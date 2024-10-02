Израиль передумал бомбить ядерные заводы в Иране

Тель-Авив не будет атаковать ядерные объекты Ирана в качестве ответного удара. Израиль решил сохранить их на тот случай, если Тегран пойдет на эскалацию.

Израиль отказался от ударов по иранским ядерным объектам и сосредоточился на военных, пишет американское издание New York Times со ссылкой на источники из Тель-Авива.

Газета передает, что Израиль, вместо ударов по ядерным заводам, возможно, ударит по военным базам, а также разведывательным и командным центрам Исламской Республики.

«По крайней мере в начале Израиль, скорее всего, не сделает целью наиболее значимые ядерные объекты»

- New York Times

Помимо этого, издание подчеркивает, что Тель-Авив ударит по иранским ядерным объектам в том случае, если Тегеран решится на дальнейшую эскалацию конфликта.

Удары Ирана по Израилю

Напомним, 1 октября Иран во второй раз в истории совершил ракетную атаку на Израиль, заявив об акте самообороны. В Тель-Авиве сообщили, что Тегеран выпустил порядка 180 ракет.

Там же сказали, что большая часть снарядов удалось перехватить, жертв нет, а урон оказался минимальным. В свою очередь, в Тегеране сказали о поражении военных объектов Израиля.

Почему Израиль не будет бомбить ядерные объекты Ирана?

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что в одиночку Израиль не сможет нанести ощутимый урон иранским ядерным объектам из-за их удаленности от еврейского государства, а американские властят не хотят оказывать Тель-Авиву поддержку в этом вопросе.

"Удар Израиля по ядерным объектам Ирана был бы эффективен только при участии США. Со своей территории Израиль имеющимися в его распоряжении, довольно точными ракетами может достать практически все ядерные объекты Ирана, но эффект будет невелик", - прежде всего сказал он.

"Чтобы нанести заметный ущерб основным объектам, то есть заводам по обогащению урана в Натанзе и Фордо, нужны противобетонные бомбы глубокого взрыва. Для доставки бомб нужны бомбардировщики, а для перелета бомбардировщиков из Израиля в Иран нужны самолеты-заправщики, ведь пролететь туда и обратно без дозаправки в воздухе невозможно. Между тем и мощные глубинные бомбы, и нужно число заправщиков есть только у США", - пояснил Владимир Сажин.

"Кроме того, есть понимание, что атака на ядерные объекты Ирана будет иметь прямо противоположный политический эффект. Гипотетическое уничтожение заводов в Натанзе и Фордо только замедлит развитие ядерной программы, примерно на три года, зато в таком случае Тегеран бросит все свои силы на то, чтобы все-таки создать атомную бомбу", - подчеркнул востоковед.

"США не только не согласуют атаку ЦАХАЛ на Иран, но и давят на Израиль. Белому дому совершенно невыгодно обострение на Ближнем Востоке в преддверии президентских выборов 5 ноября. Поэтому в ближайшие дни Израиль способен нанести удары только по военным объектам КСИР, а экономические объекты Ирана он будет атаковать только после американских выборов. Независимо от победителя действующей администрации Джозефа Байдена станет абсолютно все равно, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке – тогда-то Израиль и нанесет основные удары", - ожидает он.

Куда ударит Израиль в Иране?

По прогнозам эксперта, ЦАХАЛ сосредоточится на уничтожении военной инфраструктуры Корпуса стражей исламской революции. "Ближайшими главными целями ракетных ударов из Израиля станут объекты КСИР. Это и штабы, где принимаются стратегические решения, и многочисленные военные базы КСИР. Дело в том, что в Иране все ракетные вооружения и ракетные войска находятся под полным контролем Корпуса стражей исламской революции. Именно КСИР, а не иранская армия, нанес октябрьский удар по Израилю, поэтому логично, что ЦАХАЛ постарается нейтрализовать и систему управления, и вооружения Корпуса. В том, что Израиль знает с точностью до метра, где все это находится в Иране, у меня нет никаких сомнений", - сообщил Владимир Сажин.