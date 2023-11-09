Азербайджан добивается мира в регионе: топить его или поддержать?

Аркадий Волков

15 ноября на слушаниях в комитете палаты представителей помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен заявил, что действия азербайджанских войск "вынудили большую часть населения" никем не признанной так называемой НКР бежать оттуда. Что на самом деле происходит в регионе, расскажем в этом материале.

Чего хотят США на Южном Кавказе?

По мнению О'Брайена, Вашингтон должен добиваться того, чтобы армяне, жившие на этих территориях могли туда вернуться:

Мы поможем Армении преодолеть эту сложную ситуацию. Мы работаем с ЕС, чтобы предложить поддержку Армении в ближайшие месяцы.

Другой проблемой, по мнению помощника госсекретаря США, остается российский миротворческий контингент, временно дислоцированный в Карабахском экономическом районе Азербайджана:

Нам нужно добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта.

Очевидно, речь идет о том, что российских миротворцев должны заменить международные силы, в частности американские.

Нужны ли миротворцы на Южном Кавказе?

В Баку, как и многие в Москве, исходят из того, что карабахская война закончилась; армяно-азербайджанский конфликт завершен и нужно заниматься не раздуванием страстей, а постконфликтным обустройством. Необходимости в нахождении на территории Карабахского экономического района миротворческого контингента под чьим-либо флагом нет - Азербайджан в состоянии защитить своих граждан любой национальности.

Введение в регион военного контингента на этом этапе способно лишь обострить обстановку и создать почву для будущих конфликтов, ведь, кажется, все признали, что ключ к миру лежит не в Москве, Вашингтоне или Брюсселе, а в Баку и Ереване.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По сути, Азербайджан уже решил большинство своих проблем: война завершена, территории освобождены. Правда, освобожденные территории заминированы и разрушены; находятся в таком состоянии, что Азербайджану для их восстановления нужна помощь мирового сообщества. Пока Баку занимается разминированием, строительством, прокладкой дорог и строительством домов для возвращения вынужденных переселенцев в одиночку, а от международного сообщества в лице США и Евросоюза слышит лишь голословные обвинения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Два фейка

По сути сегодня в отношении Азербайджана распространяется два фейка:

якобы он не готов к миру и готовится к вторжению на территорию Армении, якобы он изгоняет и не дает нормально жить армянам в Карабахском экономическом районе.

Что касается первого, то Баку

не строит никаких планов вторжения в Армению

не имеет к ней территориальных притязаний

не видит никаких препятствий для заключения мирного договора с Арменией на основе пяти фундаментальных принципов.

При этом очевидно, что мирный договор требует активности от обеих сторон, в том числе от Еревана, которому Баку представил уже пятый, пересмотренный, вариант документа, но и по прошествии двух месяцев не получил ответа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что касается второго фейка, то здесь все лежит на поверхности. Азербайджан – многонациональная страна (к слову, как и США), за территориальную целостность и государственный суверенитет которой боролись представители всех населяющих ее наций и народностей, не только азербайджанцы, но и русские, евреи, лезгины, аварцы, талыши… Для Азербайджана совершенно естественным представляется проживание на его территории армян, поэтому азербайджанские власти не предпринимали никаких действий, чтобы представители армянского народа покидали Карабахский экономический район. Люди действительно уезжали, но уезжали лишь потому, что их подталкивали к этом идеологи сепаратизма.

Почему Азербайджан сомневается в США?

У Баку есть все основания заподозрить Вашингтон в том, что заявления из-за океана о стремлении к миру и безопасности неискренни. Азербайджан в свое время немало сделал, чтобы помочь Америке в Афганистане, поддерживая тогдашнее руководство страны и предоставляя свое небо для пролета самолетов коалиции. Интересно, что три года назад Афганистан выразил поддержку Азербайджану в ходе 44-дневной войны, потребовав прекращения армянской оккупации. А вот от США в Баку благодарности так и не дождались.

Более того, в своем выступлении в комитете палаты представителей США Джеймс О'Брайен заявил о необходимости возврата к 907-й поправке в рамках "Акта о поддержке свободы", которая уже три десятилетия с переменным успехом запрещает любую прямую помощь США правительству Азербайджана. Действие поправки было приостановлено в 2001 году, и теперь Вашингтон снова угрожает ее применить. Стоит ли говорить о том, что приостановка и последующий возможный перезапуск действия этой злосчастной поправки политически мотивирован. В 1990-е поправка была принята по настоянию армянский диаспоры США якобы в связи "с оккупацией Азербайджаном суверенный территории Армении". Абсурд заключается в том, что все было наоборот: именно Армения удерживала под оккупацией 20% территории Азербайджана.

Сейчас, после освобождения вооруженными силами Азербайджана своих территорий 907-я поправка вновь вступает в силу. Правда, теперь уже по другой причине: Азербайджан ведет независимую политику, игнорируя настоятельные рекомендации Вашингтона прекратить отношения с Россией, как это пытается сделать премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Но руководство Азербайджана поддерживает сбалансированные отношения со всеми странами, исходя из своих национальных интересов. Так, если на европейский рынок идут азербайджанские энергоресурсы, то на российский - овощи и фрукты; укрепляются отношения в сфере культуры. Все это в интересах объективных потребностей как Азербайджана, Европы, России. Отношения с США Баку также все эти годы независимости выстраивал на взаимоуважении и взаимопонимании, а острые вопросы руководителям удавалось решать за столом переговоров. Хочется верить, что так будет и сейчас.

Как добиться мира на Южном Кавказе?

Сегодня в регионе сложилось благоприятные условия не только для установления мира, но и для функционирования международных транспортных коммуникаций для поставки грузов между азиатским и европейскими континентами.

Если в США не хотят понимать то, что до них пытается донести азербайджанское руководство, то, возможно, госдепу стоит прислушаться к мнению соотечественника, руководителя Института центрально-азиатских и кавказских исследований американского Университета Джона Хопкинса и Института Центральной Азии и Кавказа Фредерика Старра:

Азербайджан готов финансировать восстановление территорий. Это замечательная возможность. Мы должны поддерживать эту инициативу, а не пытаться манипулировать ситуацией в угоду внешним силам.

Об этом Старр говорил еще в 2011 году в интервью "Вестнику Кавказа", подчеркивая необходимость поддержки Азербайджана в реализации инфраструктурных проектов, как нефтегазовых, так и транспортных. Еще тогда он предсказал, что не только проекты "Южный газовый коридор" или Баку-Тбилиси-Карс, но и потенциальный Зангезурский коридор "откроют абсолютно грандиозные возможности".

И вот теперь, наконец, речь идет о запуске новых транспортных коммуникаций, в частности Зангезурского коридора через территорию Армении, который в случае запуска соединит Азию и Европу, дав толчок развитию мировой торговли. Однако если Армения не выполнит обязательств по прокладке коридора на своей территории, то он пройдет по территории Ирана. Так что выбор за Ереваном – оставаться в изоляции или открываться миру.

Конечно, как этот коридор, так и другие коммуникации в регионе, хотели бы контролировать США. Отсюда собственно и проистекают все жесткие высказывания в адрес Баку. Но если в мире действительно хотят реализации перспективных проектов, то не стоит мешать Азербайджану, пытаясь политизировать любое происходящее на его территории событие. Напротив, стоит поддержать позицию Баку, как это было в ходе реализации проектов трубопроводов.

Однако главное сейчас – добиться мира и, отказавшись от территориальных претензий, выстроить архитектуру региональной безопасности в регионе, основанную на принципах справедливости, территориальной целостности и суверенитета Армении и Азербайджана.