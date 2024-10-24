Иран vs Израиль: дилемма заключенного или справедливый ответ?

Иран не хочет войны, но вынужден будет отвечать на израильские удары и провокации.

Иран и Израиль пребывают в "дилемме заключенного": каждая из сторон называет свои удары ответными и предупреждает о все более масштабном ответе, если другая сторона будет мстить. Однако из-за субъективной оценки ситуации найти точку отсчета сложно, как и компромисс в этом противостоянии. Иран аргументирует тем, что Израиль первым начал ликвидировать проиранские силы в Ливане, Палестине, да и в самом Тегеране, если вспомнить, где состоялось убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Со своей стороны, Тель-Авив напоминает, что ХАМАС первым атаковал израильские кибуцы год назад, убив тысячи и взяв в заложники несколько сотен граждан Израиля. В любом случае, спираль конфликта раскручивается, и стороны не ограничиваются ударами по прокси, а напрямую участвуют в войне друг с другом, постепенно увеличивая масштабы атак.

Последним за эскалацию на себя ответственность взял Израиль. 26 октября в ответ на удары баллистическими ракетами Ирана по Израилю в начале месяца ЦАХАЛ нанесла серию ударов по заводам, специализированным на производстве ракет и ракетных комплексов "земля-воздух". Под обстрел попали также несколько военных баз в районе иранской столицы и командный пункт Корпуса стражей исламской революции. Как пишет The Jerusalem Post, во время второй волны бомбардировок ЦАХАЛ задействовал свыше 100 военных самолетов, включая суперсовременные американские истребители F-35. Атакованы военные центры в провинциях Тегеран, Хузестан и Эйлам.

Израиль своей операцией остался доволен. Спецслужбы через армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщили, что еврейское государство смогло уничтожить все стратегические оборонные возможности Ирана. Речь идет в том числе о российских системах ПВО С-300. Утверждается, что у Ирана остались только батареи ближнего действия отечественного производства. По оценкам Израиля, Иран потерял стратегические возможности "на ближайшие два-три года". Основные повреждения батареи ПВО получили в Тегеране и на западе ИРИ. Именно отсюда ранее в сторону Израиля запускались баллистические ракеты. При этом ракетный арсенал Ирана сохранился - всего насчитывается 2 тыс баллистических ракет большой дальности. При этом КСИР придется экономнее расходовать свои снаряды, так как потенциал производства новых в Иране и пополнения из-за рубежа ограничен.

Как это водится, пострадавшая сторона значение и масштаб ударов противника преуменьшает. Во время иранских ударов в октябре и ранее в апреле кабинет Биньямин Нетаньяху утверждал, что чуть ли не все ракеты перехвачены, а остальные упали на пустыре. На этот раз в Генштабе Ирана дали понять, что главной целью удара ЦАХАЛ были радары в трех провинциях — Тегеран, Хузестан и Эйлам, но благодаря своевременной работе систем ПВО атака имела ограниченный эффект. Несмотря на это, Тегеран считает для себя важным ответить Израилю.

На следующий день после атаки, 27 октября, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил: "Мы дадим должный ответ на агрессию сионистского режима". По его словам, Иран не стремится к войне, но "мы будем защищать права нашей нации и страны". С угрозами выступил и верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи. "Израильтяне должны понять силу, решимость и новаторские подходы иранского народа", - заявил он. Как именно Иран будет демонстрировать свою силу, аятолла оставил на усмотрение официальным лицам Ирана.

Сам же удар ЦАХАЛ Хаменеи квалифицирует как стратегический просчет: "Они ошиблись в расчетах, потому что они не знают Иран, молодежь и иранскую нацию, и они еще не смогли должным образом понять мощь, способности, инициативу и силу иранской нации". Чтобы лучше донести свою позицию до населения Израиля и, может быть, посеять раздор между Нетаньяху и гражданами, аятолла открыл страницу в соцсети Х на иврите. Там он продублировал пост про "ошибку" и неминуемый ответ, но страница была тут же заблокирована.

Иран обещает мстить не только Израилю, но и Соединенным Штатам. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ираван обвинил США в причастности к израильской атаке, пообещав, что Вашингтон понесет ответственность. Иранское издание Tasnim со ссылкой на Генштаб ВС Ирана конкретизирует, что Израиль для авиаударов использовал территорию Ирака. "Израиль для нанесения удара использовал территорию в Ираке, находящуюся в распоряжении американской армии, в ста километрах от границы Ирана", — отметили иранские военные.

