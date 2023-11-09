Баку предлагает Еревану мир, основанный на пяти принципах

Азербайджан предлагает Армении построить прочный мир, основанный на пяти принципах. Обновленный проект мирного договора представлен армянскому руководству.

Пятый обновленный проект мирного договора между Азербайджаном и Арменией представлен Еревану азербайджанской стороной, но ответа пока нет, об этом рассказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, передает EU Reporter.

Гаджиев отметил, что проблема существования незаконного режима Еревана на азербайджанских территориях снята, это позволяет Баку и Еревану положить конец вражде.

"Это устраняет препятствия на пути к мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном. Мы считаем, что появилась историческая возможность положить конец антагонизму и вражде между двумя странами и построить прочный мир, основанный на пяти принципах, предложенных Армении Азербайджаном"

– Гаджиев

Он добавил, что Азербайджан сумел положить конец военной оккупации, теперь стороны могли бы прийти к миру, однако в Армении никак не реагируют на обновленный проект мирного соглашения.

"Мы положили конец военной оккупации. Азербайджан теперь отдает приоритет миру и нормализации отношений с Арменией. Но любое мирное соглашение требует присутствия двух сторон, и Армения должна проявить добрую волю. Мы представили руководству Армении пятый обновленный проект мирного договора. Прошло уже почти два месяца, но реакции от них нет"

– Гаджиев

Помощник президента Азербайджана подчеркнул, что Баку стремится создать на Южном Кавказе новую архитектуру региональной безопасности, основанную на справедливости, признании суверенитета и территориальной целостности, прекращении всех территориальных претензий.

Европа не способствует, а даже препятствует улучшению ситуации в регионе, заметил он. В Евросовете выступают с неуместной критикой Азербайджана, проявляют исламофобию. Некоторые страны ЕС, такие как Франция, взялись за милитаризацию Армении, хотя Еревану нужна мирная программа.

"Мы не поддерживаем милитаризацию, и Армении она не нужна. Ей необходима программа мира. <…> Появилась историческая возможность, и вместо того, чтобы создавать проблемы, соответствующие европейские институты должны оказывать содействие в продвижения мирной повестки дня в регионе"

– Гаджиев