Камран Гасанов: Ереван идет на диалог с Баку из-за проигрышной позиции 

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Телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог Камран Гасанов подвели итоги московской встречи глав МИД Азербайджана и Армении, отметив явный прогресс на переговорах. По оценке Камрана Гасанова, прогресс объясняется проигрышной позицией Еревана, из которой он пытается выбраться за счет диалога с Баку.

Армения вернулась к конструктивным переговорам с Азербайджаном по нормализации двусторонних отношений, и у этого есть вполне понятные причины. Какие именно – сегодня утром обсудили телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог Камран Гасанов в прямом эфире передачи "Формула смысла" на канале Соловьев Live, подводя итоги встрече глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Москве.

Что сдвинуло Армению с мертвой точки?

"После этих переговоров Сергей Лавров подвел итоги и сказал, что стороны уже близки к окончательной договоренности по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе. Это один из краеугольных камней и очень важная часть переговорного процесса. Как ты видишь результаты этих переговоров и те заявления, которые по окончании переговоров были сделаны?", - просил Гия Саралидзе.

Камран Гасанов сразу же отметил, что, пусть медленно и вязко, но армяно-азербайджанское урегулирование сейчас идет в более конструктивном ключе, чем прежде. "Уже есть определенная реальность на земле, и стороны понимают, что нужно к какому-то логическому концу приводить послевоенные процессы. Ситуация, в которой находится одна из сторон конфликта – Армения – ухудшается. Армения больше не контролирует территории Азербайджана, а сейчас еще и утеряна свободная связь с карабахскими армянами, поскольку Баку поставил в Лачинском коридоре свой КПП и проверяет все пересекающие границу машины", - сказал он.

Что замедляет Армению?

Тем не менее, у Армении остаются негативные стимулы, не дающие ее властям быстро урегулировать отношения с Азербайджаном. "Почему премьер-министр Никол Пашинян осторожничает? Он боится внутреннего недовольства и прощупывает почву. В Праге прошлой осенью он заявил о том, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана по Алматинской декларации 1911 года, и стал смотреть, как на это отреагируют в Армении. Почти год прошел, были определенные возмущения, тем не менее, ничего серьезного не произошло. Значит можно сделать еще какой-то небольшой шаг", - пояснил Камран Гасанов.

"В этом году мы услышали, например, его заявления в парламенте, что Армения должна немножко снизить градус своих требований. Со временем появляются все новые заявления, недавно договорились о взаимном признании площадей, по которому Ереван считает территорию Карабахского экономического района частью Азербайджана. Уже видим, что дошли до приближения к разблокировке транспортных коридоров, что, впрочем, уже говорилось на более ранних встречах в Москве", - добавил политолог.

Значимость посредничества России

Эксперт подчеркнул, что для эффективного урегулирования армяно-азербайджанских отношений необходимо сохранение активности российского формата посредничества. "Очень важно, что по разблокировке коммуникаций договорились в Москве. Мы помним, что и в Брюсселе идут переговоры, и в Праге, и в Вашингтоне. Хорошо, что эстафета российских встреч не прервалась, потому что, если бы это все реализовывалось в рамках ЕС и США, во-первых, стоило бы говорить об уменьшении нашего влияния, во-вторых, в Москве могло бы образоваться некое недоверие по отношению к постсоветским республикам. В целом, на мой взгляд, стороны все-таки идут постепенно к пошаговому урегулированию отношений", - заключил Камран Гасанов.