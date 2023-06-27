Грузинских энергетиков будет контролировать новое госагентство

В скором времени в Грузии может быть создано государственное агентство по энергетической безопасности и надзору, которое будет выдавать лицензии юридическим лицам, выполняющим электромонтажные работы.
Такие изменения в закон "Об устройстве электрических сетей и безопасности электрооборудования" хотят ввести грузинские парламентарии, передает Sputnik Грузия.
За лицензию придется заплатить: она обойдется заявителю в 200 тыс лари $76 тыс), а срок ее действия составит два года.
Агентство же будет обязано создать реестр лицензированных компаний, разработать форму и порядок контроля и отчетности о периодических проверках их деятельности. Будут и изменения в части выдачи разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию, что исключает производство таких работ нелицензированными организациями.
Также выполняющие электротехнические работы специалисты будут проходить обязательную аттестацию и обязаны иметь сертификат безопасности.
Сейчас электромонтажники в Грузии такой лицензии не имеют, а зачастую даже не знакомы с правилами проведения таких работ - качество их знаний и опыта вовсе не проверяется.