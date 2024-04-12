Геополитические тиски Армении

Иранские дипломаты выразили недовольство в связи с встречей Пашиняна в Брюсселе с госсекретарем США и главой Еврокомиссии

Отношения Ирана и Запада сильно испортились в период президентства Дональда Трампа. Трамп вывел США из ядерной сделки, ввел санкции против Ирана и склонил к тому же Европу. Приход Джо Байдена в Белый дом ничего не изменил. СВПД по-прежнему заморожен, а с Тегерана требуют дополнительных условий его возобновления.

С началом конфликта в Газе в октябре прошлого года отношения Ирана и Запада стали еще хуже. Тегеран обвиняет ЕС и США в поддержке Израиля, ведущего войну против ХАМАС в перенаселенном палестинском анклаве. В свою очередь натовские страны недовольны Тегераном из-за его поддержки группировок (хуситы, ХАМАС, "Хезболла"), угрожающих еврейскому государству.

Дополнительную напряженность в ирано-западные отношения внесли события последних дней. Удар беспилотниками и баллистическими ракетами по Израилю очень негативно был воспринят в Германии, Франции, США и Великобритании. В связи с этим они приняли решение ввести новые санкции против Исламской Республики, в том числе против ВМС КСИР и генштаба Вооруженных сил Ирана.

На этом фоне любая активность стран НАТО и ЕС около иранских границ воспринимается КСИР и руководством Ирана еще острее. Если в Грузии власти активно борются с западным влиянием, приняв на днях закон об иноагентах, а Азербайджан проводит сбалансированную многовекторную политику с фокусом на сохранение суверенности, то Армения на полных парах рвется в евроатлантической мир.

Долгое время Исламская Республика будто бы не замечала, что у нее под носом вызревает "бархатный режим", готовый стать опорным пунктом и ЕС, и НАТО на иранской границе. Иран концентрировался на турецкой и израильской угрозе, проводил масштабные военные учения на границе с Азербайджаном. Но вот и в Тегеране, похоже, очнулись и поняли, откуда исходит подлинная угроза.

В прошлом месяце Иран крайне дипломатично обозначал свои претензии против активизации Запада в Армении. Президент Эбрахим Раиси и начальник Генштаба Мухаммед Бегери во время встреч и переговоров с армянскими коллегами давали понять, что "разрешение вмешательства сил из-за пределов региона не приносит мира в регион, мир может быть достигнут только с участием стран региона". Правилу осторожности Иран не изменяет, но скрывать недовольство иранским политикам становится все труднее и труднее, особенно, когда вопросы задаются, что называется, "в лоб".

Так случилось во время интервью издания "Аль-Маядин" со стратегическим советником верховного лидера ИРИ, бывшим главой МИД Али Акбаром Велаяти. Арабские журналисты попросили его прокомментировать недавнюю встречу премьера Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Переговоры в Брюсселе, прошедшие 5 апреля, он назвал "коллективной интервенцией Запада в регионе".

Велаяти сказал, что "Иран выступает против создания разделительных линий между странами региона и рассматривает планы Запада как прямую угрозу интересам своей национальной безопасности". Он также добавил, что хоть Запад и демонстрирует намерение установить мир между Арменией и Азербайджаном, но подлинное его желание заключается в том, чтобы "оправдать свое военное присутствие путем нанесения удара по независимости и безопасности стран Южного Кавказа".

Брюссельскую встречу прокомментировал и посол ИРИ в Армении Мехди Субхани. На пресс-конференции 16 апреля он заявил, что Тегеран попросил Ереван дать разъяснения по поводу этого события. В ответ на запрос армянский МИД ответил, что "диверсификация" внешней политики, а также политики безопасности Армении не направлена против ИРИ. И якобы саммит в Брюсселе был сосредоточен на обсуждении исключительно экономических вопросов.

Маневрирование МИД Армении в Иране не особо оценили. Субхани подчеркнул, что Иран обеспокоен втягиванием Армении и стран региона в геополитические конфликты. "Единственная обеспокоенность Тегерана заключается в том, чтобы Армения и Кавказ не стали площадкой для геополитической конкуренции, а развитие внешнеполитических отношений Еревана не происходило бы за счет другой страны", – сказал дипломат.

Таким образом, Иран в очередной раз и гораздо яснее говорит Пашиняну, что не потерпит превращения соседней страны в базу НАТО, с кем у Тегерана идет геополитическое противостояние. Линия Тегерана полностью совпадает с позицией Москвы. Россия на разных уровнях тоже давала понять, что вмешательство Франции и других стран в армяно-азербайджанское урегулирование нацелено на выдавливание Москвы из региона и способно подорвать хрупкий мир на Южном Кавказе.

У Армении до сих пор не урегулирован конфликт с Азербайджаном. Турция держит республику в блокаде. С Россией Пашинян вступил в прямой конфликт, угрожая выходом из ОДКБ, а с Ираном отношения становятся все более прохладными. Заигрывания Пашиняна с ЕС и США не ускоряют, а замедляют нормализацию отношений с Азербайджаном, потому что в Баку все меньше доверяют благим намерениям Запада.

Главный вопрос, ответ на который даст время, состоит в следующем - удастся ли Пашиняну продолжить курс вестернизации своей страны, вгоняя ее в геополитические тиски между Россией, Ираном, Турцией и Азербайджаном?