Зону эвакуации срочно расширяют на Севере Казахстана

После принудительной эвакуации в Петропавловске будет начата эвакуация жителей Кызылжарского и соседних районов. Нужно готовиться к негативному сценарию, предупредил Роман Скляр.

Расширить зону эвакуации населения из-за паводковой ситуации в Северо-Казахстанской области потребовал вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

В регионе готовятся к повышению уровня воды, вскоре большая вода доберется до Петропавловска, из опасной зоны было принято решение эвакуировать все население, в том числе принудительно.

"По всей области нам надо быть готовыми к негативному сценарию и активно работать"

– Скляр

Он предупредил, что сразу после Петропавловска вода придет в Кызылжарский район, нужно действовать на опережение, не только заниматься противопаводковой работой, но и начать эвакуацию жителей.

"У нас есть время значительно нарастить укрепление дамб, упрочнить защитные валы, увеличить количество мешкотар и перепроверить зачистку домов. Никто не должен оставаться под угрозой, всех нужно эвакуировать"

– Скляр

Обвалочные работы и укрепление дамб оперативно проводят в селах Бесколь, Долматово, Барневка и Большая Малышка Кызылжарского района, к процессу подключены местные жители и предприниматели.

В настоящее время режим ЧС действует в городе Петропавловске, Тайыншинском и Кызылжарском районах.