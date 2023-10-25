Армяно-азербайджанское урегулирование: Евросоюз все еще в деле?

Несмотря на завершение армяно-азербайджанского конфликта и окончательное решение "карабахского вопроса", ЕС сохраняет рычаги влияния на Южном Кавказе.

До Второй Карабахской войны роль Евросоюза в армяно-азербайджанском конфликте во многом сводилась к работе Минской группе ОБСЕ. Франция выступала ее сопредседателем и оказывала влияние через дипломатию. Де-факто Франция вместе с натовским союзником США старалась консервировать конфликт и вести дело к признанию независимости сепаратистского проекта в Ханкенди.

Во время 44-дневной войны европейцы старались повлиять на исход конфликта. Франция добивалась прекращения огня, а Германия угрожала Азербайджану санкциями. В итоге, когда мир был достигнут при посредничестве России и участии Турции, а в Карабахский экономический район вошли российские миротворцы и турецкие наблюдатели, ЕС фактически утратил шансы на контроль ситуации.

ЕС после Карабахской войны

На первых порах Москва демонстрировала ведущую роль в послевоенном урегулировании. Помимо трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, в январе и ноябре 2021 года Россия организовала встречи президента Ильхама Алиева и премьера Никола Пашиняна в Москве и Сочи соответственно. На московских переговорах Алиев и Пашинян договорились о развитии экономических связей и инфраструктурных проектов. В Сочи лидеры запустили делимитацию границ Армении и Азербайджана.

Евросоюз недолго сидел в блокаде. В конце 2021 года он начал перехватывать инициативу. 14-15 декабря Пашинян и Алиев провели первую встречу в Брюсселе на полях саммита "Восточного партнерства". Они обсудили демаркацию и делимитацию границ. Вторая встреча в столице Бельгии и Евросоюза состоялась 7 апреля 2022 года. Пашинян и Алиев поручили главам МИД начать подготовку к мирным переговорам и договорились о создании двусторонней комиссии по делимитации границ.

Третья встреча при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля прошла в том же Брюсселе 23 мая 2022 года. Армения и Азербайджан условились ускорить мирный процесс. Результатом стала пражская встреча 6 октября 2022 года. Пашинян впервые официально признал территориальную целостность Азербайджана, а турецкий лидер впервые после провала "футбольной дипломатии" в 2009-2010 году встретился с армянским. В следующем году 14 мая Пашинян и Алиев снова сошлись в Брюсселе и достигли прогресса в переговорах, договорившись о взаимном признании площадей двух государств. Пашинян таким образом подтвердил принадлежность Карабаха Азербайджану.

ЕС нарушил баланс

Параллельно с посредничеством ЕС пытался играть роль миротворца. 20 февраля 2023 года он запустил гражданскую миссию в Армении (EUMA) сроком на два года. Ее цель заключалась в патрулировании и содействии стабильности в пограничных с Азербайджаном районах. Миссия насчитывала 100 человек, включая 50 невооруженных наблюдателей. ЕС выражал недовольство пограничными перестрелками между армиями Армении и Азербайджана после 44-дневной войны и хотел добиться их прекращения.

При этом в своем миротворчестве Евросоюз и его лидеры нередко пренебрегали беспристрастностью и пытались выдавить из региона Россию. Франция, Германия и некоторые другие члены ЕС вставали на сторону Еревана в трактовках приграничных происшествий и ситуации на Лачинской дороге в Азербайджане. Президент Эммануэль Макрон обвинял Россию и Турцию в сговоре против Армении и говорил, что Москва дестабилизирует Южный Кавказ. Макрон позволял себе открытую критику в отношении Азербайджана, полностью сформированную по фейкам армянских националистов.

Изначально попытки ЕС организовать переговоры Баку и Еревана на своей территории достигали свое цели. МИД России, как заявлял директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар, фиксировал "настойчивое стремление Запада вклиниться в форматы взаимодействия РФ с Баку и Ереваном, США и Евросоюз хотят выдавить Россию из Закавказья". В то же время односторонняя поддержка Армении в любых происходивших за три года событиях привела к утрате Парижем посреднической функции. Действия Парижа нанесли вред и в целом роли Евросоюза. Алиев отказался встречаться в Гранаде с Пашиняном.

Перспективы ЕС в диалоге Баку-Ереван

Хотя "карабахский вопрос" закрыт и, казалось бы, необходимости в миротворческих усилиях ЕС уже нет, Брюссель сохраняет определенные козыри. Армении и Азербайджану еще предстоит подписать мирный договор, включающий урегулирование и открытие границ. ЕС рассчитывает, что сенсационное соглашение будет подписано на ее площадке.

Кроме того, ввиду определенной евроориентированности Грузии и активного движения Армении в этом направлении ЕС будет продолжать борьбу за Южный Кавказ. Армения с каждым днем делает все новые шаги по сближению с Европой. Пашинян уже заявлял, что Армения готова до той степени интегрироваться с ЕС, на какую готов Брюссель. МИД Армении уже ведет переговоры с Еврокомиссией о либерализации визового режима.

Что касается Азербайджана, то ни ЕС, ни даже Франция не стали вводить какие бы то ни было санкции, даже косметические. Баку рассматривается Евросоюзом как надежный экономический партнер и один из альтернативных источников энергоресурсов, лишаться которого в период конфликта с Россией Брюссель не хотел бы. Азербайджан со своей стороны не отказывается ни от каких переговорных площадок, если те сохраняют баланс, поэтому вопрос по европейскому участию в армяно-азербайджанском урегулировании сейчас обращен к Брюсселю: хватит ли у него политической воли этот баланс восстановить?