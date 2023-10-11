© Фото: Сайт ЦАХАЛ

Боевики палестинской группировки ХАМАС снова решили проверить на прочность оборону Израиля, и надо сказать, что это им почти удалось: преступление случилось, осталось пережить наказание за него, а оно уже началось и без сомнения будет жестким, если не фатальным.

Рано утром 7 октября, в 6 часов, в выходной день, субботу – священный день для каждого иудея, боевики "Бригады Аль-Кассам" – военного крыла палестинского движения ХАМАС - из сектора Газа провели ракетный обстрел Израиля. По оценкам специалистов, всего было выпущено около трех тысяч ракет, которые падали и взрывались, не выбирая целей – дети, старики, молодежь: целью было ошеломить и запугать, нанести максимальный урон, а не атаковать какие-то военные объекты.

Этим атака не закончилась – часть боевиков прорвалась в страну на дельтапланах, другая их часть, тоже вооруженная до зубов, подорвав заграждения на южной границе Израиля с сектором Газа, прорвалась за кордон на мотоциклах, потом, после того, как там поработали бульдозеры – на автомобилях. Террористы поливали свинцом все и всех, кто попадался им на глаза: итог ужасающий - жертвами атаки ХАМАС стали более 800 человек, еще 2,5 тыс мирных жителей получили ранения. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.

Преступление

Дата вероломного, подлого нападения была выбрана неслучайно – оно произошло на фестивале электронной музыки, который проходил в 2,5 км от границы с сектором Газа и был посвящен палестино-израильской дружбе. Поэтому большинство погибших и раненых – это молодежь. Больше всего поражает цинизм, с которым было осуществлено коварное нападение – как оказалось, готовилось оно скрытно и методично почти два года.

Пока остается лишь гадать, почему не сработал знаменитый "железный купол", который гарантировал, что ни одна ракета из сектора Газа не долетит до цели. Как и то, почему в ходе атаки погибли по меньшей мере 123 израильских военнослужащих, в том числе высокопоставленные военачальники – но думается, с этим со временем разберутся компетентные органы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А вот почему врасплох была застигнута Армия обороны Израиля - ЦАХАЛ? Ответ на этот вопрос прост: сыграла свою роль длительная "кампания обмана", которая позволила сделать это палестинской группировке, утверждает журналист Reuters, побеседовавший с близким к ХАМАС источником.

"ХАМАС использовал беспрецедентную тактику разведки, чтобы в течение последних месяцев ввести Израиль в заблуждение, создав впечатление, что он не готов вступать в бой или конфронтацию"

- собеседник издания

И это сработало: Израиль поверил, что экономическая стабильность для сектора Газа важнее эскалации, и тот факт, что палестинцы приходят на работу в Израиле и привозят деньги в Газу, создает определенное спокойствие. Но он ошибался. Последние два года движение воздерживалось от атак по территории Израиля и столкновений с ним, что позволило ослабить военные силы на границе с сектором Газа и перебросить их часть к западному берегу реки Иордан, где все еще происходили столкновения между Палестиной и ЦАХАЛ.

А ХАМАС не дремал: больше года он планировал операцию в Израиле, рассказал член руководства палестинского движения за рубежом Али Барака. В Газе даже был построен макет одного из израильских приграничных поселений, на котором боевики отрабатывали план нападения – это видел и Израиль, но был уверен, что ХАМАС не пойдет на эскалацию. А зря…

Отрезвление

Конечно, наивно полагать, что последнее заявление члена политбюро движения ХАМАС Мусы Абу-Марзука, сделанное спустя три дня после атаки на фоне ответных действий ЦАХАЛ, в котором он утверждает, что ХАМАС выполнило цели своей операции в Израиле и готово к диалогу, в том числе и переговорам, сделано от чистого сердца. Это страх. Страх того, что грядет неизбежное возмездие, и оно уже началось.

