Камран Гасанов: Баку и Еревану нужно встретиться в Москве

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Накануне в США завершились четырехдневные переговоры главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна при участии госсекретаря Энтони Блинкена. О том, каковы итоги и последствия этих переговоров, на канале "Соловьев Live" рассказал политолог Камран Гасанов.

Сегодня в эфире передачи "Формулы смысла" на канале "Соловьев Live" телерадиоведущий Гия Саралидзе обсудил с политологом Камраном Гасановым итоги четырехдневных встреч глав МИД Азербайджана и Армении в США, которые прошли при посредничестве госсекретаря Энтони Блинкена. Встреча началась спустя всего несколько дней после сообщения МИД России, что Ереван дал наконец согласие на встречу Арарата Мирзояна с Джейхуном Байрамовым – однако состоялась она не в Москве, а в Вашингтоне.

В эти же дни премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с визитом в Чехию, где объявил, что мирный договор с Азербайджаном пока не может быть подписан, по традиции обвинив Баку в том, чем занимается Ереван, в данном случае в территориальных претензиях.

Проблема территориальной целостности

Камран Гасанов, начиная разговор, подчеркнул, что о прорывах на переговорах по армяно-азербайджанскому урегулированию пока не приходится говорить, поскольку Армения все еще не выполняет обязательства и не отказывается от территориальных претензий к Азербайджану.

"Если брать урегулирование на основе территориальной целостности, то есть ряд документов, самый свежий – Парижская декларация, которую подписали Никол Пашинян и ильхам Алиев при посредничестве Евросоюза. Там четко говорится, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга. Конечно, остается актуальной проблема границы: она не делимитирована, не демаркирована, до сих пор из-за этого возникают стычки", - прежде всего сказал он.

"Здесь, конечно, нельзя игнорировать тот факт, что Армения, даже если Пашинян подписывал эту декларацию, все-таки не до конца отказалась от претензий на Карабахский экономический район Азербайджана. Эта территория остается не под контролем ни Азербайджана, ни Армении, потому что там размещены российские миротворцы. Вот этот вопрос, мне кажется, самый главный. Если он будет урегулирован, то в таком случае решится 70-80% проблем, которые мешают окончательному урегулированию", - обратил внимание Камран Гасанов.

Урегулирование застопорилось по всем направлениям

Политолог добавил, что не урегулируются и другие вопросы армяно-азербайджанской повестки дня. "Есть и другие моменты, о которых мы постоянно говорим. Это транспортные коммуникации, которые до сих пор не открыты через территорию Армении, я имею в виду Зангезурский коридор. Этот вопрос тоже важен. Он является одним из пунктов Трехстороннего заявления между Россией, Азербайджаном и Арменией", - сообщил эксперт.

"Конечно, здесь надо учитывать контекст: где Пашинян произносит слова о невозможности мирного договора. Он находится сейчас в стране Западного лагеря. Там он произносил и другие заявления, например, о том, что ОДКБ не справился со своей миссией по защите Армении. Это очень важный нюанс. Находясь в Москве, вряд ли бы армянские представители выражались бы именно так. То есть внешний фактор имеет значение: кто реально помогает в продвижении урегулирования, а кто мешает", - отметил он.

"Я так понимаю, сейчас идет гонка со стороны западных стран, включая Евросоюз и США, и они буквально соревнуются, кто подпишет историческое соглашение "а-ля Осло" или "а-ля Дейтон", чтобы именно себе приписать лавры. Но тем не менее мы не видим каких-то реальных результатов, и урегулирование фактически не продвигается, потому что Пашиняну, наверно, не хватает авторитета заявить об отказе от территориальных претензий, ведь есть риск того, что его свергнут", - констатировал Камран Гасанов.

Проблемы с Турцией

Гия Саралидзе предложил также поговорить о запрете Турцией использования ее воздушного пространства армянскими авиаперевозчиками. Камран Гасанов напомнил, что Анкара приняла такое решение из-за установки в Ереване памятника террористам-дашнакам, убивавших турецких и азербайджанских государственных деятелей в рамках операции "Немезис".

"Это символический жест, учитывая, как обычно Турция реагирует на моменты, связанные с атаками на ее дипломатов. В Армении установили памятник тем лицам, которые преследовали, охотились, уничтожали турецких дипломатов сто лет назад. Конечно, для Турции это неприемлемо. Страны вроде бы идут к нормализации отношений, такие помехи должны наоборот уменьшаться, но в Еревене взяли и установили этот памятник. Турция это воспринимает в штыки", - сказал он.

Камран Гасанов подчеркнул, что данный запрет является лишь частью большого комплекса проблем, мешающих нормализации отношений Армении и Турции. "Есть вопросы куда более серьезные – и по событиям 1915 года, и по территориальным претензиям Армении к Турции (на гору Арарат и Восточную Анатолию). Еще более значимым вопросом является армяно-азербайджанское урегулирование. Именно он тормозит армяно-турецкое примирение. Как только решится вопрос Карабаха, я думаю, Турция откроется Армении и восстановит полноформатные отношения", - ожидает политолог.

Площадки для диалога

Далее Гия Саралидзе обратил внимание на обилие площадок для армяно-азербайджанского диалога, и Камран Гасанов подчеркнул, что американская площадка пока не показывает какие-то продуктивные результаты. "Очень странно, что переговоры в Вашингтоне продлились четыре дня. Зачем их так долго проводить, если никаких прорывов нет? Я подозреваю, что там обсуждали не только армяно-азербайджанское урегулирование, но и вопросы двусторонних отношений, то есть американцы воспользовались таким шансом", - сказал он.

Куда более эффективной является московская площадка. "Встреча в Москве назрела. Я всегда говорил, что Россия является той стороной, которая может внести решающий вклад в урегулирование, учитывая, что и миротворцы российские в Карабахе находятся, и в Армении есть российская военная база, и Азербайджан стал в прошлом году союзником РФ. Рычагов воздействия достаточно, а степень доверия к Москве намного выше. Недавно Ильхам Алиев, выступая в Шуше, заявил, что Франция утратила статус посредника. Франция = Евросоюз, поэтому Брюссель тут тоже не подходит", - обратил внимание эксперт.

При этом лучшим вариантом выглядит, независимо от места встречи, прямой двусторонний диалог, при котором Армения не сможет прятаться за посредников. "Я от экспертов слышал, что Грузия может стать удобной площадкой для переговоров. Также я часто слышу от экспертов по Кавказу и в Армении, и в Азербайджане, что они хотят сами решать, без участия крупных держав, что им не дают договориться и постоянно мешают. Я не удивлюсь, если следующий раунд проведут в Грузии. Любые результативные переговоры устраивают и Армению, и Азербайджан", - заключил Камран Гасанов.