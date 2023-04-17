Жители Турции подали 469 тыс заявок на компенсацию ущерба от землетрясений

Опубликовано: 19:56, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На компенсацию ущерба от землетрясений в Турции поступило 469 тыс заявок. На данный момент на страховые выплаты потратили $1 млрд.

На страховые выплаты гражданам Турции, пострадавшим в ходе разрушительных землетрясений, потратили $1 млрд, пишут местные СМИ.

По состоянию на сегодняшний день, местными жителями подано 469 тыс заявок на компенсацию ущерба, 54,6 тыс из которых пока что не были рассмотрены.

Февральские землетрясения

Два месяца назад юго-восточную часть Турции потрясли мощные землетрясения силой 7,7 и 7,6 балла. Их жертвами стали более 50 тыс местных жителей.

По данным турецкого руководства, ущерб от сильнейших подземных толчков превысил $100.