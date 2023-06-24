Кадыров поддержал Путина

Глава Чечни сообщил, что полностью поддерживает президента России. Рамзан Кадыров также подчеркнул, что он готов принять жесткие меры для подавления мятежа
Глава Чечни заявил о своей полной поддержке президента России. Об этом он написал 24 июня в своем Telegram-канале.
"Совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своем обращении к нации - это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина"
– сказал Рамзан Кадыров
Он также обратился к бойцам, которых пытаются втянуть в вооруженный мятеж.
"Обращаюсь к бойцам - патриотам нашей Родины. Не ведитесь на провокации. Какие бы цели вам ни расписывали, какие бы обещания вам ни говорили - безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего!"
– поведал руководитель ЧР