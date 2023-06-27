Достопримечательность Тбилиси подлежит реконструкции

Опубликовано: 23:55, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Тбилиси приступили к реконструкции Моста Мира. Ремонтные работы планируется завершить в августе этого года. На него потратят 1,4 млн лари ($530 тыс).

В Тбилиси стартовала реконструкция Моста Мира, все работы планируется завершить в августе этого года, сообщил глава города Каха Каладзе.

Он заявил, что мост в течение ремонтного периода будет закрыт. По его словам, горожанам расскажут о проведении реконструкции на мосту и ограничениях.

Отмечается, что реконструкцию будут проводить работники из зарубежных государств. Они сдадут объект в срок в августе этого года.

Стоит добавить, что ремонтные работы обойдутся мэрии столицы Грузии в $530 тыс (1,4 млн лари).