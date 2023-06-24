Эрдоган поддержал Путина

Опубликовано: 16:57, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Одним из мировых лидеров, отреагировавших сегодня на сообщения о начале вооруженного мятежа на юге России, стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он позвонил президенту Владимиру Путин и заявил, что полностью его поддерживает.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позвонил сегодня в Москву, реагируя на информацию об организации ЧВК "Вагнер" вооруженного мятежа на юге России.

Как уточнили в Кремле, президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Эрдоганом, поведав турецкому коллеге о ситуации в России на данный момент.

На президентском сайте подчеркивается, что Реджеп Тайип Эрдоган объявил о всемерной поддержке официальной власти в России и ее действий по противодействию преступникам.

По сообщениям турецких СМИ, Эрдоган заявил, что внешние игроки не должны пытаться извлечь выгоду из российских событий, и подчеркнул, что Анкара готова помочь Москве нормализовать обстановку.