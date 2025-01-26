Новое трансатлантическое единство в контексте турне главы Пентагона по Европе

10 февраля министр обороны США Пит Хегсет отправился в Европу с важным посланием: остановить боевые действия на Украине нужно "как можно скорее". В повестке турне - визиты в Германию, Бельгию и Польшу.

Для команды Трампа задача начать украинское урегулирование становится первоочередной на предстоящем встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Визит Пита Хегсета в Евросоюз означает не только нежелание Соединенных Штатов затягивать конфликт, но и новые подходы в обеспечении европейской безопасности.

Переговоры о безопасности и новое стратегическое видение США

Один из центральных сигналов, с которым Пит Хегсет прибыл в Брюссель, заключается в необходимости того, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность за свою безопасность. Хегсет отметил: "Нам нужно тщательно рассмотреть, где наши силы размещены и убедиться, что они находятся в нужных местах с соответствующими возможностями, чтобы справляться с современными вызовами". Это предположение стало неким призывом к европейским союзникам активнее инвестировать в свою оборону и готовиться к более независимой роли.

Кроме того, Хегсет подчеркнул, что, если европейские государства не желают увеличивать свои оборонные расходы, их "возможно, придется немного подстегнуть". Это заявление было сделано на фоне растущей обеспокоенности по поводу способности США обеспечивать безопасность как в Европе, так и в Тихом океане одновременно. Как заявил Элбридж Колби, антикитайский ястреб и главный заместитель Хегсета, "у нас нет армии, способной вести две войны", подчеркивая необходимость более сбалансированного подхода к распределению ресурсов. Колби имеет ввиду, что США не могут одновременно воевать и с Китаем, и с Россией.

Команда Трампа намерена не только сократить обязательства США в рамках европейской обороны, но и снизить поддержку Украины, взвалив ее на плечи ЕС. Как сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатов из Европы, страны ЕС не ожидают, что на предстоящих встречах, включая Мюнхенскую конференцию по безопасности, формат "Рамштайн" и переговоры в Париже, новая американская администрация возьмет на себя значительные обязательства по отношению к Украине.

Мнения лидеров Европейского Союза

Реакция европейских лидеров на инициативы Хегсета разнятся. Так, например, генсек НАТО и бывший премьер Нидерландов Марк Рютте заявлял, что ЕС не способен защищать себя без Соединенных Штатов.

Со своей стороны, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заметила, что НАТО остается основой безопасности в Европе, однако "Европа должна быть готова брать на себя большую ответственность" в этом вопросе.

В отличие от них, глава евродипломатии Кая Каллас считает, что ЕС готов "самостоятельно нести ответственность" за свою безопасность даже без опоры на Штаты.

В европейском внешнеполитическом агентстве EEAS обеспокоены тем, что Трамп может договориться с Россией за спиной у Евросоюза, и поэтому там требуют, чтобы за столом переговоров сидели и ЕС, и Украина.

Давление США на союзников

Ожидается, что саммит в Брюсселе сосредоточится на обсуждении степени поддержки Украины. Киев все более осознает, что американская поддержка может изменить свои формы. Хегсет в своих заявлениях также упомянул о стратегической важности быстрого завершения конфликта, чтобы дать возможность Украине заботиться о своих интересах в долгосрочной перспективе.

США хотят получить компенсацию за $300 млрд, вложенных предыдущей администрацией, в виде доступа к украинским редкоземельным металлам.

Сам Трамп в ряде выступлений заявил о телефонных переговорах с Владимиром Путиным, "большом прогрессе" на украинском треке и намерении как можно скорее завершить конфликт. Он также намекнул на необходимость выборов в Киеве.

Для усиления своих карт перед европейцами накануне встречи в Брюсселе Трамп повысил на 25% тарифы на сталь и алюминий, что озадачило деловые круги в Европе. Кроме того, Трамп репостнул в соцсети слова Путина о том, что "Европа встанет у ноги хозяина и будет нежно помахивать хвостиком".

Перспективы и внимание к Китаю

В контексте глобальной стратегии Пентагона Тихоокеанский регион является ключевой зоной интересов. В команде Трампа уверены, что Соединенные Штаты и их ВС слишком распылены. Из-за этого Вашингтон вынужден оказывать давление на Европу, чтобы она более активно занималась своей безопасностью и меньше полагалась на помощь США.

Однако военные эксперты в США опасаются, что Вашингтон может оставить Европу в очень рискованной ситуации. Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что есть риски, связанные с подходом, сосредоточенным на Тихом океане, утверждая, что "нельзя защищать Америку с Форта Брэгг и Форта Худ". Он считает, что США должны сохранять свои силы в Европе, чтобы обеспечить быструю реакцию на возможные конфликты.

Высокопоставленные военные, такие как адмирал в отставке Джеймс Фогго, подчеркивают необходимость поддержания достаточного присутствия американской силы в Европе, чтобы "сдерживать Россию", утверждая, что "как быстро и насколько существенно будут сокращения - вопрос открытый".

Тем не менее, судя по заявлениям нового главы Пентагона и его помощников, США всерьез вынуждены заняться оптимизацией своего присутствия и финансовых вложений в Европе и на Украине. Как подытожил Пит Хегсет, "Америка не может быть гарантией всего навсегда", и поэтому Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность.

Визит Хегсета станет отправной точкой для обсуждения вопросов, касающихся не только украинского конфликта, но и будущего безопасности Европы, и ожиданий от союзников на континенте. Такое стремление к равноправному диалогу и общей ответственности за безопасность не обязательно ставит под вопрос евроатлантическое партнерство, но может серьезно изменить его исторически сложившиеся контуры.