Ранее Иран сам и через "Исламское сопротивление" не раз наносил удары ракетами и беспилотниками по американским базам. В какой степени американские военные базы в Ираке были задействованы для помощи ЦАХАЛ, предстоит еще выяснить. Но правительство Ирака уже выразило свой протест и подало жалобу на Израиль за нарушение его воздушного пространства для бомбардировок Ирана.

Судя по предыдущему опыту, Иран и Израиль уже не брезгуют прямыми ударами, и ничего удивительного не случится, если Иран снова ударит по Израилю. При этом ясно и то, что, пока продолжаются конфликты в Газе и Ливане, причины взаимных атак сохраняются, а их вероятность остается высокой независимо от того, кто первый начал.

Еще пару месяцев назад по Палестине намечались подвижки. В конце августа Катар, Египет и США вели переговоры о прекращении конфликта. Увы, воз и ныне там. После убийств лидеров ХАМАС вероятность сделки стала приближаться к нулю, но посредники все равно надеются остановить кровопролитие в Газе. Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси недавно заявил о предложении установить двухдневную тишину для обмена пленными (включая четырех израильских пленных у ХАМАС), а в течение 10 дней вести переговоры о постоянном перемирии. Нетаньяху отверг наличие соответствующего предложения Египта, но заметил, что в случае получения такого предложения он немедленно согласится с ним.

Более того, по оценкам израильского издания Ynet, мир может наступить и в Ливане, который ЦАХАЛ подвергает жесточайшим бомбардировкам. Агентство сообщает, что Израиль якобы договаривается о мире через США и хочет привлечь к процессу Россию. Контакты находятся "на продвинутой стадии", договоренности могут быть достигнуты еще до выборов президента США, заявили источники портала в израильском правительстве. США официально призывают Израиль к миру и осуждают его действия в отношении ООН (в частности, запрет БАПОР), но заставить Нетаньяху сесть за стол переговоров Джозеф Байден не может.

Глобально ни Израилю, ни Ирану масштабная война не нужна. Не случайно в СМИ постоянно проходят сообщения о том, что Тель-Авив и Тегеран через посредников предупреждают о своих ударах и даже местах атак или бьют по некритичным позициям, не по мирному населению и не по ядерной/нефтяной/газовой инфраструктуре. Например, эмиратский телеканал телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники передал, что Иран через иностранных посредников сообщил Израилю об отсутствии планов ответного удара.

В то же время стороны копят силы, так как полноценного мира в Газе и Ливане нет, а Иран и Израиль каждый раз находят аргументы, чтобы нанести "ответные удары2. Сегодня стало известно, что администрация Пезешкиана намерена утроить расходы страны на оборону на будущий финансовый год. Израиль ускорил создание зенитного лазерного оружия под названием Iron Beam ("Железный луч"), выделив для этой цели дополнительные $537 млн. "Железный луч" будет перехватывать БПЛА, запускаемые "Хезболлой", и дополнять другие системы ПВО Израиля - "Железный купол" (борьба с артиллерийскими снарядами и ракетами малой дальности), "Праща Давида" и Arrow (обе системы предназначены для борьбы с баллистическими ракетами).

Продолжение конфронтации Израиля с Ираном, с одной стороны, портит отношения Тегерана с Западом, ухудшая перспективы "ядерной сделки" и снятия санкций, а с другой стороны, объединяет врагов Израиля. Турция осудила израильские удары по Ирану, как и Саудовская Аравия. Главы МИД Ирана и КСА Аббас Аракчи и Фейсал ибн Фархан призвали мусульманские страны объединиться в условиях войн в Ливане и Газе. Иранский министр поблагодарил саудовского коллегу за осуждение атаки ЦАХАЛ по ИРИ.

Когда ударит Иран и ударит ли он, остается вопросом. Хронология событий апреля и октября говорит в пользу "мести". При этом нельзя исключать и хитрого хода со стороны Пезешкиана в виде не-ответа и выставления Израиля в роли агрессора. Но в случае нового выпада Израиля в виде, например, диверсии на территории Ирана или уничтожения очередного лидера ХАМАС/"Хезболлы" тактика "мхатовской паузы" может не сработать. Тем временем иранские СМИ, близкие к КСИР, сообщают, что скоро Иран начнет операцию "Истинное обещание-3", имея ввиду третью операцию ИРИ против Израиля. Авиакомпания Эль-Аль отменила полеты в Израиль и из Израиля в Москву до 7 ноября 2024 года. Не исключено, что ЦАХАЛ ожидает ответных действий как раз в следующую неделю.