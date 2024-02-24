"Ни слова о мире": Эрдоган исправил ошибку Макрона

Пользуясь информационной повесткой - конференцией по Украине в Париже - Эрдоган вновь напомнил о готовности Стамбула провести мирные переговоры.

В начале недели по инициативе президента Франции Эммануэля Микрона состоялась конференция по Украине. Как писали французские СМИ, целью мероприятия было убедить мировое сообщество в том, что у ВСУ дела идут не так плохо, как на самом деле. Всего в конференции на разных уровнях приняли участие представители 20 европейских стран, включая польского президента Анджея Дуду и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Макрон нагнетает войну

Некоторые лидеры отказались посещать обсуждение. Так сделала, например, премьер Италии Джорджия Мелони, направив в Париж замглавы МИД, видимо, отомстив за неучастие Микрона на саммите G7. Премьер Британии тоже ограничился главой МИД Дэвидом Кэмероном. Не было на конференции и Владимира Зеленского.

Участники каждый по своему выразили солидарность Киеву. Но больше всех удивил Макрон. Говоря о формах поддержки, он не исключил отправки на фронт солдат НАТО. От этой идеи тут же открестились Шольц, премьер Испании и лидеры большинства стран ЕС. Поддержала только премьер Эстонии Кая Каллас, которая уже объявлена в розыск в России.

Некоторые страны Евросоюза разочарованы итогами встречи. Так, словацкий премьер Роберт Фицо обвинил участников в том, что они не произнесли ни слова о мире. "Как мы и предполагали, в Париже царила чисто боевая атмосфера. Там не было ни слова о мире, о чем я лично очень сожалею", – сказал он, добавив, что Братислава нацелена на мирное урегулирование.

"Наше правительство [придерживается] ориентации на мир, наше правительство отвергает продолжение войны и не будет посылать оружие на Украину. Мы ориентируемся только [на реализацию] гражданских проектов [в этой стране]. Мы никогда не будем согласны на то, чтобы словацкий солдат шел воевать на Украину", - заявил Роберт Фицо.

Эрдоган предлагает мир

Наблюдая за тем, как Евросоюз в очередной раз не может предложить сколько-нибудь адекватную повестку и только подливает масла в огонь, Турция решила напомнить о более разумных подходах. "Анкара готова снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к делегатам в Париже.

Турецкий лидер отметил, что не сможет прибыть на конференцию из-за подготовки к муниципальным выборам, которые пройдут 31 марта. При этом он дал понять, что Анкара готова восстановить запущенный два года назад процесс переговоров.

"Мы для достижения мира готовы восстановить процесс переговоров, который ранее состоялся в Стамбуле", - отметил Эрдоган, пояснив, что необходимо "дать шанс дипломатии и диалогу для достижения справедливого и прочного мира".

Напомним, что в марте 2022 года в Турции прошли переговоры представителей властей Украины и России. Сторонам удалось согласовать многие моменты, включая нейтральный статус Украины и неразмещение на ее территории иностранных войск. В качестве жеста доброй воли Россия сократила военное присутствие на киевском и черниговском направлениях.

В своих выступлениях президент России Владимир Путин высоко оценивал стамбульские переговоры. В интервью Такеру Карлсону он заметил, что тогда удалось согласовать практически все пункты. Однако из-за вмешательства Великобритании, чей премьер Борис Джонсон предложил Украине "просто воевать", переговоры были сорваны.

Фактор арабского мира

Пока Эрдоган рассчитывает на реанимацию мирного процесса, Зеленский пытается заручиться поддержкой не только Европы, но и Ближнего Востока. На неделе он посетил с визитом Саудовскую Аравию. В августе 2023 года в саудовской Джидде прошла встреча по Украине. Однако в отличие от Стамбульского формата участие в нем российских представителей не предусматривалось.

Тем не менее, рассчитывать сейчас на поддержку КСА со стороны Киева бессмысленно. Регион сфокусирован на конфликте в Газе, масштаб которого может возрасти в случае наступления войск Израиля на Рафах. Максимум Зеленский может рассчитывать на попытку сбалансировать связи Персидского залива с Россией. В конце 2023 года Владимир Путин посетил с визитом КСА и ОАЭ.