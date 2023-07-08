Жители Тбилиси не допустили проведения ЛГБТ-фестиваля

Опубликовано: 19:57, 8 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители грузинской столицы сегодня практически сорвали фестиваль секс-меньшинств, планировавшийся в излюбленном месте отдыха горожан – им активно помогали в этом сотрудники местной полиции.

Представители секс-меньшинств сегодня планировали провести сегодня свой фестиваль Tbilisi Pride, причем выбрали местом его проведения излюбленную зону отдыха тбилисцев у озера Лиси в жилом массиве Дигоми недалеко от горы Мтацминда в центре Тбилиси, однако сразу все пошло не так, как хотели его организаторы.

Навстречу представителям "радужного прайда" выдвинулись тбилисцы и несколько сотен "сторонников консервативного движения", как их окрестили организаторы. Причем горожанам помогали тбилисские полицейские, которые якобы должны были защищать "невинных ЛГБТ-овечек".

Тем пришлось спешно покинуть территорию, оседлав для бегства маршрутные такси. Причем их противников было достаточно много – как отметили сами организаторы непотребства, фестиваль был закрытым и должен был состояться в 16:00 (15:00 мск), но уже утром сторонники консервативного движения Alt-Info, как и анонсировали заранее, собрались в нескольких километрах от места его проведения и колонной направились к озеру Лиси. Их пытались задержать полицейские, но делали они это явно неохотно, и участники движения легко преодолели оцепление, наводя ужас на "фестивальщиков".

Действия тбилисских полицейских отметил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, подчеркнув, что они справились со своей задачей.

"Я осуждаю всяческое насилие. Главное, что люди не пострадали, полиция хорошо справилась со своей задачей"

- Шалва Папуашвили