Армения и Нидерланды стали стратегическими партнерами

Главы МИД Армении и Нидерландов подписали документ о стратегическом партнерстве сегодня в Ереване. Он охватывает различные сферы сотрудничества, исключая военную отрасль.

Декларацию о стратегическом партнерстве подписали Нидерланды и Армения. Это произошло в ходе визита главы нидерландского МИД Каспара Вельдкампа в Ереван.

Глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян сообщил на совместной пресс-конференции, что документ охватывает различные сферы – от укрепления экономических и политических связей до борьбы с гибридными опасностями.

Кроме того, в нем отмечается содействие усилиям по установления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа на основании суверенитета стран и принципа неприкосновенности границ, отметил Мирзоян.

Его нидерландский коллега обратил внимание на то, что документ не предусматривает сотрудничество в военной сфере, включая поставки вооружения. Партнерство двух стран не направлено против интересов третьих стран, добавил политик, имея в виду Азербайджан и Турцию.

Зачем Нидерландам Армения?

Профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" связал армяно-нидерландское соглашение с масштабированием кавказской политики Франции.

"Нидерланды в данном случае выступают как проводник интересов Франции. Дело в том, что самим французам уже не очень хочется вмешиваться в события на Южном Кавказе, а через посредника, каким согласились быть Нидерланды, они будут действовать с большим удовольствием", - прежде всего сказал он.

"Не только французы, но и американцы смогут оказывать поддержку Армении через Нидерланды. Тогда и у тех, и у других появится возможность отвечать на все протесты России и Азербайджана возражением: "А мы-то причем? Это дело рук Нидерландов, с ними и выясняйте". Амстердам стал идеальной ширмой для более крупных игроков НАТО", - пояснил Алексей Фененко.

Проармянский и антиазербайджанский курс Нидерландов объясняется их зависимостью от Франции. "Дело в том, что политика Нидерландов слишком завязана на Францию, поэтому им приходится действовать во внешней политике как де-факто представители интересов Парижа. Самостоятельно Нидерланды слишком малы и слишком слабы, не имеют потенциала быть мировой державой, как в XVII веке. Поэтому нападки на Баку и соглашение с Ереваном – это не собственно амстердамские решения", - добавил политолог.

В связи с этим вполне вероятно, что далее Ереван подпишет договора о стратегическом партнерстве еще с какими-нибудь небольшими государствами Евросоюза. "Думаю, Париж безусловно будет продолжать эту тактику и найдет кого-нибудь еще небольшого из своих ближайших союзников, кто согласится стать стратегическим партнером Армении без всякой от того пользы. Это может быть Бельгия или Люксембург. Возможно, даже Испания", - заключил Алексей Фененко.