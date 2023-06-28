Кто поддержал Путина во время мятежа Пригожина?

За попытками переворотов за последние тридцать лет мы привыкли наблюдать через телевизор, и они происходили в других странах. В большинстве случаев руководство России осуждало смену режимов. В прошлые выходные попытка мятежа была предпринята в самой России. Какие страны поддержали Кремль и почему Запад не хотел конфликта в РФ, несмотря на СВО?

Ситуация в Росси на минувших выходных заставила на минутку весь мир забыть о конфликте на Украине. На кону стояла не просто судьба районов на границе двух стран, а всей России. Самое любопытное, что никто из иностранных лидеров, помимо властей Украины, не заявил, что хотел бы успеха марш-броска ЧВК "Вагнер" на Москву.

Наиболее четко свою позицию обозначил президент Турции, к которому, кстати говоря, Евгений Пригожин испытывает симпатию. Реджеп Тайип Эрдоган выразил полную поддержку Владимиру Путину. Поддержка со стороны Эрдогана логична с учетом того, что турецкий президент сам чуть не оказался жертвой мятежников в июле 2016 года. В то же время, такое поведение демонстрирует, что политическая дружба Путина и Эрдогана - не видимость, не красивые слова, а реальность. По некоторым данным, информацию о путче военных 2016 года турецкий лидер получил именно из Москвы. Мало того, что Анкара поддержала Путина, так еще была новость о том, что Турция может внести свой вклад в преодоление мятежа. Какую именно поддержку был готов оказать Эрдоган, не до конца ясно, но намерение можно занести ему в актив.

На фоне Турции поддержка вроде бы союзного Ирана выглядела, мягко говоря, неубедительно. В тот же день, когда Эрдоган позвонил Путину, а танки Пригожина стояли в Ростове, власти Ирана ограничились заявлением МИД о поддержке верховенства права в России и мнением, что происходящие в стране события являются ее внутренним делом. Что именно Тегеран подразумевал под верховенством права, непонятно. Защитники Ирана могут возразить, что Эбрахим Раиси действительно был на стороне Путина, но здесь есть определенные сомнения. Звонок с полной поддержкой поступил только в понедельник, когда уже все нормализовалось, а Пригожин уехал в Беларусь.

Достаточно двусмысленным было и поведение Китая. Си Цзиньпин в отличие от Эрдогана не спешил с поддержкой. Лишь днем воскресенья 25 июня, когда все стало понятно, "китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России".

Помимо запоздалого и неуверенного обращения Ирана и Китая, поддержку Путину выразили многие страны Ближнего Востока. Соответствующее обращение направили эмир Катара Аль Тани, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Несмотря на враждебное отношение к Кремлю и критику решений Путина по Украине, страны Запада не спешили радоваться дестабилизации России. Официально и США, и страны ЕС заявили о том, что внимательно следят за ситуацией в РФ. Однако на деле они вели себя так, будто боялись прихода Пригожина к власти. Financial Times пишет, что на встрече глав МИД ЕС в Люксембурге некоторые из присутствовавших министров заявили, что "дестабилизация России не в интересах Европы". Глава британского Минобороны Джеймс Клеверли назвал мятеж Пригожина самой большой угрозой безопасности России за последнее время.

Казалось бы, почему ЕС и ястребы из Лондона так беспокоятся? Причина в следующем. Евгений Пригожин в российском истеблишменете выступал в качестве ястреба. Если бы он пришел к власти, СВО могла бы перерасти в боевые действия намного больших масштабов. И НАТО, и США опасаются такого сценария эскалации, потому что не уверены, что смогут дать этому адекватный ответ. С другой стороны, на Западе силен страх распада России, ведь в таком случае ядерное оружие, распределенное по российской территории, оказалось бы в руках сразу многих государств. Из истории мы помним, что США вздохнули с облегчением, когда получившие независимость Казахстан, Беларусь и Украина передали свои ядерные арсеналы России.

Конечно, переезд "Вагнера" в Беларусь и стабилизация ситуации не вдохновит европейцев и американцев к тому, чтобы помириться с Россией на российских условиях. Госсекретарь Энтони Блинкен и министры других стран G7 уже сказали, что ситуация в России не приведет к уменьшению поддержки Украины. Однако они понимают, что Владимир Путин - это лучший вариант российского руководства, поскольку с ним можно договориться, и он будет выполнять обещанное. Если, конечно, Запад в целом дозреет до решения начать переговоры с Россией.