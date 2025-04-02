Кобахидзе: Грузия должна войти в ЕС

Грузия по-прежнему намерена стать членом ЕС, сообщил премьер страны. По его словам, на сегодняшний день это главный приоритет республики во внешней политике.

Евроинтеграция по-прежнему остается главным приоритетом внешней политики Грузии. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул также, что республика будет готова стать членом Евросоюза к 2030 году.

"Евроинтеграция остается, естественно, главным приоритетом внешней политики... К 2030 году мы будем готовы к вступлению в Евросоюз больше, чем все страны-кандидаты. По всем параметрам"

– Ираклий Кобахидзе

Он пояснил, что это касается демократии, прав человека, верховенства закона, а также экономики и общей готовности к членству в ЕС.

Кроме того, глава правительства обратил внимание на то, что грузинское руководство с оптимизмом смотрит на будущее страны.

"Несмотря на то, что статус кандидата был задуман как инструмент шантажа против Грузии, мы не подчинились шантажу. Более того, получили статус кандидата"

– премьер Грузии

Напомним, осенью 2024 года власти Грузии решили отложить до 2028 года старт переговоров о присоединении к ЕС.

Почему Грузия не отказывается от ЕС?

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что таким образом правительство реагирует на актуальные запросы граждан.

"Все-таки подавляющее большинство грузин за то, чтобы Грузия заняла свое, достойное место в европейском сообществе. Причем неважно, в каких структурах – НАТО или Евросоюзе – главное, чтобы Грузия там была. Интересно, что эта грузинская мечта прослеживается вплоть до IV века, когда царь Вахтанг Горгасали заявил, что грузины пойдут истинно эллинским путем. На протяжении своей истории Грузия была вассалом 18 разных государств, в связи с чем такое стремление грузинского народа влиться в европейское сообщество действительно интересно для специалистов", – прежде всего сказал он.

"Однако речь о желании войти в Европу именно с соблюдением собственного достоинства. Вспомните, какой гнев вызвало в свое время выступление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который говорил в Тбилиси, что, когда ученик получает задание от профессора, он должен не критиковать профессора за это задание, а выполнять и докладывать о выполнении – тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили прямо ему заявил, что власти будут делать только то, что полезно для грузинских интересов. На стыке этих двух позиций – Грузия стремится в Европу и Грузия не будет поступаться ради Европы своим суверенитетом – и возникает та позиция, о которой говорит Ираклий Кобахидзе", – сообщил Петре Мамрадзе.

"Стоит добавить, что грузинским властям сейчас важно повторять, что никакого отказа от интеграции в ЕС они не планируют. Когда в прошлом году Кобахидзе объявил, что Тбилиси со своей стороны не будет инициировать вопрос о начале переговоров с ЕС по интеграции до 2028 года, это вызвало бурю протеста. Звучали обвинения, что грузинское правительство "отказалось от европейского пути" и "не хочет больше в Европу", на этом были основаны беспорядки конца прошлого года. Чтоб такой протестный заряд не возникал вновь, необходимо постоянно уверять граждан, что ничего подобного "Грузинская мечта" не собирается делать", – отметил политолог.

Когда Грузия вступит в ЕС?

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что реальных перспектив вступить в Евросоюз у Грузии нет, а европейские политики только спекулируют этим вопросом для давления на грузинские власти. "Евросоюз никогда не станет рассматривать членство Грузии, пока не соблюдена территориальная целостность Грузии. Членство в ЕС не рассматривают даже при отсутствии полной делимитации границы и надежного пограничного контроля, а у нас после военно-политической кровавой авантюры Саакашвили российские танки стоят буквально в 30 км от Тбилиси. В Абхазии стоит российская военная база, Россия признает эти регионы независимыми государствами. Но нам продолжают говорить, что интеграция реальна", - пояснил Петре Мамрадзе.

"К сожалению, до населения никак не дойдет, особенно до молодежи, что в Евросоюз Грузию никогда не возьмут. Западные представители не то что замалчивают это, но напротив, отвергают и спекулируют. Глава миссии Евросоюза в Грузии Павел Херчински занимается попросту политическим мошенничеством, когда говорит: "Отмените два "пророссийских" закона о прозрачности и семейных ценностях, и хоть сейчас заходите в ЕС. Мы скоро будем расширяться, а с вами или без вас — это вам решать". Я несколько раз выступал по телевидению, прямо обращаясь к нему публично с вопросом: что делать с российскими военными базами военными? Ответ никогда не дают европейские политики, потому что они занимаются блефом для манипуляции общественным мнением в Грузии", – указал он.