Грузинских энергетиков будет контролировать новое госагентство

Опубликовано: 11:02, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии планируется создать госагентство по контролю за энергобезопасностью, поскольку сейчас работы, связанные с электромонтажом в стране выполняют субъекты, не имеющие соответствующей лицензии и сертификата квалификации.

В скором времени в Грузии может быть создано государственное агентство по энергетической безопасности и надзору, которое будет выдавать лицензии юридическим лицам, выполняющим электромонтажные работы.

Такие изменения в закон "Об устройстве электрических сетей и безопасности электрооборудования" хотят ввести грузинские парламентарии, передает Sputnik Грузия.

За лицензию придется заплатить: она обойдется заявителю в 200 тыс лари $76 тыс), а срок ее действия составит два года.

Агентство же будет обязано создать реестр лицензированных компаний, разработать форму и порядок контроля и отчетности о периодических проверках их деятельности. Будут и изменения в части выдачи разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию, что исключает производство таких работ нелицензированными организациями.

Также выполняющие электротехнические работы специалисты будут проходить обязательную аттестацию и обязаны иметь сертификат безопасности.

Сейчас электромонтажники в Грузии такой лицензии не имеют, а зачастую даже не знакомы с правилами проведения таких работ - качество их знаний и опыта вовсе не проверяется.