Достопримечательность Тбилиси подлежит реконструкции

В Тбилиси приступили к реконструкции Моста Мира. Ремонтные работы планируется завершить в августе этого года. На него потратят 1,4 млн лари ($530 тыс).
В Тбилиси стартовала реконструкция Моста Мира, все работы планируется завершить в августе этого года, сообщил глава города Каха Каладзе.
Он заявил, что мост в течение ремонтного периода будет закрыт. По его словам, горожанам расскажут о проведении реконструкции на мосту и ограничениях.
Отмечается, что реконструкцию будут проводить работники из зарубежных государств. Они сдадут объект в срок в августе этого года.
Стоит добавить, что ремонтные работы обойдутся мэрии столицы Грузии в $530 тыс (1,4 млн лари).