Сайт ЦАХАЛ

Если, как клянется палестинский чиновник, целью субботней атаки было лишь захватить заложников, чтобы обменять их на "томящихся в израильских тюрьмах палестинцев", то он даже не лукавит, а бессовестно лжет. Потому как есть масса других, вполне лояльных, законных, а главное – куда более мирных способов решения вопроса. А сесть за стол переговоров с террористами – да кто на это пойдет? ХАМАС своими руками подписал себе приговор, и похоже, его уже приводят в исполнение.

При этом задача уже не стоит "усмирить" ХАМАС, а гарантировать, что палестинское движение к концу конфликта если не прекратит существование, то по крайней мере полностью лишится своей военной составляющей, заявил представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

"Перед нами поставлена задача... гарантировать, что у ХАМАС не будет никакого военного потенциала в конце войны. И это будет достигнуто"

- Джонатан Конрикус

В ХАМАС прекрасно понимают, что у израильской армии достаточно сил, средств, а главное – опыта, чтобы полностью реализовать такую задачу. После эйфории всегда приходит отрезвление, и для террористов оно может стать страшным кошмаром – ведь не просто так премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить все места, к которым имеет отношение ХАМАС, даже если ради этого придется стереть с лица земли весь сектор Газа.

Наказание

В воскресном телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у Израиля нет иного выбора, кроме начала наземной операции в секторе Газа, поскольку страна сейчас не может проявить слабость на Ближнем Востоке. Американский лидер даже не пытался отговорить Нетаньяху от проведения такой операции, более того - Байден и другие лидеры коллективного Запада уже выразили свою безоговорочную поддержку Израилю.

Нетаньяху уже выступил с обращением к народу Израиля, пообещав невиданное по силе возмездие – такое, чтобы больше никто из врагов Израиля в течение ближайших десятилетий не посмел напасть на него, и заверил нацию, что Израиль "победит в этой войне с ХАМАС".

Сайт Биньямина Нетаньяху

Израиль намерен преподать ХАМАС такой урок, чтобы больше никто из врагов Израиля не решил напасть на него, заявил накануне министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер.

"Мы должны подорвать возможности террористических группировок и сломить их волю на такие действия на ближайшие десятилетия"

- Рон Дермер

Израильский министр отметил: урок нужно преподать не только ХАМАС но и другим террористическим группировкам сектора Газа, а также всем врагам Израиля, в первую очередь Ирану, который "дергает за ниточки за кулисами". Он обвинил Тегеран в финансировании группировок и отметил, что Тегеран "пытается втянуть других людей в театр войны", обеспечивая 93% военного бюджета ХАМАС.

Сейчас сектор Газа полностью заблокирован израильскими военными. В регионе нет ни электричества, ни еды, ни воды, ни топлива, заблокированы даже криптовалютные счета ХАМАС.

Министерство здравоохранения в анклаве бьет тревогу – его гендиректор Медхат Аббас сообщил, что запасы медикаментов в секторе Газа закончатся через несколько дней и призывает открыть безопасный коридор для доставки срочной медицинской помощи в больницы.

ЦАХАЛ взял под контроль все израильские населенные пункты у границы с Газой и продолжает наносить массированные бомбовые удары по объектам ХАМАС, используя для этого в том числе и сотни военнослужащих, переброшенных из Европы для участия в операции "Железные мечи". За ночь десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Римале и Хан Юнисе, используемых как "террористические хабы" ХАМАС и запрещенного в России "Исламского джихада". В ЦАХАЛ рассматриваются различные варианты, вплоть до вторжения. Легитимными целями в наступлении на ХАМАС в Армии обороны Израиля назвали и парламент, и гражданские министерства Газы.

Тем не менее, палестинское движение ХАМАС не намерено покидать сектор Газа, заявил его представитель Хусам Бадран.

Увы, силы, заинтересованные в конфликте и зарабатывающие на нем, добились своих целей – ценой смерти сотен и сотен ни в чем не повинных людей. Однако стоит помнить, что зло рождает зло, и в данной, безусловно, тяжелой ситуации надо воевать против террористов, а не против мирных людей. К сожалению, проблема заключается как раз в том, что в секторе Газа очень сложно различать – кто мирный житель, а кто террорист.