос Пашинян ему известен. Пока граница Армении и Азербайджана не делимитирована и не демаркирована, говорить о чье-либо правоте Россия не может. Учитывая также прозападный дрейф Пашиняна, у Кремля все меньше и меньше стимулов поддерживать его. И Пашинян этого не стесняется.

"В Европарламенте я заявил, что Армения готова быть к ЕС настолько близко, насколько они посчитают это возможным. Сейчас мы должны понять, насколько они посчитают возможным, и после этого сделаем выводы", - напомнил он.

Так что заявления Пашиняна - это не попытка разобраться в проблемах и улучшить отношения с Россией и ОДКБ, а оправдание дальнейших шагов по сближению с Западом. Когда Армения выйдет из ОДКБ, Пашинян сказать не может, но тот факт, что он допускает такой вариант, говорит о многом. Учитывая повторяющиеся периодически инциденты на границе, Армения может использовать очередную эскалацию как предлог для окончательного решения.

Свято место пусто не бывает. Франция и другие страны ЕС/НАТО уже готовы заместить и ОДКБ, и российских военных на базе Гюмри. На днях министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи дал понять, что Великобритания признает решение властей Армении о заморозке членства в ОДКБ и готова оказать поддержку перед лицом "исходящих от России угроз".