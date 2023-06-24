Кадыров поддержал Путина

Опубликовано: 13:54, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Чечни сообщил, что полностью поддерживает президента России. Рамзан Кадыров также подчеркнул, что он готов принять жесткие меры для подавления мятежа

Глава Чечни заявил о своей полной поддержке президента России. Об этом он написал 24 июня в своем Telegram-канале.

"Совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своем обращении к нации - это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина"

– сказал Рамзан Кадыров

Он также обратился к бойцам, которых пытаются втянуть в вооруженный мятеж.

"Обращаюсь к бойцам - патриотам нашей Родины. Не ведитесь на провокации. Какие бы цели вам ни расписывали, какие бы обещания вам ни говорили - безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего!"

– поведал руководитель ЧР