Кто построит АЭС для Саудовской Аравии: Китай или Россия? 

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Саудовская Аравия решила развивать атомную энергетику и активно ищет партнеров для реализации своих планов. Почему крупнейший в мире производитель нефти вдруг решил строить АЭС, кто из международных партнеров Эр-Рияда готов помогать в развитии атомной энергетики и какие государства против - рассказываем в этом материале.

Атомная энергетика на Ближнем Востоке

История развития атомной энергетики на Ближнем Востоке довольно сложная и неоднозначная. Любая из стран, которая говорит о своем намерении обзавестись АЭС попадает под пристальное влияние региональных союзников и соперников, а также Запада. Тем не менее на Ближнем Востоке атомная энергетика развивается:

Иран стал первой страной на Ближнем Востоке, которая в 2013 году ввела в эксплуатацию Бушерскую АЭС.

В 2009 году ОАЭ заключили с Южной Кореей контракт на строительство АЭС Барака (которая заработала в 2020 году)

Атомная энергетика в Саудовской Аравии

На фоне развития атомной энергетики в регионе Саудовская Аравия тоже решила не отставать:

2010 году создается Научный городок им. короля Абдаллы по атомной и возобновляемой энергетике.

В 2011 году Эр-Рияд подписал соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике с Францией.

В 2012 году правительство страны в Персидском заливе объявило о том, что собирается расширить энергосистему страны 12 ядерными реакторами.

В 2013 году Саудовская Аравия запланировала к 2032 году генерировать более 17 ГВт с помощью атомных реакторов (разные источники сообщали, что их будет от 13 до 17)

В 2015 году королевство подписало меморандум о взаимопонимании в сфере атомной энергетики с Южной Кореей.

В 2017 году Саудовская Аравия договорилась о сотрудничестве с Китаем.

От нефти к атому

Очевидно, что Саудовская Аравия всерьез взялась за развитие атомной энергетики, но зачем одному из крупнейших производителей нефти в мире понадобились АЭС? На это есть как политические, так и экономические причины:

Увеличение спроса на электроэнергию как среди домохозяйств, так и в промышленности. Стремление не отставать от региональных союзников/соперников. Обеспечение возможности освободить большие объемы нефти для последующего экспорта. Переход на чистые экологичные источники энергии в рамках плана ”Видение-2030”. Диверсификация зависимой от нефти экономики.

Атомный проект Саудовской Аравии

Со временем Саудовская Аравия отказалась от идеи строительства большого количества реакторов, пересмотрев свои цели в отношении атомной энергетики. На сегодняшний день Национальный проект Саудовской Аравии по атомной энергии (SNAEP) предусматривает обеспечение 4 основных целей:

Строительство АЭС мощностью 1200-1600 Мвт. Создание малого модульного реактора. Обеспечение полного цикла производства ядерного топлива. Создание регулятора, который будет контролировать сферу атомной энергетики.

Урановые запасы

Третья цель проекта - обеспечение полного цикла производства ядерного топлива - невозможна без урана, но в Саудовской Аравии есть запасы урана. В сентябре 2020 года британская The Guardian, ссылаясь на свои источники сообщила, что китайские геологи предположили наличие достаточного количества урана на территории королевства в Персидском заливе. Согласно отчетам специалистов из Китая, запасы урана в Саудовской Аравии, которые возможно извлечь, составляют не менее 90 тыс тонн.

В январе 2022 года министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз ибн Салман открыто заявил о достаточных запасах урана в стране, которые правительство намерено активно добывать. Он также добавил, что Эр-Рияд стремиться к обеспечению полного цикла производства ядерного топлива.

Кто может построить АЭС в Саудовской Аравии

Сегодня взяться за строительство АЭС в Саудовской Аравии готовы две страны: Китай и Россия.

В 2020 году стало известно, что российская компания ”Росатом” подала заявку на строительство атомной электростанции в Саудовской Аравии.

Несколько дней назад появились сообщения о том, что Китай готов строить АЭС в королевстве Персидского залива. Согласно заявлению МИД КНР, Пекин ”будет поддерживать партнерство с Саудовской Аравии в сфере атомной энергетики”.

Южная Корея, еще один лидер в строительстве АЭС, была приглашена Саудовской Аравией к участию в конкурсе на получение контракта стоимостью в $ 10 млрд еще весной прошлого года, однако на сегодняшний день статус заявки Южной Кореи неизвестен.

США могут стать потенциальным партнером в строительстве АЭС в Саудовской Аравии, при условии ограничений в отношении развития ядерной программы Эр-Рияда, наподобие тех, которые действовали в случае с Ираном.

Кто против АЭС в Саудовской Аравии

Против развития атомной энергетики в Саудовской Аравии выступает Израиль. Точнее, у Тель-Авива нет какой-либо четкой позиции по этому вопросу, поскольку правительство страны стремится к установлению дипломатических отношений с королевством, но при этом опасается, что начни Саудовская Аравия обогащать уран, о стремлении к чему в начале года заявил министр энергетики Абдул-Азиз ибн Салман, у Эр-Рияда в скором времени может появиться ядерное оружие.

Опасения Израиля безосновательными назвать нельзя: в 2018 году крон-принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил, что его страна готова разрабатывать ядерное оружие, если (на то время) соперник Иран заполучит его первым. Тем не менее с тех пор Эр-Рияду и Тегерану удалось начать процесс нормализации связей, и, скорее всего, вопрос гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке больше не стоит так остро.

Кто построит АЭС для Саудовской Аравии

Кто возьмется за строительство АЭС для Саудовской Аравии - вопрос по-прежнему открытый. Западные эксперты уверены, что Эр-Рияд сделает ставку на Китай, чтобы США пошли на уступки и дали зеленый свет Корейской электроэнергетической корпорации, которая не сможет построить АЭС в королевстве без одобрения США. При этом Китай - крупнейший торговый партнер Саудовской Аравии и главный покупатель ее нефти, чего может оказаться вполне достаточно для того, чтобы гарантировать контракт Пекину. Более того, Россию также не стоит списывать со счетов: несмотря на перманентные угрозы санкций со стороны Запада, как таковых ограничений в отношении деятельности российского ”Росатома” по-прежнему нет.